Pablo Ruz: “Si de algo me siento orgulloso es de inundar Elche de árboles”

Pablo Ruz cumplirá este martes sus dos primeros años como alcalde de Elche. La primera gran polémica de su mandato fue la retirada de algunos carriles bici obra del anterior Ejecutivo, pero él no sólo prefiere hablar de promesa cumplida, sino que se mueve a diario en bicicleta y saca pecho de los kilómetros puestos en marcha en estos 24 meses. Además, justo en el ecuador, resta importancia al plan de ajuste, asegura que el suyo es un gobierno “hiperactivo” y, aunque se le conoce ya como el "alcalde de las flores", deja claro que quiere apostar por los árboles. Hasta el punto de que le gustaría que no hubiera ninguna calle sin árboles.

¿Qué ha aprendido Pablo Ruz en estos dos años?

He aprendido a intentar gestionar equipos, que es algo muy complejo; a saber que tienes que dedicarle tiempo a la gente, al equipo; y a entender mejor a los vecinos que se quejan.

¿Con qué se queda de este tiempo?

Me quedo, por una parte, con la satisfacción de ver que las cosas salen y, por otra parte, con la impotencia por la terrible burocracia que hemos construido entre todos. No entiendo muchas veces las dinámicas de la Administración, y eso que estamos intentando meter prisa en todos los lados.

¿De qué se arrepiente?

Me arrepiento de no escuchar más a mi equipo, de no escuchar más a los concejales, que estoy intentando cambiarlo; y me arrepiento también de eludir muchas veces los problemas. Cualquier alcalde del mundo tiene que actuar, dentro de lo complejo que es intentar ser líder, y ser líder implica hacer frente a los problemas, no postergarlos ni parapetarte.

¿Qué problemas ha postergado?

Son todo cuestiones personales con mi equipo, en el sentido de “Pablo, necesito verte”, y decir: “Bueno, te veo mañana", en lugar de verlo hoy.

¿Y en cuanto a la gestión?

En cuanto a la gestión, ahora mismo no tengo capacidad para arrepentirme. Supongo que eso tiene que ser al final del mandato. En vivienda quizá hemos puesto un poco tarde los mecanismos para activar un plan muy ambicioso, pero los hemos puesto ya.

El alcalde, Pablo Ruz, con la bicicleta, por la Plaça de Baix. / Áxel Álvarez

Dimisiones

Sea por una cosa o por otra, del PP o de Vox, está saliendo a una dimisión cada ocho meses en su equipo. ¿Complicado trabajar en este Gobierno?

Al contrario. Que una persona decida apearse de un proyecto, lo digo con todo el corazón, es una cosa muy honrada por su parte. Salvo la situación de José Navarro, que es verdad que fue por una causa política, hay que darle mucha normalidad a la entrada y salida de las personas de los equipos, y no pasa nada. Otra cosa es que esto derivara en problemas para el Gobierno, con concejales no adscritos y demás, pero, si una persona decide que no está a gusto y que quiere hacer otra cosa, debe tener libertad absoluta. De hecho, Raúl Sempere ha sido un buen concejal, pero a nivel social no ha habido mucha trascendencia. Hay una diferencia entre nosotros y otros: no tenemos un tornillo clavado al sillón, tenemos nuestra vida resuelta fuera de la política y, cuando decides que tu momento ha pasado, o que no encuentras tu sitio, o que quieres hacer otra cosa, es lo más normal del mundo, al menos entre los que conformamos el Gobierno de Partido Popular y Vox.

Plan de ajuste

¿Cómo se encaja que el primer año de la gestión completa del bipartito de PP y Vox acabe con un desfase de 8,5 millones en las cuentas al cierre del ejercicio y abocados a un plan de ajuste?

El Ayuntamiento de València tiene un plan de ajuste, el Ayuntamiento de Alicante tiene un plan de ajuste, la Diputación de Alicante tiene un plan de ajuste... Esto es fruto de haber gestionado como el anterior Gobierno con la incorporación de remanentes y llega un momento en el que los remanentes se terminan. Si has incorporado remanentes y aplicas las reglas fiscales al año siguiente, se te va de las manos. De cualquier forma, un plan de ajuste se centra en el capítulo 6, no se va a recortar ni un céntimo de gasto corriente, del capítulo 1 y 2, y tenemos que abordar, eso sí, y estamos abordando ya, ese plan de optimización de Recursos Humanos, porque lo que no puede ser es que el capítulo 1 sea el gran problema financiero del Ayuntamiento. Tenemos que optimizar los recursos, con el respeto sagrado al funcionario, con todos los compromisos que hemos adquirido con ellos, con las 35 horas; la estabilización, que ha sido un proceso muy arduo; y ahora la carrera profesional, pero tenemos que abordar esa gran reforma de la Administración, o por lo menos intentarlo.

Y, más allá de esa optimización de Recursos Humanos, ¿cómo le va a afectar al ilicitano e ilicitana de a pie?

Los ilicitanos no van a ver en absoluto ninguna consecuencia de ese plan de ajuste, que es el mismo que ha puesto en marcha Alicante, València, la Diputación, porque lo hemos hecho lo más moderado posible.

Ya, pero habrá que priorizar. ¿A qué se va a renunciar?

Gobernar, entre otras muchas cosas, es priorizar.

El alcalde, Pablo Ruz, con la bicicleta, por la Plaça de Baix. / Áxel Álvarez

¿Y qué se va a priorizar?

Teniendo en cuenta que estamos en junio, lo que hemos hecho es que las inversiones de este año que pensábamos iniciar en marzo no las hemos podido iniciar. Se han pasado gran parte de las inversiones a 2026, porque, en principio, a final de año volveremos a la senda de la estabilidad presupuestaria. Luego, tener una deuda por debajo del 20 % es algo totalmente viable, y, como no podemos utilizar el remanente, si no es con préstamos no se puede invertir, pero ir teniendo remanente nos permite ir amortizando esos préstamos. El Plan Económico-Financiero, por mucho que se diga, es una herramienta de marco general.

Una herramienta que implica unos controles…

Unos controles, unos ajustes, unas revisiones en las inversiones.

Proyectos

¿El hecho de que se pospongan algunos proyectos a 2026 no dificultará que puedan estar antes de las elecciones?

Bueno, Jayton va a estar iniciado, pero no va a estar terminado. Ese es el proyecto que queda más postergado, porque, del resto de inversiones que hemos detraído, muchas ya se van a hacer con préstamo. Lo que establece el Plan Económico-Financiero es tienes que contener el gasto y la inversión, pero es contener. Es una revisión de la manera de ejecutar las cosas. Por ejemplo, estamos terminando el proyecto de Clarisas, y ese sí se va a pagar con cargo al remanente porque se empezó el año pasado. Decían que se iba a tocar el capítulo 1 y no se ha tocado el capítulo 1, o el del gasto corriente y las contratas, y no se ha tocado un céntimo.

¿Y puede acabar teniendo incidencia en la rebaja fiscal prometida?

Sigue todo igual, y este año bajaremos como mínimo un 1% más del IBI, para terminar este mandato con el 5% del IBI reducido.

El regidor ilicitano, tras la entrevista, junto al arco del Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

¿Eso no puede acabar complicando más la situación?

No, porque el problema no ha sido que hayamos recaudado menos, ha sido que hemos incorporado remanentes y no vamos a poder disponer de ellos este año.

En cualquier caso, ha habido un desequilibrio entre los gastos y los ingresos…

Sí, pero porque, fruto de la incorporación de ese remanente, hemos gastado más, pero ya no se va a poder incorporar remanente. Si tú contabas con 10 o 12 millones extra que ya no vas a poder incorporar, el año que viene y sobre todo este año habrá que gastar menos, aunque es verdad que este año vamos a volver a la recaudación extra de las participaciones de los presupuestos del Estado.

Recursos Humanos

Volviendo al capítulo de Recursos Humanos, ¿se ha abusado de las horas extra?

No, no son las horas extra, lo que hay es una partida, que es la de los refuerzos, y ahí se cargan los contratos, no las horas extra, y es verdad que el Ayuntamiento, desde hace cinco años, ha venido tirando mucho de los contratos. ¿Por qué nosotros hemos tenido que tirar de las contrataciones? Por la hiperactividad de este Gobierno. Por ejemplo, en montajes y servicios ha habido que contratar a gente, y tenemos que volver a contratar a gente. En parques y jardines, también, aunque ahora vamos a externalizar. La hiperactividad necesita de más personal y tenemos un personal extraordinario, pero que tampoco da a más.

¿Se va a apostar más por la externalización?

Hay que optimizar la actividad, desde luego, y hay que empezar a acostumbrarnos a externalizar. La gran contrata que nos quedaba de parques y jardines, que ya se está terminado el pliego, va a servir para optimizar gran parte de los recursos. Ese personal va a seguir trabajando en parques y jardines, pero las jubilaciones que se vayan produciendo ya no se van a cubrir, porque vamos a cubrir esa labor con contrataciones externas, como pasa con la limpieza, como pasa con tantas otras contratas del Ayuntamiento. Es la única forma. Elche es de las pocas ciudades de España que aún tiene el servicio de parques y jardines municipalizado, y eso es insostenible. Son más de 150 hectáreas de zonas verdes, y los trabajadores son extraordinarios, pero no llegan.

Ruz, en un momento de la entrevista en la Alcaldía. / Áxel Álvarez

San Antón, Porfirio Pascual, Banca Peral… ¿Qué está pasando para que en poco más de mes y medio hayamos tenido tres problemas de derrumbes y socavones?

Lo que ocurre ahora es que se afrontan los problemas. El problema de Clara Campamor no viene de ahora, sino de hace 20 años. Los socavones se producían desde hace 20 años y se tapaban con zahorra, pero creemos que hay que afrontar los problemas y, además, de una manera muy quirúrgica. Con respecto a la Banca Peral, cuando un edificio está sin los muros y, por tanto, está desmontado en su interior salvo las estructuras, al final termina por hundirse. De hecho, en el caso de la Banca Peral también hemos sido proactivos, porque se va a reproducir íntegramente la fachada, y hemos sido hiperactivos con Riegos El Progreso después de ocho años de inactividad, y hemos sido hiperactivos con el barrio de San Antón. Es verdad que podíamos haber mirado para otro lado, pero decidimos arremangarnos hasta el fondo y acomodar a los vecinos en las viviendas nuevas. Los problemas hay que afrontarlos y hay que anticiparse si se puede.

Patrimonio

¿Qué estamos haciendo mal para que, al final, con un gobierno o con otro, el patrimonio se tire o se deje caer?

Bueno, este Gobierno no tira el patrimonio, que la Casa de la Virgen podría haberse caído, y está el Hort del Gat, esta semana que viene inauguramos el Museo de La Festa, en el Palacio de Altamira se han demorado las obras pero ya las tenemos, el proyecto de Clarisas estamos terminándolo para adjudicar ya al despacho que va a ejecutar el proyecto, hemos abierto Vaillo después de ocho años, hemos terminado de restaurar el Molí del Real y vamos a habilitarlo como museo del agua, estamos restaurando los huertos, hemos hecho una selección de fachadas que hay que mantener, y hemos sido el Gobierno que ha adjudicado el Catálogo. Es verdad que el caso de la Banca Peral es muy significativo, pero se va a reproducir íntegramente la fachada, algo que ya se hizo con el edificio de Mango, que era un edificio protegido.

¿De qué sirve inventariar las fachadas si luego dicen que no hay medios para garantizar su protección?

Tienes una protección, una estructura legal, y puedes forzar al propietario, pero, si el propietario no tiene recursos, el Ayuntamiento no puede obligarlo. Cuando hablamos de protección patrimonial privada, la ley contempla que la Administración pública dotará de los recursos necesarios a las propiedades privadas para poder mantener los edificios. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo el Ayuntamiento puede financiar la restauración íntegra de un edificio catalogado? Es inviable.

Entonces, ¿de qué vale tener un inventario o un catálogo?

Sirve para proteger y, por lo menos, si hay una demolición forzada, como en este caso, para que se reproduzca íntegramente la fachada, que ya creo que es un avance. En lugar de hacer una fachada moderna, que se reproduzca. En Elche hay muchos casos así, como el edificio de Mango o una de las esquinas de la calle Pedro Ibarra con Corredera.

Pero eso no quita para que no sea un despropósito…

No lo considero un despropósito. Mejor eso que nada.

Ruz, en un momento de la entrevista en la Alcaldía. / Áxel Álvarez

San Antón

Llevamos cuatro mandatos desde que se puso la primera piedra en el proyecto de regeneración de San Antón y se ha dado pie a tener que desalojar dos bloques. ¿En que se ha fallado?

Nosotros estamos corriendo todo lo que podemos. El año pasado fuimos al ministerio para hablar del plan de vivienda, y se nos trató muy bien, la verdad, pero se echaron balones fuera. Además, la semana que viene adjudicamos la demolición de un bloque en el consejo de Pimesa, y estamos con la licitación de las 45 viviendas y va a salir este verano. La Generalitat ha puesto 2,5 millones y el ministerio ha puesto cero. Estos 500.000 euros de la anualidad de este año nos van a permitir licitar la obra del bloque de las 45 viviendas, y seguimos. El plan estatal de la vivienda de 2026 va a ser la clave.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció 2,2 millones, pero, finalmente, sólo se han presupuestado 500.000 euros este año...

Como nosotros con el Mercado. Una cosa es la inversión completa y otra cosa son las plurianualizaciones. Gracias a esos 500 000 euros de la Generalitat para este año, el Ayuntamiento puede licitar las obras. Si fuera por el ministerio, no habría obras.

¿Se está utilizando la plurianualización como coartada para ir moviendo partidas de un año a otro?

Nosotros también actuamos plurianualizando los proyectos, por ejemplo, con respecto a Jayton. La plurianualización te permite, entre otras cosas, no incurrir en inestabilidad presupuestaria. Creo que, con respecto a las consignaciones anuales del barrio de San Antón, se ha hecho política desde la ignorancia por parte del Partido Socialista, porque no quiero pensar que haya sido desde la mala idea.

La Generalitat

¿Qué va a pasar con la Ronda Sur? Llevamos dos años de mandato y aún seguimos con el proyecto…

Con la Ronda Sur ya se ha hecho más que en los ocho años anteriores, que se nos mareó por activa, por pasiva, por perifrástica, por norte, sur, este y oeste. Fue una gran mentira y, además, sin reivindicar y alzar la voz por parte del anterior Gobierno municipal. El proyecto de la Ronda Sur ya es una realidad. Después de ocho años de la nada, en dos años haber sacado la licitación del proyecto es algo que hay que reconocer. ¿No podemos terminar la Ronda Sur antes de 2027? Evidentemente. Lo que quiero es llegar a las elecciones de 2027 con la Ronda Sur iniciada.

¿Y en cuanto al Tram?

En cuanto al Tram, ahora falta que el Consell nos transfiera el dinero y nosotros encargaremos el proyecto de viabilidad.

Ruz, en un momento de la entrevista en la Alcaldía. / Áxel Álvarez

Seguimos igual que hace un año…

Sí, pero la riada se lo llevó todo por delante, porque el protocolo estaba previsto que se firmara el 7 de noviembre.

¿Falta capacidad de reivindicación ante el Consell?

No, hemos conseguido más en dos años que en los ocho años anteriores. Hemos conseguido que la Generalitat, sin tener responsabilidad, financie las obras de la Ronda Sur. Es que el anterior Gobierno no reivindicaba ni a la Generalitat ni al Estado y, luego, te dicen: "No, es que había 43 millones”. ¿Dónde están los 43 millones?

Mercado Central

Una vez empezadas las obras en el Mercado Central, ¿cuál es la hoja de ruta para el parking?

Estamos ya con el proyecto de viabilidad del parking y, por supuesto, hay que elevarlo a los organismos competentes. Lo que tengo claro es que sea el plan a, que es en la plaza de las Flores, o sea el plan b, en el entorno del Mercado, habrá parking.

¿Cuál es el entorno del Mercado?

El entorno del Mercado en general.

El fin de las obras del Mercado prácticamente coincidiría con el último semestre del año que viene. ¿Empezarían los trabajos del parking a unos meses de las elecciones?

Las obras del parking del Mercado deben tener el visto bueno y, por supuesto, la colaboración directa o indirecta de la conselleria. Por eso, tenemos que hacer el proyecto del parking, elevarlo y que nos den el ok, pero la idea es antes de las elecciones, por lo menos, dejarlo adjudicado.

Carriles bici

Empezó quitando carriles bici, en una de las grandes polémicas del inicio de su mandato, y usted mismo se mueve ahora en ese medio de transporte a diario...

Honestamente, creo que no fueron grandes polémicas, fueron polémicas alentadas por la izquierda, porque concurrimos a las elecciones diciendo que íbamos a desmantelar esos dos carriles. Sé que a veces no es normal que los políticos cumplan lo que prometen, pero nosotros cumplimos en el caso del carril bici de José María Buck y en el de Juan Carlos I. Hay otro gran carril bici muy mal hecho, el de Mariano Soler Olmos, pero está sujeto a financiación europea y no lo hemos podido desmantelar. Además, hemos hecho cuatro kilómetros más de carriles bici.

Pablo Ruz, en la estación de bicicletas que hay junto al Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

¿Y lo de moverse en bicicleta?

Me encanta, porque es una manera de ponerte a tipo, es una manera fácil de llegar a los sitios, es un servicio que funciona muy bien con las nuevas bicicletas que hemos incorporado, es muy rápido, y te sirve para liberar la mente de los problemas que tienes en el despacho.

¿Se va a hacer algo con los apartamentos turísticos?

Nosotros no podemos prescindir de los apartamentos turísticos porque son la tabla de salvación, ya que nos faltan hoteles. Estamos intentando ampliar hoteles que existen ya en la ciudad, nos han pedido proyectos, pero gracias a esas viviendas turísticas tuvimos 720.000 pernoctaciones el año pasado.

¿Y eso no no puede contribuir a tensionar más el mercado de la vivienda?

El mercado de la vivienda se aborda con lo que vamos a hacer con este nuevo plan que va a permitir licitar ya la ejecución de 300 viviendas en nuestra ciudad, siguiendo el modelo del Plan Vive de la Generalitat. Será la licitación más importante de la historia en vivienda protegida.

Hablaba antes de externalizar servicios, ¿se hará también con el pabellón inclusivo?

Tenemos muchas opciones sobre la mesa, pero lo que está claro es que no podemos mantener dos pabellones de las mismas características, porque el Ayuntamiento tiene recursos limitados, y porque tenemos que volver a la senda del gasto y no podemos emplear el remanente en asumir gastos que no son viables.

¿Con las externalizaciones no corremos el riesgo de que se pierda calidad en los servicios?

No. ¿El servicio de basura y limpieza no tiene calidad? Es una externalización. Las contratas públicas, si hay un control, funcionan muy bien. La calidad del servicio no depende de que sea público o privado, depende de los medios que se tengan, y los medios del ámbito privado a veces tienen más flexibilidad que los medios del ámbito público.

Retrasos

Se anuncian muchas cosas que luego no acaban de llegar o se van retrasando de forma considerable en el tiempo. ¿Por qué?

Somos un gobierno hiperactivo que tiene muchos proyectos en marcha, y lo que se anuncia se termina antes o después. Está el encarecimiento de los precios, los plazos del papeleo... Lo importante es que las obras terminen. Y es verdad también que a veces las empresas no han cumplido, pero al final terminas por apretar las tuercas, porque el dinero público es de todos.

¿De que se siente más orgulloso, de las flores y los toldos o del inicio de las obras del Mercado y de Riegos el Progreso?

De todo: del Mercado, de solucionar El Progreso, de rehabilitar la Casa de la Virgen, de haber solucionado el barrio de San Antón con diligencia, de tener la ciudad bonita, y no lo digo yo, me lo dice la gente en la calle. Y no sólo son las flores. Si de algo me siento orgulloso, es de inundar Elche de árboles, como estamos haciendo en Blas Valero o hemos hecho en Marqués de Asprillas. Ojalá no hubiera una calle de Elche sin árboles.

Ruz, en un momento de la entrevista en la Alcaldía. / Áxel Álvarez

Sin embargo, ¿no empieza a haber una ciudad a dos velocidades? Lo digo por la inversión que se está haciendo en el centro respecto a otros barrios...

No lo comparto. Este es el Gobierno que más ha invertido en Carrús en toda la historia.

¿Y en el resto de barrios?

En Altabix hemos hecho el replantado de árboles de todo el entorno de plaza de Castilla, el cambio de aparcamiento en Josefina Manresa de hilera a batería, la pasarela de Altabix; en el Pla-Sector V vamos a empezar con el cambio de iluminación… Estamos interviniendo en todos los barrios y pedanías.

Plan estratégico

¿Se piensa más en el corto que en el largo plazo?

No, al contrario. De hecho, este mes tendremos la presentación del plan estratégico de la ciudad, que va a servir para trazar el rumbo de la ciudad de aquí a 2035 como mínimo.

¿Y en qué se va a traducir?

La vertebración a través de la movilidad es la clave. La mejor manera de vertebrar un municipio es a través de la movilidad, como se ha hecho con el autobús a las pedanías. También es importante la conexión agrícola con la ciudad. No podemos mirar la agricultura con desprecio, sino como una necesidad. También el suelo industrial es importante, y se ha abierto el melón del Porta d’Elx, aunque yo no lo veré como alcalde. Los pilares pasan por ahí, y también por la naturalización de la ciudad. Es muy importante en un contexto climático como el nuestro llenar la ciudad de árboles, porque, además, tenemos una ciudad durísima.

Ruz, en un momento de la entrevista en la Alcaldía. / Áxel Álvarez

Futuro

¿Cuál le gustaría que fuera el legado de Pablo Ruz como alcalde?

Uno no puede valorar su labor a mitad de camino, pero me gustaría que se perciba que la ciudad se ha puesto en pie.

¿Cómo se ve dentro de dos años?

Entonces sí me veo con capacidad para hacer una autocrítica mucho más profunda, espero haber corregido lo que he hecho mal con respecto a la gestión del equipo, y me veo feliz. Es increíble sentir el cariño de la gente, que luego te votarán o no, pero me veo contento, feliz, realizado, y espero seguir viéndome en el año 2027 así. Y me veo pidiéndole al pueblo de Elche que me dé una segunda oportunidad para poder continuar.