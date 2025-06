Un juez obliga a admitir como agente de movilidad a un opositor mal valorado en Elche

Una sentencia del juzgado de lo Social de Elche, que el Ayuntamiento ha decidido no recurrir, obliga al Consistorio ilicitano a admitir como agente de movilidad a un aspirante que se quedó sin plaza porque sus méritos fueron mal baremados. Según dijo al término de la junta de gobierno la portavoz municipal Inma Mora, el recurrente ha sido admitido como funcionario y, en vez de concederse las 21 plazas, que era lo que aparecía en la convocatoria, se han dado 22 porque no se podía echar a nadie, ya que todos habían sido nombrados en su momento. El equipo de gobierno (PP y Vox) no supo dar muchas explicaciones de por qué los servicios jurídicos no escucharon al aspirante cuando advirtió del fallo, obligándole a llegar el resultado de la oposición al juzgado, ni por qué tampoco han recurrido la sentencia si tan claro tenían que las cosas sí se habían hecho bien.

En cualquier caso, la resolución obliga a modificar los resultados de la oposición. La sentencia se conoció el 17 de marzo de 2025 y este jueves ha llegado a la junta de gobierno municipal, que ha aprobado recalcular la puntuación del candidato, alterando así el orden de prelación y su nombramiento oficial como funcionario por el turno de movilidad. El recurso afectaba a 37 plazas de turno libre y 21 de movilidad convocadas entre 2019 y 2023. El fallo detectó errores en los apartados de idiomas y titulaciones académicas, lo que modificó de forma sustancial su posición final, incluyéndole entre los ganadores. “La administración debe actuar con justicia cuando un tribunal reconoce errores administrativos, y eso es lo que hemos hecho”, afirmó Inma Mora. Esta resolución se ejecuta con carácter inmediato, respetando el acceso legítimo del aspirante.

Francisco Soler escucha a Inma Mora durante la comparecencia tras la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

Taxi a las pedanías a partir de julio por 2 euros La Junta adjudicó el nuevo contrato de transporte a demanda con taxi a Radiotaxi Ilicitano Cooperativa, la única licitadora. El servicio comenzará la primera semana de julio, y permitirá al usuario pagar solo 2 € por trayecto, mientras el Ayuntamiento asumirá el resto del coste. El contrato tiene un presupuesto base de 88.893 euros el primer año y 93.337,65 euros el segundo.

131.000 euros en servicios extraordinarios

Durante la misma sesión se validó una batería de servicios extraordinarios realizados por personal municipal fuera de la jornada laboral habitual. En total, el Ayuntamiento de Elche desembolsará más de 130.000 euros, distribuidos en tareas de cultura, alumbrado, movilidad, museos, parques y jardines o policía local. La edil subrayó que estas cifras “reflejan el compromiso del personal con actividades culturales, seguridad y servicios públicos esenciales”, especialmente en fechas con programación especial o refuerzos operativos.

La réplica de la Dama de Elche en el MAHE, museo que lleva año y medio cerrado / INFORMACIÓN

La réplica de la Dama seguirá en el MAHE hasta 2029

También, se aprobó la renovación del convenio con la Diputación de Alicante para mantener en el Museo Arqueológico Alejandro Ramos Folqués (MAHE) la réplica de la Dama de Elche. Esta pieza se encuentra expuesta desde 2017 mediante cesión temporal, prorrogada en 2021, y que ahora se amplía por cuatro años más, hasta junio de 2029. “La Dama es símbolo e identidad cultural de nuestra ciudad, y queremos que siga aquí como referente para vecinos y visitantes”, dijo la portavoz.

Proyecto LED para informar en las pedanías ilicitanas

Fuera del orden del día, se aprobó la solicitud de una subvención LEADER de hasta 100.000 euros, para implantar un sistema de información inteligente mediante pantallas LED en las pedanías. El proyecto tiene un coste total de 130.411,38 € (IVA incluido) y ha sido diseñado por técnicos municipales. Estas pantallas estarán ubicadas estratégicamente y mostrarán avisos culturales, festivos, meteorológicos y de emergencias, además de información administrativa o de servicios. “Queremos acercar la administración a las pedanías, y este sistema permitirá información en tiempo real con gran visibilidad”, explicó un portavoz municipal.