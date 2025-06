¡Lágrimas de alegría!: EE UU aprueba un medicamento de la UMH de Elche contra el ojo seco

Un fármaco innovador contra el síndrome del ojo seco, TRYPTYR® (acoltremon ophthalmic solution 0.003%), ha sido aprobado recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su comercialización, según ha anunciado la multinacional Alcon. Lo que muchos no saben es que este avance tiene su origen en una investigación realizada en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y desarrollada por la spin-off del Parque Científico Avizorex Pharma, S.L.

TRYPTYR® está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco, una afección que, según estimaciones, afecta a más de 719 millones de adultos en el mundo. tratamiento

Nace en el Parque Científico de la UMH

Avizorex Pharma fue fundada en 2013 por el emprendedor Patrick Tresserras y el catedrático Carlos Belmonte, con el objetivo de desarrollar una patente del propio Belmonte surgida a partir de su trabajo en el Instituto de Neurociencias (IN), un centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su investigación se centró en el papel de las neuronas sensibles a la temperatura en la regulación de la película lacrimal.

La spin-off del Parque Científico de la UMH seleccionó la molécula acoltremon como la más idónea para dar forma a un tratamiento innovador. Avizorex completó el desarrollo inicial del fármaco, desde la formulación hasta los estudios preclínicos y un ensayo clínico Fase 1/2a con más de 100 pacientes en España. Para acelerar el proceso de desarrollo, la compañía fue vendida en 2019 a la farmacéutica estadounidense Aerie Pharmaceuticals, posteriormente adquirida por Alcon.

Eficacia probada desde el primer día

TRYPTYR® —conocido anteriormente como AVX-012 o AR-15512— ha demostrado en ensayos clínicos de Fase 3 una eficacia destacable. En un estudio con más de 900 pacientes, el medicamento consiguió incrementar significativamente la producción natural de lágrimas desde el primer día de tratamiento. Según los resultados, hasta cuatro veces más pacientes experimentaron un aumento de al menos 10 mm en la producción lacrimal al día 14 respecto al grupo de control.

Desde Alcon destacan que “muchas de las opciones disponibles hasta ahora para esta enfermedad eran concebidas por los profesionales de la salud ocular y pacientes como inadecuadas debido a su baja eficacia, inicio lento de acción y/o mala tolerancia”. En cambio, TRYPTYR® actúa directamente estimulando los nervios sensoriales de la córnea, lo que provoca un incremento inmediato de la secreción natural de lágrimas. Hasta la fecha es el tratamiento más efectivo de los que existen en el mercado farmacéutico.

Reconocimiento al equipo investigador

La investigación inicial que dio lugar a este medicamento no habría sido posible sin la implicación de un equipo multidisciplinar de científicos de la UMH. Junto a Carlos Belmonte, también participaron la catedrática Juana Gallar, del Área de Fisiología e investigadora del IN; el científico del CSIC y también adscrito al IN, Félix Viana; el director del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), Antonio Ferrer; y la catedrática Asia Fernández, del Área de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDiBE.

La empresa oftalmológica del PCUMH fue fundada e impulsada en 2013 por Patrick Tresserras y por el catedrático de la UMH Carlos Belmonte / INFORMACIÓN

La enfermedad del ojo seco es una patología compleja y multifactorial que puede deberse a una baja producción de lágrimas o a un aumento de su evaporación. Aunque antes se relacionaba con el envejecimiento, actualmente se sabe que el uso prolongado de pantallas digitales ha incrementado su incidencia.

Alcon espera lanzar TRYPTYR® en el mercado estadounidense durante el tercer trimestre de 2025 y, posteriormente, en otros países. Este éxito no solo representa una buena noticia para los millones de personas afectadas por esta afección, sino que también pone en valor el talento científico y de transferencia tecnológica generado en la UMH y en la provincia de Alicante.