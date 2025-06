El "hurto de la mancha" llega a Elche: la Policía Nacional detiene a dos personas en Carrús por limpiar el "lamparón" y otras cosas

Hay métodos utilizados por los amigos de lo ajeno que, por mucho que se utilicen desde hace tiempo, siempre acaban volviendo. Es el caso del denominado “hurto de la mancha”. Basta una simple búsqueda en la web para ver que es una técnica de la que la Policía Nacional lleva años y años alertando, y de la que se han dado casos prácticamente por toda la geografía española. Una estafa utilizada también en Elche, en concreto, en el barrio de Carrús, y que, gracias al dispositivo desplegado por el Grupo II de la Policía Judicial, el de delitos contra el patrimonio, de la Comisaría ilicitana, ha permitido detener a un hombre de 41 años y una mujer de 54 años por estos hechos.

Un impacto por la espalda

Todo comenzó el pasado jueves sobre las diez de la mañana. Una mujer iba caminando por la calle con su carrito cuando, de repente, notó que le había impactado algo por detrás causándole una mancha en la zona de la espalda. Fue en ese momento cuando se le acercó otra señora que, con muy buena predisposición, se ofreció a ayudarle a quitarle el lamparón con la ayuda de varios pañuelos. Lo hizo y se marchó. Sin embargo, cuando la víctima, de 74 años, llegó a casa se dio cuenta de que le había desaparecido el bolso, con la documentación, algo de dinero, y el móvil, y denunció los hechos.

El modus operandi

El modus operandi en este sentido era de manual y encajaba a la perfección en el llamado hurto de la mancha, en el que suelen participar como mínimo dos personas con un reparto claro de funciones. De este modo, una de ellas tendría el cometido de manchar a la víctima de forma intencionada con algún tipo de líquido. La otra, aprovechando la situación de confusión, tendría la misión de limpiar las salpicaduras para desviar su atención mientras le sustrae sus pertenencias, ya sea el bolso, dinero, joyas o móviles. También el perfil de los principales damnificados por esta práctica suele ser recurrente: personas ya con una edad, sobre todo porque sus movimientos son más lentos, y eso es lo que tratan de aprovechar los delincuentes, aunque también se han dado casos entre turistas en otras ciudades. Al parecer, inicialmente esta estafa era más frecuente a la puerta de las entidades bancarias, pero la proliferación de las tarjetas, también entre la gente de más edad, ha llevado a que se dé en cualquier situación, como, por ejemplo, a las puertas de cualquier establecimiento.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de este mismo martes. / M. Alarcón

Dispositivo especial

Con estos puntos de partida, solo un día después de la denuncia en Elche se ponía en marcha un dispositivo especial en Carrús con agentes de paisano para tratar de dar caza a los supuestos estafadores. Más que nada porque, en estos casos, se suelen dar más incidentes de este tipo en los días siguientes, más si la primera vez que los ladrones lo intentan ha habido suerte. Y no tuvo que esperar mucho la Policía Nacional. Hasta el extremo de que ese mismo viernes, sobre la una del mediodía, dos policías que estaban vigilando la zona en un vehículo camuflado vieron a un hombre echarle líquido a otra mujer, ésta de 67 años, por la espalda, y que, al instante, aparecía otra persona con pañuelos para tratar de auxiliarle con la mancha. Los había cogido in fraganti.

Localizado el bote

Así pues, los agentes se identificaron, pero los dos supuestos timadores trataron de darse a la fuga. El hombre, además, lanzando un bote de plástico verde ocre que la Policía Nacional acabaría localizando y analizando, descubriendo, a la sazón, que era pintura acrílica de color beige, con el objetivo de que simulara excrementos de pájaros.

Con antecedentes

La mujer detenida por la Policía Nacional de Elche, de 54 años, tenía las mismas características que había denunciado la víctima del primer hurto. Ahora bien, no sólo eso. También contaba con antecedentes por hechos similares en otras poblaciones del centro y el norte de España. No así el hombre, de 41 años, que parece que tenía el expediente delictivo limpio. Ambos, en cualquier caso, estaban en situación irregular en España, y fueron arrestados por un delito de hurto y por una tentativa de hurto, porque, en el segundo caso, no llegaron a consumar.