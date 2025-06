Los festeros del Camp d'Elx estudian las "interesantes" propuestas de Ruz para la ofrenda

La predisposición fue buena por las dos partes. Así lo ha podido saber este periódico de ambas tras reunirse esta mañana en el Ayuntamiento ilicitano el presidente de Ufece (Unió de Festers del Camp d'Elx), Andrés Coves, con el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Sobre la mesa una polémica que durante las últimas semanas ha generado molestias entre los responsables de las celebraciones pedáneas y el gobierno municipal, tras la tensa situación vivida el pasado año con la negativa de los festeros del campo a participar en la Ofrenda a la Patrona ilicitana durante las pasadas Fiestas de Agosto.

El encuentro se producía al mediodía de este lunes. Poco antes del mismo, el alcalde había repetido su discurso anterior, en el que ya había sido tajante.

Con la misma rotundidad se negaba a dividir la ofrenda que organiza la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche. "Hoy tenemos con la Ufece la reunión normal de preparar fiestas y de, por supuesto, hablar de la ofrenda. Ya lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, la ofrenda es una y la organiza la Federación Gestora y en esa ofrenda cabemos todos. Porque aquí, aunque algunos hemos visto en alguna tertulia hacer mofa de esta voluntad firme del alcalde, lo cual me parece muy bien, es indiscutible aquí hay que preservar la unidad de toda una ciudad entera en torno a la Madre de Dios. Al igual que el Misteri lo organiza el Patronato y nosotros asistimos y en la fiesta más importante de la ciudad. Al igual que la Venida de la Virgen la organiza la Sociedad y asistimos todos y somos parte activa de esa celebración, que es crucial para la ciudad, la ofrenda de flores desde hace 40 años la puso en marcha la Federación Gestora y seguro que vamos a llegar a puntos de encuentro".

Rechazo a la división de la ofrenda

El primer edil insistía en que "no cabe en absoluto ni en las fiestas ni en torno a la Virgen, dividir. Ni dividir, ni fragmentar, porque además nunca se ha hecho, nunca ha habido varias ofrendas, solamente es una ofrenda. Y evidentemente eso pasa porque todos tenemos cabida, faltaría más".

Valoraciones tras la reunión

Estas declaraciones las realizaba Ruz poco antes de reunirse con Coves. Tras la toma de contacto no hubo más valoraciones por parte de los representantes municipales, aunque este periódico sí pudo recoger de fuentes cercanas al equipo de gobierno la satisfacción por el avance en las negociaciones con la Ufece. Realmente no se llegó a cerrar nada. Las partes se han citado para un próximo y cercano encuentro, porque los festeros del Camp d'Elx deben consultar con sus representantes posibles alternativas planteadas por el alcalde, realizadas con "buena predisposición. Hay varias propuestas encima de la mesa", reconocía Coves a INFORMACIÓN. "Las vamos a estudiar y haremos lo que sea mejor para los festeros del campo", añadía, a la vez que afirmaba que todavía no está descartado el hech ode seguir adelante con su propuesta inicial de tener una ofrenda propia de las representantes del campo.

Propuestas interesantes por definir

A su vez, el responsable de la Ufece exponía que "la reunión ha sido muy productiva. En ella se han acercado posturas y el alcalde se ha mostrado muy a favor de mediar". Coves aseguraba que "hay propuestas por parte del alcalde que son muy interesantes y las vamos a estudiar", sin querer concretar nada antes de hablar con los responsables festeros del Camp d'Elx.