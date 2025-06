Entras buscando ropa a un local de Elche y sales con un expediente urbanístico

Más de uno ha hecho el amago de abrir la puerta en busca de una oferta, hasta que al cruzar el umbral se ha encontrado con funcionarios resolviendo infracciones urbanísticas en suelo rural. La flamante nueva sede en Elche de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), que la Generalitat abrió hace escasos meses en la calle Uberna, frente a La Calahorra, no ha terminado de perder su esencia de boutique puertas para afuera.

Y es que sobre este edificio donde la Generalitat ha instalado esta agencia autonómica que vigila que nadie construya un chalet donde no debe, permanecen los letreros de Adolfo Domínguez, tienda de moda que cerró hace prácticamente una década en el centro de Elche en una etapa en la que empezó a detectarse fuga de franquicias hacia los centros comerciales.

Los toldos de la actual sede de la Agencia Valenciana del Territorio disimulan el letrero antiguo / Áxel Álvarez

Recuerdo de lo que un día fue

Los rótulos de la firma se mantienen en señal de recuerdo de lo que un día fue porque en este edificio ya no se venden vestidos, se protegen parcelas, pese a que en 2025 sigue existiendo algún ciudadano despistado que prioriza esta cartelería que está fuera de uso, porque visualmente pesa más frente al de la institución pública. Eso sí, los toldos en la fachada disimulan estos letreros en las horas centrales del día.

Mudanza

En el último trimestre del pasado año el Consell anunció la mudanza de la sede provisional de la calle Solars (que se quedaba pequeña) a esta última ubicación. La intenciónq ue tenían con el cambio es que estas oficinas se ubicasen en un «un sitio representativo y significativo», como apuntó entonces el presidente del órgano, el ilicitano Santiago Gambín, descartándose así la Tesorería de la Seguridad Social, que se había llegado a barajar inicialmente, pero que no reunía las condiciones en materia de accesibilidad, según se explicó entonces.

Alquiler

Después de tantearse edificios cuajó esta operación por el que el Consell abonaría un alquiler a la propiedad que tiene con sótano, planta baja y tres pisos que suman en total 430 metros cuadrados útiles. Esta infraestructura había permanecido cerrada desde que la firma de moda echó la persiana en Elche.

Anterior sede de la Agencia Valenciana del Territorio en Elche, en la calle Solars / ANTONIO AMOROS

Hasta 33

El traslado de una sede ha ido aparejado a la incorporación de cinco empleados más para que la plantilla se elevase a las 33 personas, con el propósito de ampliar ya que en estos tres años de funcionamiento en la ciudad más de un centenar de municipios se han sumado a los 215 iniciales.

Voluntario

Son los municipios los que, de forma voluntaria, piden sumarse a la agencia y, con ello, transferir sus competencias en materia de restauración de la legalidad. Así las cosas, la AVPT se convierte en la encargada de incoar procedimientos e imponer sanciones en los casos de construcciones irregulares en el suelo no urbanizable. Eso no quita para que, aunque el municipio no se haya adherido, el organismo ejerza esas competencias de manera concurrente con la Administración local si alguien denuncia una construcción y un ayuntamiento no actúa.