PP y Vox valoran la mitad del mandato en Elche: "Hemos despertado una ciudad que languidecía"

"Han sido 731 días con ilusión, compañerismo y un ritmo de trabajo que hace que las cosas salgan". En pleno meridiano del mandato, el alcalde, Pablo Ruz, y su socia de gobierno, Aurora Rodil, de Vox, salieron este viernes a defender lo que han dado de si estos dos años al frente del Ayuntamiento. Un encuentro que, en resumidas cuentas, sirvió para enumerar los proyectos iniciados, o los que están por venir; para reprobar el "bloqueo ocho años" del anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís, incluso atribuyéndose que han despertado una ciudad "que languidecía"; así como para reconocer que "no ha sido un camino de rosas" el hecho de que dos partidos gobiernen.

Diferencias

En este punto apostillaron que en muchos temas (sin ahondar en ellos) "tenemos principios distintos", aunque sostuvieron que "los encuentros y desencuentros han sido por el bien común" y que han "a poner a caminar a un municipio", según Rodil.

La concejal aseguró que pese a estar en coalición no han renunciado a los valores de su partido. Durante su alocución lanzó varios dardos contra la actual oposición, y tildó de "escandaloso" la poca acción que se había realizado previamente en las áreas que implican a Mayores e Infancia. En este punto matizó que el problema no eran los funcionarios, si no que se requería una reestructuración "porque les faltaba proyecto, orden y decisión política".

Políticas sociales

De igual modo, la portavoz de Vox sostuvo que "aunque este parece el gobierno de las obras" también han reforzado las políticas sociales. Según Rodil se ha aumentado el presupuesto en partidas para promocionar a personas vulnerables como podrían ser los cursos de formación. La socia de gobierno incluso achacó que el hecho de que haya bajado la tasa de desempleo de 20.000 a 17.660 personas de 2023 a la actualidad se debe en parte a las políticas municipales.

El alcalde de Elche y tres concejales en la zona donde se deberá construir la pasarela de Altabix / Áxel Álvarez

Reafirmó, también, la importancia de programas como la asistencia psicológica gratuita, de la que se están beneficiando 380 familias, entre ellas quienes tienen a su cargo a niños con cáncer o autistas, como expuso la edil. Tampoco dejó pasar la ocasión para repasar las ayudas a la natalidad o los programas de conciliación a los que se han adherido 557 menores.

"La inversión está en la calle"

Por su parte el alcalde manifestó que "la inversión está en la calle", estimó que se han cumplido cerca del 70% de los compromisos y defendió que han conseguido que el municipio tenga más servicios públicos, mejores infraestructuras "y políticas útiles".

Entre uno de los principales logros, expusieron que hay obras como el centro social de San Antón completado, a falta de la toma de posesión del inmueble; que se van a plantar 3.500 árboles dentro del plan Elx Natura. Aquí el regidor hizo el inciso de que quieren pasar a la historia como "el gobierno de los árboles" defendiendo que este es el mejor refugio climático.

De J'hayton al bus a las pedanías

En otro orden de cosas, abordaron proyectos como la nueva comisaría en Carrús, el centro cultural en los terrenos de J'hayton, el centro social de Torrellano hasta la pasarela de Altabix o la implementación del autobús urbano a las pedanías. En este sentido adelantaron que se han registrado 501.000 usuarios desde que se puso en marcha el servicio el pasado 27 de enero.