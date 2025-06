Lo que debes hacer (y lo que no) para proteger a las tortugas de las playas de Alicante

En junio de 2024, la playa de Arenales del Sol fue noticia al detectarse allí la primera puesta de tortuga boba (caretta caretta) en España en esa temporada. Un trabajador de limpieza halló el rastro de una tortuga y dio aviso al 112, como exige el protocolo en el caso de que un ciudadano encuentre un ejemplar. Los especialistas acudieron y localizaron el nido con 109 huevos, 20 de los cuales fueron trasladados a incubadoras en el Oceanogràfic y el resto se reubicaron en un nido artificial en una zona segura y cercana a la playa del Carabassí, con el fin de alejarlos de las zonas transitadas por bañistas. Tan solo un mes después, Nicolasa, como fue bautizada una segunda tortuga boba, llegó a la misma zona de Arenales del Sol y depositó unos de 117 huevos frente al puesto de socorro de la playa. Se procedió en este caso como en el anterior y los huevos fueron custodiados día y noche por voluntarios hasta su eclosión.

Estos casos, entre otros tantos registrados de norte a sur de la provincia, evidencian cada día más que las especies que antes consideraban el Mediterráneo oriental una zona segura para la anidación están desplazándose hacia la zona occidental, debido muy probablemente al aumento de la temperatura del mar.

Una segunda oportunidad

Arenales del Sol y otras playas de la provincia ofrecen para la tortuga boba una oportunidad para la perpetuación de la especie debido a unas aguas que mantienen el nivel del mar durante la noche, la tempeturas y el ecosistema de dunas donde anidan y se refugian. Es esencial, pues, tener en cuenta los mecanismos de convivencia con las tortugas para evitar que pierdan su hábitat.

El auge en las anidaciones ha establecido una serie de protocolos y redes de actuación a tener en cuenta en Alicante y el resto de la Comunitat, entre los que destacan la Red Varamientos de la GVA. Además, se insta a llamar al 112 en el caso de avistamiento del animal o rastros en la arena para activar el protocolo y movilizar a los expertos de la Fundación Oceanogràfic, universidades y agentes medioambientales. La rápida colaboración entre ciudadanía y expertos fueron las claves del éxito en los casos de avistamientos citados al comienzo de este artículo... Además de estas iniciativas, existen campañas de sensibilización promovidas por equipos de ecologistas, desde Margalló-Ecologistas en Acción, que lanzaron años atrás “Rastros en la Arena" en el marco del proyecto europeo Life MedTurtles, en el que se instaló cartelería en playas para concienciar y educar en el reconocimiento del rastro de tortugas y protocolos a seguir. Estos son solo algunos; ecologistas de toda la provincia e instituciones universitarias luchan mediante campañas de concienciación y acciones directas por el bienestar de esta especie. Pero, ¿y los bañistas y asiduos de las playas?

En grave peligro: ¡No pises las dunas!

La tortuga boba se encuentra en peligro grave: la pesca, los impactos con embarcaciones y la ingesta de plásticos aumentan su mortalidad, sumando además el desastroso efecto que el cambio climático ejerce en esta y otras muchas especies del Mediterráneo. En este contexto, proteger sus hábitats de nidificación y sus aguas es clave para la supervivencia de la especie: en la zona de Arenales no es raro avistar a bañistas y no tan bañistas tumbándose o paseando sobre el perímetro de dunas protegido (por no hablar de las colillas, plásticos y basura), pese a los carteles que instan a usar las pasarelas y proteger el hábitat (cuya vegetación también merece protección). Poner de nuestra parte y respetar que la playa es para todos (también para ellas) les hará la vida no "más fácil", sino posible.

Guía rápida para proteger a la tortuga boba en Alicante

🕒 ¿Cuándo anidan?

De junio a septiembre, especialmente en noches cálidas y tranquilas. Las hembras salen del mar al anochecer o de madrugada para poner los huevos en la arena.

📍 ¿Dónde anidan?

En playas de arena con dunas y poca alteración humana. Prefieren zonas tranquilas, oscuras y alejadas del oleaje. Arenales del Sol y Dénia son ejemplos recientes.

🚫 ¿Qué NO se debe hacer si ves una tortuga?

No acercarse

No alumbrarla ni usar flash

No tocarla ni bloquear su camino

Llamar al 112 inmediatamente

✅ ¿Qué hacer si ves rastros en la arena?

No pisarlos ni alterarlos

Avisar al 112

Esperar a los técnicos de rescate o voluntarios ambientales

🏖️ ¿Cómo proteger las dunas si eres bañista?

Usar solo las pasarelas habilitadas

No caminar por la vegetación ni zonas valladas

No dejar basura ni colillas en la arena

Respetar los paneles informativos y las zonas señalizadas

🌱 ¿Por qué son importantes las dunas?