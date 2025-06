Una promoción de Salesianos Elche celebra su 53 aniversario en Tabarca

La promoción 62/72 del Colegio Salesianos de Elche ha celebrado su 53 aniversario en la isla de Tabarca y lo ha hecho por un motivo reivindicativo, explican, "este lugar se ha elegido para recordar que dicha isla formó parte del término municipal de Elche desde el 6 de mayo de 1324 tras la donación hecha por el rey Jaime II a su hijo Ramón Berenguer y que incluía la Villa de Elche, el Puerto del Cap de l’Aljup, incluida la Isla de Santa Pola y Crevillent". Explican que en el acta del Consejo de Elche, fechada el 4 de noviembre de 1417, se declaraba de manera fehaciente que la Isla de Santa Pola era término de Elche.

Murallas de Tabarca / INFORMACIÓN

Los salesianos recuerdan cómo el 3 de febrero de 1418 en el fuero se dice: "En los mares de la partida de Jijona hay una isla llamada de Santa Pola que está enfrente del Cap del Aljup, que es término de la villa de Elche y está a la distancia de seis millas, en esta isla hay gran cantidad de pescado” (MAYANS i CISCAR, 1771, p. 205). Y no es la única referencia histórica, "tal como indica Ramos Folqués, hacia finales de siglo se insiste a través de los autos de participación y amojonamiento de los términos de Elche y Alicante, que tanto la isla de Santa Pola como el Cap del Aljup seguían perteneciendo a Elche: “E de allí fos fet un altre molló en un cabesol redó que era prop la mar e del dit trech del almeller responia a un escull apellat la nau que es el cap de la ylla de Santa Pola”. Explican que se refiere al actual Islote de la Nao, que al estar a levante, todo quedaba dentro de lo que serían los límites del término de la villa de Elche.

La tradicional comida de los Salesianos de Elche, en esta ocasión, en Tabarca / INFORMACIÓN

Historia

Los Salesianos, haciendo historia, también traen al relato cómo el cronista Cristóbal Sanz a principios del siglo XVII, recordaba cómo en 1481 tomaba posesión de la villa de Elche y todos sus dominios, incluida la isla de Santa Pola, por imposición real, el noble castellano Don Gutierre de Cárdenas. Esta donación la realizó la Reina Católica Isabel a este noble, en agradecimiento por sus servicios prestados para facilitar su boda con el príncipe Fernando de Aragón, por la que a su vez, había recibido una dote de territorios que incluían Elche y Crevillente por parte de su suegro, el rey aragonés Juan II. En esta época, entre 1480 y 1483, también sitúa Ramos Folqués la existencia de una memoria con una escritura de firma de derechos, con artículos por parte de la villa de Elche, contra el baile y la ciudad de Alicante, en la que se trata cómo la Isla de Santa Pola es término de la villa de Elche y que los pescadores vecinos de Alicante acostumbran a pescar con licencia de los oficiales de la villa de Elche... En unos autos de partición y amojonamiento entre los dos términos se declara que la isla era territorio y dentro del término de la villa de Elche. De igual manera, a lo largo del siglo XVI existen citas Será el año 1769, fecha de inicio de las obras de la nueva colonia de Nueva Tabarca, impulsadas y controladas por la Junta de Obras desde la Gobernación de la ciudad de Alicante, cuando la situación de la Isla a nivel jurisdiccional iba a cambiar definitivamente, a pesar de los deseos de retenerla del Concejo ilicitano.

Viaje a la isla de Tabarca de la Promoción de Salesianos Elche / INFORMACIÓN

Cabildos

Por último, e el Libro de Cabildos 99 del Archivo Histórico de Elche, "encontramos dos fechas en 1769 que nos aportan detalles, tal como se muestra en las transcripciones de las actas incluidas en el legado documental de los hermanos Ibarra. Una es el resumen del acta del 5 de mayo, en referencia a las obras a realizar en la Isla de Santa Pola, aludiendo a la rivalidad jurisdiccional existente entre Elche y Alicante: “Respecto de que con la Real Orden según se tiene establecido, están preparándose algunas obras que en la isla de Santa Pola, término y jurisdicción de esta villa, al parecer encauzadas por la via de Alicante, acuerda este Cabildo: ponerse de conformidad con el Excmo. Sr. Duque de Arcos a efectos de que no se perjudiquen los derechos de su sentencia y de esta villa cuantos respectivamente tienen en la separada isla y su jurisdicción y que por la novedad de las citadas obras y cualquier otra disposición que se haya dado, no adquiera la ciudad y Justicia de Alicante derecho ni opinión alguna”. Esta es la carta del Duque de Arcos, 20 de abril de 1769. Archivo Histórico de Elche, legajo 30B 31_57(1)1f.

Tabarca / INFORMACIÓN

Así pues, la isla de Tabarca fue ilicitana durante siglos y "no nos consta que haya una adjudicación legal de la misma a la ciudad de Alicante que pasó a considerarla una pedanía de la capital desde 1773", explican. Un hecho desconocido hoy por la mayoría de los ilicitanos y que los antiguos alumnos Salesianos han querido recordar con esta concentración insular que como ya es tradicional, recaudó fondos para la Cruz Roja ilicitana.