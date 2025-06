El musulmán detenido por la Policía en Elche tiene antecedentes por otros brotes psicóticos

Entre 10 y 15 minutos, armado con un cuchillo, paseándose por varias calles del barrio de Carrús, en Elche, y entrando a algún negocio lanzando frases en árabe, así estuvo el domingo por la tarde un ciudadano musulmán que fue arrestado en su propio domicilio en una operación conjunta de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía. Los testigos explican que tenía el rostro desencajado. "Estaba como ido", aseguran sin querer facilitar sus datos. A esta hora permanece en una unidad de Psiquiatría hospitalaria a la espera de poder tomarle declaración porque la noche del domingo se encontraba aún en pleno brote psicótico. La Policía no tiene prisa porque está a buen recaudo y custodiado.

El grito de: ¡Alá es grande!" que profirió en el balcón de su casa mientras era arrestado, con las muñecas abiertas porque acaba de autolesionarse con el cuchillo, no ofrece interés para los investigadores en estos momentos; es decir, a priori se trataría de un enfermo mental, no de un supuesto yihadista. Lo curioso del caso es que no era la primera vez que tenía alguna intervención la policía con él, pero todo se relaciona más con sus problemas psicológicos. Hay varios atestados que se le han levantado durante los últimos meses. Según fuentes policiales, la rápida actuación de las patrullas del 091 y del 092 y las sirenas llegando a la zona, fue lo que hizo que retrocediera regresando a su hogar. A esa hora, los vecinos ya estaban pendientes desde balcones y ventanas de ese hombre que se paseaba por la calle Joaquín García Mora, donde tiene su residencia, armado con un cuchillo de grandes dimensiones. El hombre lleva varios años trabajando en España y vive solo, sin familiares, según los datos recabados por INFORMACIÓN.

Detenido en Elche un musulmán armado con un cuchillo al grito de Ala es grande. / INFORMACIÓN

Con una maza

Al volver a su casa tuvo dos encuentros con menores en la escalera del inmueble, dos niñas que se encontraban jugando. A una de ellas la retuvo durante algunos segundos, aunque no sufrió ningún daño. Sí el consabido susto. Entró a su casa y se dirigió al balcón. Mientras tanto, agentes de la Policía Local y Nacional subían por las escaleras armados con escudos y con una maza de la Policía Local. Los agentes no dudaron y después de saber por otros inquilinos dónde se encontraba y no responder a sus peticiones para que abriera, decidieron echarla a baja con gran presteza y sin miramientos. El hombre se había refugiado en estos instantes en el balcón, no más de tres metros cuadrados donde a los gritos de los policías contestó cortándose de forma enérgica las muñecas.

El saberse detenido tuvo un primer momento de enfrentarse a ellos. Finalmente, alzó las manos y fue rápidamente arrestado. De allí al Hospital donde se encuentra ingresado. El juzgado de guardia fue informado de todos los hechos y se espera que pase a disposición entre el martes y el miércoles, antes de cumplir el periodo máximo de detención, aunque su estado mental puede ser que lleve a tomar otra decisión. El forense de guardia también está realizando un primer informe, aunque el fundamental será el que elaboren los servicios médicos del propio centro sanitario. Carrús ya respira, aunque los vecinos esperan que no vuelvan.

El barrio de Carrús tiene una enorme población inmigrante, tanto el PP como Vox, que comparten tareas de gobierno, han mostrado su preocupación durante los últimos meses, relacionando estos últimos la delincuencia con este fenómeno. El asunto ha llegado a las Cortes Valencianas. Esto ha generado una enorme controversia con la oposición socialista. El alcalde, Pablo Ruz, justificó la apertura en el barrio de una comisaría de la Policía Local más para dar sensación de seguridad que realmente hubiera un problema de esta índole.