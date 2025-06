El préstamo de 15,7 millones de euros avalará 46 proyectos, compras de material y contratos de obra

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche anunció la semana pasada que solicitará un préstamo de 15,7 millones de euros para financiar proyectos, la mitad de lo inicialmente anunciado, que era de 30,5 millones de euros. En total, son 47 iniciativas de las cuales 46 son para inversiones, servicios y contratos de gestión y la restante para el pago de una sentencia urbanística. Este último concepto es el que supone el montante más elevado de todos porque alcanza los 1,7 millones de euros.

La zona donde está previsto construir la pasarela de Altabix, en Elche / Áxel Álvarez

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien espera contar con el dinero a partir del mes de septiembre porque el primer paso que ya dieron en la junta de gobierno es solicitar la autorización a la Generalitat Valenciana, un trámite administrativo que en principio no será ninguna traba, enumeró el pasado jueves los proyectos más llamativos por su importe. Ahí se sitúan el centro sociocultural de Jayton, con un millón de euros (el coste total anunciado se eleva a 9,6 millones de euros tras la última ampliación), que se dijo que deberá comenzar en el segundo semestre de 2025, pero que no se ha adjudicado aún; la pasarela de Altabix, con 1,7 millones de euros (el presupuesto es de 3,2 millones de euros), que estará instalada antes de concluir el año tras salvar los problemas con las autorizaciones de Adif al situarse sobrevolando la vía férrea; la construcción de unidades de enterramiento, con un millón de euros, que coincide con el importe del proyecto para 2.000 nuevos nichos; el centro sociocultural de Torrellano, con 610.000 euros, aunque el monto del proyecto asciende a 3,8 millones de euros que, si se añade el IVA, supone 4,1 millones de euros, y cuya licitación se anunció para el pasado mes de abril; o la rehabilitación del Mercado Central de Elche, con 762.000 euros para un contrato adjudicado a una UTE por 8,8 millones de euros, cuyos trabajos han comenzado hace algunas semanas, que en teoría debe estar en marcha a finales del año próximo. También se destinan otros 545.000 euros para la reurbanización del entorno del Mercado Central; 400.000 euros más son para impulsar la renovación de los dos mercados de Carrús, Plaza Madrid y Plaza Barcelona, aunque el Ayuntamiento ha pedido a la UE que se lo financie. El coste supera los 2,7 millones de euros para hacerlos realidad y, por último, el concejal Soler citó como cantidad importante otros 720.000 euros para alumbrado público, para lo cual no se ha presentado proyecto alguno por lo que todo apunta a que el gasto se ejecutará a medida que se vaya disponiendo de él en nuevos contratos.

Parte de esos 30 millones de euros que se impulsan con el préstamo tendrán que salir el año próximo de un nuevo crédito, de ayudas o bien del presupuesto municipal que se elabore teniendo en cuenta el PEF.

Compromisos por casi 30 millones

En total, y solo para estos proyectos que citó el responsable de las cuentas municipales, el gobierno de Pablo Ruz va a disponer de más de 6,4 millones de euros de los 15,7 millones que va a pedir, pero que le comprometerán al pago de casi 30 millones de euros en la ejecución de los mismos que, visto los plazos anunciados, en su mayoría deberán abonarse el año próximo, en 2026. Ya veremos cómo se resuelve, pues en este ejercicio seguirá sometido al Plan Económico Financiero (PEF), aprobado en el pasado pleno de mayo, tras el desfase de 8,5 millones de euros en el cierre de las cuentas de 2024 entre los capítulos de ingresos y gastos. Parte de esos 30 millones de euros que se impulsan con el préstamo tendrán que salir el año próximo de un nuevo crédito, de ayudas o bien del presupuesto municipal que se elabore teniendo en cuenta el PEF. La primera solución, que es la de volver a endeudarse con otro préstamo (en 2013 se firmó uno por el gobierno de Ruz y el pasado año otros dos), parece la más sólida, pues el gobierno de PP y Vox ha dado sobradas muestras de que no le hace ascos a mejorar la ciudad a base de pagar a plazos y con intereses.

Una proyección de cómo quedaría el Mercado Plaza Barcelona de Elche / INFORMACIÓN

¿A qué se destina el resto del préstamo? En su mayoría a continuar con la política de obras de cercanía en la calle a la cual el regidor se aferra para vender gestión y obtener el plácet de los ciudadanos de cara a las elecciones de 2027. Se trata de inversiones que van a pasar en su mayoría por las manos del edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, como los juegos infantiles en Parques, con 347.000 euros, proyecto que ya anunció el concejal; otras actuaciones sin detallar en espacios públicos a las que se destinará otro medio millón de euros, pero que probablemente puedan ver la luz en Altabix, uno de los barrios que Guilabert anunció serían preferentes en inversión 2025, pero aún no se ha visto. Además, hay otros 200.000 euros para seguir adelante con el plan sombra con la colocación de más árboles, pues no consiste solo en la instalación de toldos-vela y de otros 310.000 euros para avanzar en Elx Natura. Además, para mejorar las paradas del autobús, lo que es una reivindicación ciudadana, hay otros 190.000 euros. También se destinan 50.000 euros para las catas arqueológicas de cara a nuevos proyectos en el centro, como es la renovación de la plaza de Congreso Eucarístico, para este proyecto en concreto hay otros 200.000 euros, que no más que es el pico de los 2,2 millones que se prevé costará. Y además de esos 720.000 euros para alumbrado público que citó Soler a los medios de comunicación, el préstamo incluye 500.000 euros más para alumbrado vial e iluminación ornamental, un tema este que ha generado duras críticas por parte del PSOE por lo que considera se trata de despilfarro. Hay además otros 27.500 euros para la reforma de la calle Curtidores.

Aspecto que presentará la plaza / INFORMACIÓN

Pabellón, semáforos, distritos y solo 78.000 euros para vivienda social En otros ámbitos, se destinarán 250.000 euros para el equipamiento y la maquinaria del nuevo Pabellón de Deportes junto a l'Aljub, unas obras que siguen sumando retrasos (deberían haber finalizado en 2023, lo que supuso la pérdida de ayudas europeas por 3,6 millones de euros, ha denunciado el alcalde Ruz) por lo que probablemente este dinero se utilizaría ya para 2026. Una circunstancia esta que estará prevista en el préstamo que se solicite pues tendrá una carencia de hasta dos años desde la adjudicación de la concesión y de diez años para el reintegro a la entidad bancaria adjudicataria. Llama la atención que el préstamo solo destine 78.000 euros para la adquisición de vivienda social después de que la semana pasada se anunciaran casi 400 inmuebles. Doscientos mil euros para renovar el parque móvil y 250.000 euros para inversiones en los distritos. Para Educación se destina medio millón de euros a infraestructuras educativas, entre las que habrá sin duda los famosos toldos que se están anunciando. Y también hay 221.000 euros para la regulación semafórica de calles.

Mención aparte merecen los 500.000 euros que se destinan a sufragar la polémica y lenta reparación por los hundimientos en la glorieta del Pont del Bimil.lenari cuando se ha licitado por 2,5 millones de euros. También se destinan 359.000 euros al centro social de El Altet, pendiente este desde el pasado mandato, y que el pasado año se preveía podía tener un presupuesto de 1,5 millones de euros. El equipo de gobierno no se olvida del proyecto presentado junto al Ayuntamiento de Alicante para la integración de las tarifas del bus entre ambas ciudades, del que desde hace meses no se ha vuelto a saber nada.

Obras del pabellón inclusivo de Elche en una imagen reciente / MATÍAS SEGARRA

Para asuntos de urbanismo se prevén 800.000 euros en dos partidas, una de 300.000 euros para las cuotas de urbanización de diferentes sectores y otra de 500.000 euros para proyectos de urbanización de áreas de reparto y sectores donde, probablemente, se incluirá el entorno del estadio Manuel Martínez Valero, máxime después del ascenso a Primera División, aunque las obras ni mucho menos estarán la temporada próxima, con un coste de cuatro millones de euros a financiar con la Agrupación de Interés Urbanístico y una promotora. También hay 100.000 euros para poner el famoso ascensor que se prometió en la ladera del río, a la altura del Puente de Santa Teresa. Hay 60.000 euros para el mobiliario del centro social de San Antón. Cincuenta mil euros para más para la creación de un vivero de plantas, a fin de reducir el coste de las flores que forman parte de la filosofía de gobierno del alcalde Ruz. Hay también 95.000 euros para impulsar una exposición en el MAHE, cuando logre abrir sus puertas tras año y medio cerrado, lo que se prevé para este verano.

Hay cantidades pequeñas para el ascensor del Puente de Santa Teresa, el aula de innovación o el centro de diseño del calzado

Gestión

Y cantidades para acelerar la gestión, que se pagarán con préstamo, se destinan 50.000 euros para honorarios de un técnico de redacción de planeamiento y otros 50.000 euros para un contrato de asistencia técnica en urbanismo, otros 15.000 euros para infraestructuras y estrategia digital; 100.000 euros para equipar la sala de crisis que el Ayuntamiento de Elche impulsa para atender situaciones de emergencias y que precisará de medios audiovisuales y mobiliario. Otros 75.000 euros se destinan para el Aula de Innovación que se instalará para dar formación en la sede provisional del Learning Factory (que nunca llegó a abrir sus puertas) y que el edil Samuel Ruiz anunció que daría los primeros cursos a partir de septiembre. Relacionado con esto hay 100.000 euros creación de la Escuela Municipal del Calzado y Centro de Formación, que el gobierno local aún no ha dicho dónde se ubicará. Hay 380.000 euros para trasladar un transformador trifásico en la calle Bigastro y crear otro; 90.000 euros para actualización de programas de gestión y 20.000 euros más para licencias de software. Hay 40.000 euros para el suministro de elementos urbanos y 144.000 euros para estudios y proyectos en espacios públicos que se externalizarán.