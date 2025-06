Seis niños con necesidades especiales se quedan unos días sin apoyo en la Escuela de Verano

La Escuela de Verano del CEIP Clara Campoamor de Elche arrancará el próximo miércoles 25 de junio sin contar con personal especializado para atender al alumnado con Necesidades Educativas Específicas (NEE). Así lo ha denunciado públicamente la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro, que considera “inaceptable” la falta de previsión por parte del Ayuntamiento de Elche en la organización de este servicio municipal. Según ha comunicado la AFA, el consistorio ha informado que los profesionales de refuerzo no se incorporarán hasta el 1 de julio, es decir, cuatro días después del inicio de la escuela. Esta situación afecta directamente a seis menores con NEE, que durante esos días acudirán al centro sin el acompañamiento profesional que requieren para su bienestar, inclusión y seguridad. Esta semana el edil del PSOE, Mariano Valera, ya advirtió de esta situación.

“El mensaje ha sido que el día 1 llegarán, pero no se nos ha facilitado ni el número exacto de profesionales ni el tipo de apoyo previsto, lo que añade aún más incertidumbre”, lamentan desde la asociación. La falta de información y planificación no solo perjudica al alumnado con necesidades específicas, sino que también carga de responsabilidad y estrés al personal monitor del centro, que tendrá que asumir funciones para las que no está preparado ni dotado de recursos adecuados. Desde la AFA se advierte de que esta situación genera una doble vulneración: por un lado, se limita el derecho de estos menores a participar en igualdad de condiciones en una actividad pública y, por otro, se pone en riesgo la propia calidad del servicio prestado. “No estamos hablando de un caso puntual ni de un olvido menor. Es una cuestión de derechos fundamentales que afecta a un grupo especialmente vulnerable”, subrayan.

Una imagen del colegio Clara Campoamor de Elche / Pilar Cortés

Conciliación familiar

La escuela de verano, una de las principales medidas de conciliación familiar durante el periodo estival, pretende ofrecer a los menores un entorno lúdico, educativo e inclusivo. No disponer de los apoyos necesarios desde el primer día supone un agravio comparativo respecto al resto de alumnado y una quiebra del principio de equidad que debe regir cualquier servicio público. Desde la AFA del CEIP Clara Campoamor se exige una solución inmediata y, además, un compromiso firme por parte del Ayuntamiento para que esta situación no se repita en futuras ediciones. “No es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de retrasos y falta de previsión. Pedimos respeto, sensibilidad y responsabilidad institucional”, concluyen. Por el momento, el Ayuntamiento no realiza declaraciones por la queja de los padres.