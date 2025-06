Héctor Díez (portavoz del PSOE en Elche): “Una banda de tres sinvergüenzas está haciendo un daño inmenso al 100% del partido”

Dolor de corazón, asco o preocupación máxima son los términos que utiliza el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, para definir la crisis de los socialistas a nivel nacional. Un escándalo que, en cierto modo, le ha aguado la fiesta a su partido justo cuando se cumple el ecuador del mandato municipal el próximo martes. Aún así, Díez asegura que en Elche su grupo va a seguir trabajando para tratar de ser la alternativa al bipartito de PP y Vox y a Pablo Ruz en 2027, año en el que, asegura, se ve de alcalde.

¿Qué ha aprendido Héctor Díez en estos dos años?

Una de las cosas más importantes que ha aprendido en estos dos años de etapa de oposición es que muchas veces, cuando van a verte, van a ver a la silla, no van a ver a la persona, y que, al final, uno tiene que entender que estamos aquí de paso y que debemos adaptarnos a todas las situaciones y en todas ellas asumir el papel que corresponde, tratando de hacerlo lo mejor posible y tratando desde esa posición de seguir mejorando Elche y tratar a las personas igual que las trataste en el Gobierno.

¿Con qué se queda de este tiempo?

Me quedo con el esfuerzo colectivo que hemos hecho desde el Partido Socialista para demostrar que, de la misma manera que cuando uno llega al Gobierno trata de hacerlo lo mejor posible, la oposición también hay que tomarla como una tarea necesaria de fiscalización y de contrapeso, con la misma profesionalidad y tratar de hacerlo también lo mejor posible. En eso tengo que decir que, pese a las dificultades que previamente puede suponer pensar que los grupos grandes tenemos más dificultades a la hora de adaptarnos para hacer oposición, porque nosotros somos el grupo municipal con más miembros de la Corporación, hemos asumido todos el papel con responsabilidad y estamos tratando de aportar lo mejor para ser la alternativa de cara de las próximas elecciones.

¿De qué se arrepiente?

No me arrepiento de muchas cosas. Me considero una persona que, cuando toma una decisión, asume todas las consecuencias y no vuelve tras los pasos, a pensar qué hubiera sucedido. Sí que es cierto que en la oposición lo que pasa mucho es que uno se encuentra en la encrucijada de los que piden más caña y los que dicen que tenemos que ser más propositivos, pero eso ya tenía claro que al final iba a acabar llegando.

Héctor Díez, en las calles de Elche, después de la entrevista. / Áxel Álvarez

La oposición

Hablaba de la encrucijada en la que se encuentran en la labor de oposición. ¿Están satisfechos con su trabajo?

Creo que se está haciendo una oposición seria y útil para la ciudadanía y, en la medida en que el Partido Socialista ha dado luz a muchísimas cuestiones en las que el equipo de gobierno ha tendido a imponer un relato totalmente inverosímil, estamos haciendo un buen trabajo. Cuestiones como la que ha tenido que ver con el déficit de 8,5 millones de euros no se pueden explicar peor, pero también la tasa de basura, donde se negó la mayor, y no se dijo que iba a subir los próximos cuatro años. Eso, por poner dos ejemplos muy claros de Hacienda, ha puesto de manifiesto que ha tenido que ser el Partido Socialista quien diga la verdad a los ciudadanos.

¿Cómo ve Elche en estos momentos?

En términos generales, Elche, al igual que España, vive una situación económica que indudablemente es buena. Estamos en unas buenas cifras de empleo y, cuando uno pasea por la calle, ve que la gente está en las cafeterías y, en general, parece que todo vaya bien. Sin embargo, la realidad es que para todos no va así de bien y hay otra realidad, que es una situación de bonanza económica utilizada por el equipo de gobierno para el adorno en vez de para corregir desigualdades en la ciudad, tanto a nivel social como a nivel urbano.

El alcalde

Sin embargo, el grado de aceptación que tiene el alcalde entre la ciudadanía parece que es razonablemente bueno. ¿Qué está haciendo mal el PSOE entonces?

En la medida en que han pasado dos años, es normal que el alcalde tenga un grado de conocimiento y de aceptación que pueda ser bueno, pero creo que, sin ninguna duda, por cómo procede, es el alcalde que más rápido ha empezado a sufrir esa situación de desgaste, y eso viene propiciado fundamentalmente por la oposición que está haciendo el Partido Socialista, y también por su propia manera de actuar. No voy a decir que no tenga sus partidarios, pero una cosa es lo que se pueda vivir en el centro y otra cosa muy distinta es pisar la calle, ir a los barrios; y una cosa es la realidad y otra las redes sociales. Como me decía el otro día un señor que me paraba en un semáforo, no tenemos un alcalde, tenemos un youtuber. ¿Dónde están los grandes proyectos del alcalde? ¿Dónde están las grandes decisiones importantes para que nuestros barrios estén mejor? De la Ronda Sur, del tranvía y del Palacio de Congresos apenas hay avances en dos años.

¿Y qué está pasando para que el mensaje del PSOE no acabe de calar?

Creo que sí que está calando el mensaje entre una parte de la ciudadanía. Cuando uno sale a Carrús, El Toscar y Altabix, y la ciudadanía le responde con eso de a mesa puesta o con que el alcalde gasta mucho, significa que sí que llega nuestro mensaje. Por tanto, debemos seguir haciendo un trabajo minucioso, de día a día y de pico de pala para trasladar a la ciudadanía lo que está pasando, porque sí que está calando.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Compañeros de bancada

Compromís ha estado un tanto diluido en los últimos meses. ¿Les preocupa?

La portavoz de Compromís está en una situación personal maravillosa, que es la de tener un hijo, y es totalmente comprensible. Nosotros también tenemos a varias concejalas y a algún concejal, pero claro, Compromís está en una situación muy especial, ya que tan solo tiene un representante. Creo que tendrían que haber pensado en enfocar la situación de otro modo, porque, independientemente de que uno pueda pensar que falta mucho y que la gente solo se acuerda del final, toda piedra hace pared, se trata de trabajar el día a día, y, desde que Esther Díez está de baja por maternidad, se nota bastante que Compromís ha bajado el pistón. Dicho esto, es una cuestión interna de ellos. El Partido Socialista, eso sí, lo único que dice es que la izquierda tiene que estar fuerte de cara a 2027.

¿Cómo son las relaciones dentro del grupo municipal del PSOE?

Son muy buenas. Si algo he tratado como portavoz desde el principio es que todos los meses aprovechemos no solo para hacer nuestras dos o tres reuniones de grupo municipal y el trabajo diario de oficina, sino para que tengamos también tiempo como equipo para comer juntos todos los meses, para que todos los concejales estén presentes en la mayoría de actos institucionales, y también a la hora de salir a la calle que la gente nos vea. Es cierto que es más difícil favorecer la presencia de aquellos que compatibilizan con su jornada laboral en la empresa privada, pero estoy razonablemente contento de la colaboración y del trabajo que están haciendo todos los concejales y concejalas del Partido Socialista. Y soy consciente de las críticas que se nos hacen llegar respecto a los que salen, los que no salen, y esto lo han vivido todos los partidos políticos grandes que han estado en la oposición.

El exalcalde

Sin embargo, algunos sí tienen sueldo y parece que son irrelevantes, al menos de cara al exterior...

Muchas veces se confunde la labor de un concejal con la actividad en la comunicación institucional o en los medios de comunicación. La cara del Partido Socialista ahora en esta nueva etapa es Héctor Díez; con el portavoz adjunto, Mariano Valera; y con concejales que también están saliendo más, como pueda ser Patricia Maciá, María José Martínez y otros. Que el resto haga menos ruedas de prensa o no las haga no significa que no esté ahí. Nuestro papel no se puede medir por lo que se sale en los medios de comunicación. Incluso algunos hacen tareas muy de fondo de armario, muy necesarias.

¿Cómo encaja el exalcalde Carlos González en ese engranaje? Sobre todo porque se está convirtiendo en el flanco de las críticas del bipartito...

Con respecto a lo que dicen Pablo Ruz y Vox de Carlos González, creo que Ruz se está olvidando de que un día será exalcalde, y le está dando un trato a un alcalde de Elche que es vergonzoso. Debería pensar cómo le gustaría que se dirijan a él cuando sea exalcalde. Dice muy poco de la primera autoridad de la ciudad que esté constantemente descalificando en el pleno al señor González, que ha sido ocho años alcalde de esta ciudad, por cierto, con un apoyo mucho mayor que el que tiene ahora mismo Pablo Ruz, y ganando las últimas elecciones. De todos modos, eso entra dentro de ese cierto narcisismo o inmadurez política en la que vive el Gobierno municipal. Dicho eso, Carlos González está haciendo un papel muy importante y buena parte de él pasa por apoyar al actual grupo y por favorecer el trabajo diario y aportarme a mí, como portavoz, luces largas en algunos aspectos.

Héctor Díez, en el intercambiador de autobuses, después de la entrevista. / Áxel Álvarez

¿El hecho de que pueda aguantar hasta el final el mandato les puede penalizar de cara a la opinión pública?

En todos los equipos tiene que haber una mezcla de renovación, de juventud y canas. En esta vida son necesarias las canas también, en el sentido de experiencia y trayectoria. ¿Cómo la persona que más votos obtuvo en las últimas elecciones, con 43.543 votos, va a suponerle un problema al Partido Socialista? Es un activo que asume un nuevo papel. Son comentarios interesados decir que resta. Si se hubiera marchado, dirían que salió corriendo.

Alcaldable

¿Será Héctor Díez el alcaldable?

Eso lo decidirán los militantes del Partido Socialista, pero sí digo con claridad que me gustaría ser alcalde de Elche, que quiero ser alcalde de Elche y que, cuando llegue el momento, me presentaré a las primarias del Partido Socialista, para pedirle la confianza y el apoyo a los militantes del partido.

¿Le preocupa que pueda haber algún otro candidato?

No, no me preocupa absolutamente nada. Me afilié al Partido Socialista con 18 años, y creo que es una trayectoria muy larga, he vivido muchas etapas, me considero una persona de partido y creo que, si es necesario, no hay nada más sano que poner la urna. Ahora, eso no depende de mí. Yo me voy a presentar, pero no sé si alguien más se va a presentar. Lo que sí que percibo por parte de toda la militancia, especialmente la que más participa en los actos, es que el grupo municipal actual cuenta con todo el apoyo de la militancia.

Y, como hombre del partido, ¿qué pasaría si desde fuera imponen o avalan a otro candidato?

El Partido Socialista tendrá un procedimiento, tendrá un calendario que lo establecerá Ferraz, y nos hemos dotado de unos estatutos magníficos que lo que permiten es que cualquier militante se pueda presentar, pero, sinceramente, no estoy pensando en lo que pueda pensar Madrid o Valencia, estoy pensando en el trabajo, en el día a día y en que, cuando llegue el momento, me voy a presentar porque, y no es falta de modestia, creo que no hay un candidato mejor.

Héctor Díez, junto al Mercado Central de Elche, después de la entrevista. / Áxel Álvarez

La relación con Alejandro Soler

¿Héctor Díaz es de de Alejandro Soler?

Héctor Díez es del Partido Socialista de Elche, del PSOE Elx, que es nuestra marca, y, dentro de ser del Partido Socialista, Alejandro Soler es un compañero muy importante en la agrupación, es nuestro secretario general y para mí en política ha sido una persona de la que he aprendido muchísimo. Tenemos una amistad muy importante y fue la persona que elegí para casarme.

¿Qué papel juega en cualquier caso Alejandro Soler en estos momentos a nivel de grupo municipal?

Es nuestro secretario general y la persona que aporta estabilidad en la agrupación y que, bueno, mejor conoce el funcionamiento del partido y también juega un papel muy importante, que es el de representar a Elche en las Cortes Generales. Además, da autonomía total al grupo municipal, y apoyo y confianza en todos los temas que hemos afrontado.

La crisis del PSOE

¿Cómo puede acabar la crisis del PSOE?

Creo que hay que dar un puñetazo encima de la mesa y tomar medidas muy contundentes. Las últimas horas han sido de dolor de corazón, de asco y de máxima preocupación. Una banda de tres sinvergüenzas está haciendo un daño inmenso al 100 % del PSOE, a miles de simpatizantes, militantes y cargos públicos que nos levantamos cada mañana para dar lo mejor de nosotros con el único propósito de mejorar la vida de la gente.

¿Y le preocupa lo que pueda pasar con Alejandro Soler?

Alejandro Soler ha dicho que no ha mantenido ningún tipo de contacto, directo o indirecto, y cuenta con mi total confianza y todo mi apoyo.

Héctor Díez, en las calles de Elche, después de la entrevista. / Áxel Álvarez

¿Le preocupa que acabe teniendo efectos en Elche todo esto?

Me preocupa todo, pero también soy consciente de que todo puede cambiar de un día para otro. Mire el caso de Mazón, que, por cierto, a ver si dimite de una vez. Nosotros en Elche vamos a seguir trabajando con seriedad y rigor, nuestra prioridad pasa por ser alternativa al Gobierno de Ruz y creo que lo estamos consiguiendo. Estamos haciendo a nivel local un trabajo serio y riguroso, y en esta segunda parte del mandato vamos a ir trasladando a la ciudadanía qué haría el Partido Socialista en cada situación, porque queremos llegar a 2027 siendo una alternativa sólida. Sin ir más lejos, hace unos días presentábamos una moción de política social con una propuesta alternativa a una situación muy concreta que es la del colegio Virgen de la Luz, pero vamos a seguir hablando de vivienda, de educación, de turismo, de política industrial… Si no llega a ser por la desgracia de San Antón, aquí no habla nadie de vivienda, porque la vivienda es algo muy amplio. También apoyamos la celebración del Año Jubilar, pero, a unos meses de que acabe, no ha cumplido con las expectativas que se generaron a través del alcalde. Por eso, creemos que hay que apostar por el turismo de negocios y por el turismo deportivo, por ejemplo.

Futuro

¿Cómo se ve dentro de dos años?

Dentro de dos años me veo en la Alcaldía. Tengo ganas, me gustaría ser alcalde de Elche y creo que Elche puede mejorar y necesita un alcalde que gestione frente a un alcalde que actualmente lo único que hace es adornar.