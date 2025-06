La remodelación de la avenida de la Libertad espera al tranvía que Mazón prometió a Elche

El Ayuntamiento de Elche decidió hace algunas semanas que podía dar de baja, dentro de las medidas de ahorro a raíz del Plan Económico Financieron (PEF) al que está obligado por el desfase de 8,5 millones de euros en el balance de 2024, los 150.000 euros que tenía destinados este año a dar los primeros pasos del que es uno de sus proyectos estrella, como era la remodelación de la avenida de la Libertad, concretamente en el tramo que deberá asumir con fondos propios y que está comprendido entre el centro sanitario de San Fermín y la rotonda de l’Aljub.

Y no, no es porque no quiera ejecutarlo, pues fue además una promesa electoral que dejó caer el ahora alcalde, Pablo Ruz, en mayo de 2023, tres semanas antes de las elecciones, sino porque se está a expensas de lo que la Generalitat Valenciana resuelva qué pasa con otro tramo, que asume el gobierno valenciano y por el cual debe discurrir el famoso Tram anunciado, también en campaña, por el entonces candidato y ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien prometió una inversión de 198 millones de euros para la primera fase del proyecto.

A preguntas del diario, el edil de Espacios Públicos dijo que cuando se conozca el proyecto de movilidad de la Generalitat, que en esta primera fase recorrería desde la futura Área Industrial Avanzada que impulsan cientos de negocios, hasta el Parque Empresarial de Torrellano, a través de la propia avenida de la Libertad, se pondrá en marcha el que tiene que ejecutar el Ayuntamiento porque ambos tienen que ir en sintonía. El concejal aseguró que el documento técnico de la Conselleria de Transporte está muy avanzado, pero no quiso dar detalles del modelo de transporte elegido, aunque todo apunta a que será de propulsión eléctrica tipo ART, que son las siglas de Autobús de Rieles Articulado (ART), que ofrecen una experiencia al pasajero similar a la de un tren ligero, con facilidad para bajar y subir, que es lo que se pretende: favorecer la movilidad.

150.000 euros

El edil dijo que, mientras tanto, no preocupa esta cantidad de 150.000 euros, sin descartar tampoco que, conocido el proyecto de la Generalitat para su zona de la avenida de la Libertad, sean los técnicos municipales los encargados de ejecutar la que concierne al Ayuntamiento. Como se recordará, el objetivo es crear una gran rotonda de tráfico a la altura de «San Fermín» y, en función de por dónde vaya el vehículo de transporte, diseñar la ubicación de las paradas, la anchura de las calles, tanto las calzadas como las aceras, y teniendo en cuenta que la obra se asentará sobre el túnel del ferrocarril, lo que obligará a obtener los permisos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, y de respetar tanto las salidas de evacuación como las rejillas de aireación colocadas a lo largo de los cuatro kilómetros del trazado subterráneo. El edil sí dijo que la avenida de la Libertad no puede ser distinta un tramo de otro porque la urbanización se ejecute por dos administraciones.

La rotonda de l'Aljub, un punto neurálgico de tráfico en la avenida de la Libertad, en Elche / Áxel Álvarez

Proyecto

El Ayuntamiento, el pasado año, ya aseguró que preveía una inversión de 2,4 millones de euros para ejecutar las obras en su tramo. Dinero que se supone que podría entrar en los presupuestos de 2026 si la Generalitat pone la mesa su proyecto. Ahora bien, todos los condicionantes hacen imposible la posibilidad de que el tráfico discurra por el centro de la avenida y los laterales queden para aceras y peatones.

También habrá que encajar dónde estarán estas paradas. Ahora bien, sea cual sea el proyecto se prevé carriles segregados, más aceras y vegetación y Espacios Urbanos aprovechará para soterrar una conducción de aguas regeneradas para regar nuevas zonas verdes a crear en los alrededores de la avenida Alcalde Ramón Pastor. En cualquier caso, muchas preguntas que aún están en el aire.