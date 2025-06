El Ayuntamiento de Elche ha crecido en más de 180 trabajadores en cinco meses

En los últimos cinco meses, entre enero y mayo, el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche ha dado de alta como trabajadores al menos 415 personas mediante contratos de obras y servicios, mientras que en el mismo periodo han finalizado su relación laboral municipal 230 interinos, lo que supone que la nómina ha crecido en más de 180 empleados. A pesar de ello, los sindicatos, pero también lo ha denunciado el PSOE, aseguran que hay departamentos que están faltos de personal, una acusación que ha negado en reiteradas ocasiones un equipo de gobierno que, al mismo tiempo, el pasado 15 de mayo aprobó un plan de racionalización y optimización de Recursos Humanos que tiene entre sus objetivos un diagnóstico de la plantilla actual, un aumento de la eficacia y una racionalización del gasto, lo que tiene que plasmarse en un documento antes del 31 de diciembre porque en 2026 comenzará a implantarse la carrera profesional que ahora se negocia y que supondrá un coste de al menos 8 millones de euros más en sueldos.

Pero ese plan de racionalización tiene otro motivo y es el Plan Económico-Financiero (PEF) que ya se ha presentado para su aprobación a la Generalitat, exigido por el Ministerio de Hacienda, después de cerrar el pasado ejercicio con un desfase en las cuentas municipales de 8,5 millones de euros entre los ingresos y gastos de 2024. PEF que estará en vigor en 2025 y 2026 y en el que no se valora económicamente qué supondrá este plan de racionalización para las cuentas públicas, aunque sí otras partidas como, por ejemplo, el recorte en inversiones que se están aplazando o eliminando de un presupuesto sometido a ya quince modificaciones de toda índole. Algo que el edil Francisco Soler ha justificado por ser un documento «vivo».

Empleados municipales, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Las altas de trabajadores se han producido prácticamente en todos los departamentos aunque son las áreas sociales las que más se han beneficiado, lo que es lógico porque son cerca de 140 que pertenecen al contrato programa de la Generalitat Valenciana. Ahora bien, el Ayuntamiento los ha firmado con una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2028 sin saber a ciencia cierta si se mantendrán o se suprimirán ya bien sea por este gobierno autonómico o por el siguiente. La decisión municipal de firmarlo por cuatro años se justificó para dar seguridad laboral a los trabajadores que fueron despedidos a finales de año dejando sin servicio durante semanas a muchos centros sociales, lo que denunció el PSOE, hasta que se volvieron a firmar los nuevos contratos.

Las brigadas han hecho miles de horas extra desde que Pablo Ruz llegó a la Alcaldía, en 2023 / Áxel Álvarez

Contratos

En enero se firmaron 180 contratos, otros 110 en el mes de febrero y 60 más en marzo. En abril siguió descendiendo la cifra a 40 y 30 más en mayo. Un progresivo descenso que tiene sentido si se tiene en cuenta que desde abril el edil Soler ya venía advirtiendo de la necesidad de apretarse el cinturón, lo que ha generado, como ya publicó INFORMACIÓN, no solo un recorte de contratación sino también de horas extra, que ahora solo se pueden realizar si hay una autorización previa. Y, aunque el edil de Hacienda sigue negando problemas económicos en el Ayuntamiento de Elche, hay un hecho incontestable, como es que se están pagando horas extra de hace un año. Sin ir más lejos el pasado jueves se aprobaron del departamento de alumbrado, pero hay otros, como Parques y Jardines, donde los funcionarios han comenzado a mostrar su malestar porque también se les adeuda y no se les han abonado o porque se les quiere compensar por días de descanso, algo con lo que no están de acuerdo porque su trabajo ese día no se lo va a hacer nadie y cuando regresen se lo van a encontrar como pendiente; es decir, la pescadilla que se muerde la cola.

El Ayuntamiento ha constatado que se han realizado y pagado miles de horas sin que fueran autorizadas previamente, simplemente porque en la jornada laboral no daba tiempo a realizarlas, lo que ha sucedido sobre todo entre las brigadas o en departamentos que tienen que resolver recursos o peticiones de los ciudadanos.

El alcalde Pablo Ruz, en una jura de nuevos funcionarios, junto al edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro / INFORMACIÓN

Entre esos 230 despidos de este año están los 35 alumnos y profesores de la escuela Tavalem, pero también policías, trabajadores de Deportes, auxiliares administrativos, ordenanzas y miembros de las brigadas de Parques y Jardines, encargadas de plantar miles de flores que el alcalde, Pablo Ruz, quiere que sean un distintivo de la ciudad, que los ilicitanos, dijo, «se sientan felices» al pisar la calle.