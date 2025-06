La ampliación del Parque Empresarial de Elche costará 41 millones y se espera licitar las obras en 2026

El Ayuntamiento de Elche llevará a pleno el próximo 30 de junio el último trámite administrativo para ejecutar la ampliación del Parque Empresarial de Elche, un proyecto clave que "llevaba más de siete años estancado", algo de lo que acusó el regidor, Pablo Ruz, al anterior gobierno socialista. Esta fase final, centrada en la aprobación del estudio de detalle, permitirá en los próximos meses licitar las obras de urbanización, ya en 2016, sobre una superficie de 569.000 metros cuadrados, con una inversión prevista de 41,5 millones de euros, tal y como publicó INFORMACIÓN en diciembre.

En la imagen se observa la parcela central que se ha dividido en tres para la ampliación de Elche Parque Empresarial / INFORMACIÓN

El desbloqueo, "que se ha logrado en solo 20 meses por parte del nuevo equipo de gobierno", dijo Ruz, abre la puerta a que entre 80 y 100 nuevas empresas se instalen en la ciudad. “Estamos cumpliendo plazos y lanzando un mensaje alto y claro a los empresarios”, afirmó el alcalde de Elche durante una comparecencia para dar cuenta de la decisión. Con ello, se espera generar miles de empleos y potenciar uno de los polos industriales más dinámicos de la provincia. En estos momentos hay 13.000 trabajadores y 700 firmas asentadas allí, aunque el regidor aseguró que ha tenido picos de 18.000 trabajadores.

Antonio Martínez, Pablo Ruz y Francisco Soler, este viernes en Elche / M. Alarcón

El proceso de ampliación se inició entre finales de 2015 y 2016, pero durante más de siete años no se consiguieron completar los trámites urbanísticos y legales necesarios. “Todo fue una venta de humo, sin voluntad política”, subrayó el responsable municipal en alusión al anterior gobierno local. El nuevo ejecutivo, a través de la empresa pública PIMESA (Promociones e Iniciativas Municipales de Elche), ha conseguido no solo agilizar los trámites, sino también optimizar el diseño de la actuación. Uno de los cambios más significativos ha sido subdividir una gran parcela central en tres, facilitando su comercialización y reduciendo los costes.

Estudio de detalle y reparcelación

Una vez aprobado en pleno el estudio de detalle, la Junta de Gobierno Local validará el proyecto de urbanización, lo que permitirá avanzar hacia la reparcelación de los terrenos. Esta fase supone el reparto del suelo y de los costes entre los propietarios, de los cuales una treintena poseen derechos sobre el sector. El Ayuntamiento es propietario también de suelo. Ahora bien, no es el mayoritario. El coste de los 41,5 millones será asumido por los propietarios, tanto públicos como privados, siendo estos últimos una mayoría en esta fase. “Tendrán que manifestarse obligatoriamente si desean continuar en el proyecto y asumir los costes”, explicó.

Una imagen del Parque Empresarial de Elche / Áxel Álvarez

“El mundo del urbanismo y el mundo empresarial no pueden ir a velocidades diferentes” Pablo Ruz — Alcalde de Elche

La reparcelación también incluye indemnizaciones para los micropropietarios que no obtendrán una parcela edificable como resultado del proceso. Algunos de ellos poseen casas de veraneo o pequeñas viviendas que no cumplen los requisitos mínimos de urbanización. Gastos todos ellos que tendrán que asumirse en el proyecto. En cualquier caso, los propietarios han mostrado su rechazo al proyecto en numerosas ocasiones y no será fácil la negociación, algo que el equipo de gobierno obvia en estos momentos, pensando más en la puesta en marcha del proyecto.

Aspecto que presenta la ampliación de Elche Parque Empresarial, en una proyección municipal cuando acabe la obra / INFORMACIÓN

La urbanización podría simultanearse con la construcción

La urbanización se podrá ejecutar en paralelo a la construcción de las naves industriales. Esto significa que las empresas interesadas no tendrán que esperar a que concluyan las obras para iniciar sus proyectos. Según explicó el gerente de PIMESA, Antonio Martínez, durante los últimos años han tenido visitas de empresarios interesados en invertir, pero a los cuales no les podían ofrecer suelo porque al Ayuntamiento de Elche ya no le quedaban más que un par de parcelas disponibles que no se ajustaban a las características de los compradores, inversiones que han acabado en otros destinos. Algunos inversores e interesados han desistido por la falta de seguridad jurídica en los años anteriores, pero con el nuevo marco de planificación y plazos definidos, se espera un repunte de solicitudes.

Claves del desarrollo

El futuro de esta expansión depende en buena parte de la adhesión de los propietarios del suelo. Entre ellos destacan tres o cuatro grandes tenedores de terreno, con parcelas que alcanzan hasta los 115.000 metros cuadrados. El proceso contempla un plazo para que se manifiesten oficialmente sobre su intención de continuar o no en el proyecto. Para quienes opten por continuar, deberán asumir los costes proporcionales de urbanización. Para los que no puedan o no deseen participar, se contempla una compensación económica como ya ocurrió en anteriores fases del parque.

Vista aérea de Elche Parque Empresarial / INFORMACIÓN

Aunque el Ayuntamiento no descarta nuevas actuaciones como construcción de edificios públicos, de momento su prioridad es culminar los trámites administrativos para comenzar cuanto antes la ejecución de las obras, dijo el alcalde. El equipo de gobierno insistió en la idea de que el desbloqueo ha sido posible gracias a una gestión intensa también ante otras administraciones, cuyas demoras han sido uno de los principales escollos. Ejemplo de ello ha sido la intervención reiterada de Aviación Civil, organismo al que se ha tenido que pedir autorización cada vez que se hacía un trámite, aunque fuera en superficie, como la simple modificación en los viales por la nueva división de las parcelas. El alcalde acabó con este mensaje: “Radíquense en Elche. La ciudad está en un momento muy positivo”.