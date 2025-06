Elche deja en 15,7 millones de euros el préstamo para financiar proyectos en 2025

Ya hay cantidad para el préstamo con el cual el alcalde de Elche, Pablo Ruz, pretende financiar sus proyectos en 2025, aunque el dinero en el mejor de los casos no estará disponible hasta septiembre. Ahora comienza una larga carrera burocrática que en primer lugar debe lograr una autorización previa de la Generalitat Valenciana. Así lo anunció este jueves el concejal de Hacienda, Francisco Soler, al término de la junta de gobierno, asegurando que alcanzará la cifra finalmente los 15.780.081,83 euros.

El edil admitió que era la mitad de lo inicialmente previsto y, aunque no lo dijo, el motivo no es otro que el Ayuntamiento ilicitano debe someterse en 2025 y 2026 a un Plan Económico Financiero (PEF) tras el desfase de 8,5 millones de euros en la liquidación de 2024. De hecho, cuando se presentó este, se dijo que la cantidad final no alcanzaría los 20 millones de euros y se destacó en cambio el hecho de que con el mismo se iba a recortar en cinco millones los préstamos municipales, lo que iba a bajar la ratio de endeudamiento del 20 %. Una ratio que, evidentemente, ahora volverá a subir y más arriba de lo que estaba, que era del 23 % pues se acercará al 30 %, muy por debajo aún del límite que marca el Ministerio de Hacienda. El edil considera que se trata de una operación financiera con un enfoque de prudencia y sostenibilidad. El crédito, a devolver en 12 años, será destinado, primordialmente, a infraestructuras culturales, sociales y urbanas. En definitiva, se prioriza por el PEF el control financiero sin renunciar a inversiones estratégicas, pero la mitad de las previstas al menos en 2025.

Proyecto para el Mercado Central de Elche / INFORMACIÓN

La operación de endeudamiento, aprobada por la Junta de Gobierno Local, contempla un plazo máximo de 12 años (10 de amortización y 2 de carencia). La contratación se podrá formalizar hasta el 30 de junio de 2027, permitiendo al consistorio disponer del capital según avance la ejecución de los proyectos. En cuanto a las condiciones económicas que se ofertarán, el préstamo fijará un tipo de interés máximo del 3,2 % si es a tipo fijo. Para el tipo variable, se aplicará euríbor a 3 meses más un diferencial de 0,93 puntos. “Se trata de una solicitud de préstamo habitual, con los controles propios y supervisión de la Generalitat Valenciana, como entidad tutelante", dijo Soler durante su comparecencia.

Proyecto de Jayton para el barrio de Carrús / INFORMACIÓN

Proyectos

El edil detalló algunos de los proyectos más relevantes que se financiarán con esos 15,7 millones de euros. Se trata del Centro Cultural Jayton: un millón de euros; la pasarela peatonal y unidades de enterramiento, otro millón de euros; la aportación municipal al Mercado Central, con 760.290 euros; el centro sociocultural de Torrellano, con 610.000 euros; la urbanización entorno Mercado Central, que dijo que es un "proyecto independiente", por 545.000 euros; y alumbrado público, por 720.000 euros. Para cada uno de ellos, el monto global es mucho más superior, pero se supone que en siguientes ejercicios se dilatarán los pagos, especialmente en 2026, porque una buena parte de ellos se ha anunciado durante los últimos meses para el año próximo.

“Todas las partidas son importantes, pero estas son especialmente relevantes por su cuantía y su valor estratégico para la ciudad”, subrayó el edil, que reiteró que "se trata de inversiones sostenibles, consensuadas y recogidas previamente en el presupuesto municipal". Una vez publicada la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las entidades financieras dispondrán de 21 días naturales para presentar sus ofertas, en lo que se espera sea un proceso ágil y competitivo. El edil de Hacienda quiso dejar claro que esta reducción del préstamo a la mitad respecto a lo previsto en un primer momento forma parte de una estrategia de contención y gestión responsable.