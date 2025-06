El PSOE destapa que el alcalde de Elche ha prohibido más contratos por "falta de presupuesto" y el PP dice que "es mentira"

"No está prevista la incorporación de personal sustituto, mediante nuevas contrataciones temporales, según se ha comunicado desde el Departamento de Recursos Humanos por motivos presupuestarios". Esto es lo que dice una circular interna del Ayuntamiento de Elche, que ha destapado este lunes el grupo municipal socialista, para demostrar que el alcalde, Pablo Ruz, se ha "fundido", dicen, el dinero de las arcas municipales. El documento, de fecha 15 de mayo, que llegó al área de Deportes, siempre según la oposición, es de obligado cumplimiento para todos los departamentos municipales, no solo este. El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, negó hace un par de semanas que haya problemas para realizar nuevas contrataciones. El PSOE asegura que este verano no se cubrirán vacaciones, lo que pondrá al límite a la plantilla municipal.

Los socialistas interpretan que la orden interna va a provocar un grave bloqueo administrativo al prohibir las nuevas contrataciones de personal, lo que achaca al déficit presupuestario, una medida incluida en el Plan Económico-Financiero (PEF), que los socialistas dicen que no es más que un plan de ajuste del gasto impulsado por la Concejalía de Hacienda para volver a la senda del gasto. La decisión se produce, siempre según el PSOE, tras rebasar la regla de gasto en 21 millones de euros y acumular un déficit de más de 8,5 millones el pasado 2024, lo que obliga al Ayuntamiento ilicitano a cumpliar el PEF en 2025 y 2026. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, advirtió de un inminente deterioro de los servicios públicos.

Guilabert: "Todo es mentira" Fue el portavoz adjunto, Claudio Guilabert, quien contestó a estas declaraciones del PSOE. "Una vez más el Partido Socialista quiere desviar la atención, porque lo importante es que hoy hemos adjudicado la construcción del centro social de Torrellano, la demolición de los bloques de San Antón, además del mayor plan de creación de vivienda pública de nuestro municipio de los últimos 30 años. Frente a eso el Partido Socialista viene a decirnos que en este ayuntamiento no se va a contratar. Eso es mentira". Según el edil, que no se refirió al escrito interno que mostró Héctor Díez como aval de su denuncia, "nosotros hemos aprobado y estamos redactando un plan de optimización de recursos humanos, que ellos fueron incapaces de hacer y que este gobierno ha comenzado y va a realizar. Este Ayuntamiento está para prestar y para seguir prestando los mejores servicios a los solicitantes y, cuando sea necesario, contratará a más personal. Por tanto, frente a las mentiras y al alarmismo del Partido Socialista, este gobierno hechos. Y lo importante son las numerosas inversiones que hemos puesto en marcha en estos 24 meses".

La instrucción, enviada por los directores de área del Ayuntamiento de Elche, exige a los departamentos reorganizarse internamente y recurrir a trabajadores de otras áreas para cubrir bajas o vacantes. "Vestir un santo para desvestir otro", resumió Díez, quien culpa directamente al alcalde como responsable de esta situación. "Pablo Ruz se ha fundido el dinero público y la consecuencia es que los servicios municipales se verán afectados", ha afirmado. Este mismo lunes, según denuncian funcionarios municipales, se cayó la red en la mayoría de los ordenadores de la app Webex. El departamento de Telecomunicaciones explicó a algunos afectados que no podía saber qué había pasado porque "al técnico informático se le ha acabado el contrato y no lo han vuelto a contratar ni a él ni a otra persona". Al parecer, "están tirando de alumnos en prácticas".

Servicios básicos bajo mínimos

Según explicó Díez, las consecuencias ya son palpables. Las oficinas OMAC continuarán con puestos vacíos, los expedientes de bonificaciones de la tasa de basura siguen sin resolverse y en áreas como Deportes, cualquier baja por enfermedad podría paralizar actividades. "Esperemos que los trabajadores de deportes no se pongan enfermos este verano porque no van a sustituirlos", alertó. El concejal socialista califica esta situación como fruto de una gestión desequilibrada: "No hay planificación ni de los recursos humanos ni del dinero público".

Para Díez, el gobierno local ha pasado de gastar más de 10,3 millones de euros en refuerzos y contrataciones en 2023 a establecer un plan radical de racionalización del personal en 2025. “Ha pasado de un extremo al otro, algo que califica muy bien cómo gestiona el señor Ruz”, criticó.

Deudas con trabajadores y prioridades discutibles

La gravedad de la situación, dijo el socialista, queda reflejada en el impago de más de 2.000 servicios extraordinarios prestados por empleados municipales. Solo en 2024, se acumulan 1.400 servicios sin abonar, a los que se suman más de 950 realizados hasta mayo de este año. “En 2025, solo han pagado 90”, reveló Díez. Mientras tanto, los contratos para decorar las calles o el alumbrado urbano no se detienen. “El riego de flores en las farolas se sigue haciendo de madrugada”, ironizó.

Díez apuntó directamente a las prioridades del equipo de gobierno: “Su prioridad es gastarse más de cien mil euros en un contrato de suministro de luminarias para las farolas, pero no pagar el trabajo de los empleados municipales”.

La orden afecta a todos los departamentos municipales y prohíbe contrataciones por déficit económico



Además, considera Díez una paradoja el discurso oficial del alcalde sobre sostenibilidad. “Se hace fotos encima de la bici, pero bien que usa el coche municipal", añadiendo que los servicios de conductor de Alcaldía sí se han pagado puntualmente con horas extras.

“No es hiperactividad, es ansia”

Para Díez, la raíz del problema radica en una gestión precipitada y sin planificación. "Después de dos años se está viendo que no hay planificación ni de los recursos humanos ni del dinero público", insistió, añadiendo que el gobierno del PP y VOX actúa con "ansia y prisas". “La realidad es que el señor Ruz tiene proyectos atascados o que sufren eternos retrasos, y eso es producto de su gestión”.El portavoz socialista denunció también que esta falta de previsión y control afecta directamente a la ciudadanía, que ve mermada la calidad de los servicios municipales, mientras se incrementan los contratos para iluminación y decoración. “No es hiperactividad, es ansia”, sentenció.

El PSOE denuncia el colapso de servicios esenciales como las OMACs o Hacienda



Con esta denuncia pública, el PSOE busca visibilizar lo que considera un colapso progresivo del funcionamiento interno del Ayuntamiento, con los empleados municipales sin cobrar por servicios realizados y una estructura organizativa cada vez más tensionada por la falta de personal y recursos.