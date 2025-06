Besos, flores y abrazos para despedir a seis pilares del instituto La Asunción de Elche que se jubilan

No terminaban de hacerse a la idea que el 18 de junio, tarde o temprano, iba a llegar. A partir de este miércoles, con el fin de curso, se escribe un nuevo capítulo para cinco profesores del instituto La Asunción, el más antiguo de Elche, después de haber anunciado la jubilación, al igual que una administrativa que hace más de cuatro décadas pasó de ser alumna del centro a estar al otro lado de la ventanilla.

Eso sí, la marcha del centro ha sido de todo menos silenciosa, ya que cientos de alumnos y el resto de compañeros quisieron, en el último día de clase, agradecerles la huella que los seis han dejado con un particular homenaje: formando un pasillo y recibiéndoles con abrazos, besos, orquídeas y atronadores aplausos que caldearon aún más si cabe el ambiente veraniego.

Dos décadas capitaneando

Los protagonistas narran a INFORMACIÓN que sería imposible resumir en minutos las vivencias entre las cuatro paredes, aunque todos confirman que se han convertido prácticamente en familia, e incluso hay algunos de los docentes que se podrían haber jubilado hace tres años y han querido esperar para sellar juntos este cambio generacional.

Julia Miquel y Félix Arias momentos después de recibir la sorpresa del alumnado este miércoles / J.R.E.

Por ejemplo Félix Arias, que se despide no solo como director, sino como uno de los pilares del instituto durante más de tres décadas. Natural de un pequeño pueblo de Granada, llegó a Elche tras un traslado desde Torrevieja y terminó echando raíces. Primero como secretario, y desde hace 21 años como director, ha servido de motorr de crecimiento de esta infraestructura educativa icónica en la ciudad.

Libertad metodológica

Lo que más le enganchó, recuerda, fue el buen ambiente, la libertad metodológica y el trabajo por la diversidad pedagógica. En clave de humor, refiere que ha sobrevivido a infinidad de leyes educativas y que junto a su equipo se ha hecho posible que el centro floreciera con proyectos como el fomento de la lectura, la escritura tradicional o los programas Erasmus.

Traslada que seguirá colaborando con el centro en loque pueda, y espera poder disfrutar ahora más de sus pasiones: leer, el buen cine, pasear a su perro… y, sobre todo, estar con sus nietas.

Julia Miquel

La historia de Julia Miquel también está tejida con cierta dulzura como los turrones que hacían sus padres en la extinta confitería Miquel de la Corredora. En su momento tomó la decisión de no continuar con el negocio familiar para seguir su vocación por la enseñanza, lo que no quita que en más de una ocasión haya ido al centro con pasteles en recuerdo a sus descendientes. En 1987 entró por primera vez en el instituto y en 1991 se quedó para siempre. Profesora de inglés y también referente en convivencia, mediación y educación emocional, dispuso su energía y sensibilidad al servicio de los demás.

Enseñar con la voz y el alma

Antonio Esteve ha sido mucho más que profesor de valenciano en el instituto. Entró en 2004, tras su paso por otros institutos de la provincia, y ha estado vinculado al Asunción durante 21 años, incluso en programas de refuerzo y diversificación “Aquí no sabes distinguir entre compañeros y amigos, y eso es muy importante”, resume sobre el buen clima que siempre se ha respirado en el centro.

Además de su vocación docente, Este sigue siendo cantor del Misteri d’Elx, una pasión que espera continuar ahora con más tiempo y dedicación. Aunque se jubila, tiene claro que no se va del todo: “Sempre tindré coses a fer”, dice con una sonrisa.

La música, todo

Fernanda Brotons ha dedicado tres décadas al instituto y más de dos como jefa de estudios. Aunque es natural de Mutxamel, entabló un vínculo con el instituto. Reconoce que podría haber elegido otro centro con más medios e instalaciones más modernas “pero algo me dijo que aquí iba a estar bien, y no me equivoqué”, recuerda con serenidad la también profesora de música, que a partir de ahora espera dedicar más tiempo para aprender idiomas, descubrir músicas nuevas y seguir creciendo.

Fernanda Brotons y Antonio Esteve tras recibir aplausos y flores por parte de alumnos y compañeros / J.R.E.

"No había estado nunca en Elche"

Otro de los docentes que se marcha es Jesús Gimeno, que llegó al instituto hace más de 30 años y, desde entonces, no se ha movido. Profesor de Biología y vicedirector en los últimos años, se asentó en Elche tras aprobar las oposiciones, dejando atrás su paso por Valencia y sus primeras experiencias docentes en otros centros. “No había estado nunca en Elche ni en Santa Pola, que era como una cuenta pendiente…”

Su pasión por la naturaleza, las plantas, los animales y los libros de botánica —que aún sigue comprando con la misma ilusión— lo acompañará ahora que cierra esta etapa.

Administración

Mari Carmen Giménez se jubila como administrativa del instituto tras 45 años de vida vinculada al centro, entre sus años como alumna y su larga trayectoria profesional desde octubre de 1984.

Desde su puesto en secretaría, ha visto pasar generaciones enteras de alumnos, profesores y familias, siempre con una mirada paciente y comprometida.

Ahora, al jubilarse, asegura que le costará adaptarse a no acudir cada mañana al instituto, pero también se prepara para una etapa de descanso y dedicación a sus aficiones.