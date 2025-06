Los funcionarios de Elche realizaron 45.000 horas extra por 943.000 euros en 2024 y aún les deben el 25 %

Funcionarios, interinos y personal del cuadro laboral del Ayuntamiento de Elche realizaron el pasado año más de 45.000 horas extra, sin contar los servicios de refuerzo, que se desconoce en estos momentos cuántos fueron, según los datos a los que ha tenido acceso INFORMACIÓN. En total, este sobreesfuerzo fuera de la jornada laboral ha tenido un coste de 943.000 euros, pues se han realizado más de 5.500 servicios. Es la cifra más alta pagada nunca por el municipio, cuando de más plantilla ha dispuesto -hasta 2.200 trabajadores en momentos puntuales- y después de aprobar en la Mesa de Negociación, con los sindicatos que conforman la Junta de Personal, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. El día que se hizo aquel anuncio, el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, aseguró que el acuerdo no supondría un incremento de horas extra; es decir, más gasto para las arcas públicas. Pese al esfuerzo del equipo de gobierno (PP y Vox) que encabeza Pablo Ruz por llevarse bien con los sindicatos y trabajadores escuchando sus demandas, estos no están contentos. Entre otros motivos, porque no se les está pagando a tiempo.

Trabajadores de Parques y Jardines de Elche / Áxel Álvarez

Hasta dos concejales, el propio Juan de Dios Navarro y el responsable de Hacienda, Francisco Soler, han negado a preguntas de este medio que exista problema económico que justifique el retraso en los pagos de estos servicios o que se haya cortado el grifo en la contratación cuando finalizan los contratos, algo que ha denunciado el PSOE, la última vez esta misma semana, cuando el portavoz Héctor Díez aseguró que en mayo una circular interna advertía que durante el verano no "está prevista la incorporación de personal sustituto, mediante nuevas contrataciones temporales, según se ha comunicado desde el Departamento de Recursos Humanos por motivos presupuestarios". El equipo de gobierno está a la espera de que se le autorice el PEF por la Generalitat Valenciana, el documento que ha propuesto para recortar gasto después de que el pasado año el ejercicio presupuestario se cerrara con un déficit de 8,5 millones de euros entre ingresos y gastos, cuestión que no preocupa en el seno del gobierno local.

Bolsa anual

Solo la Policía Local tiene una bolsa anual de horas, pactada en el anterior mandato por el entonces concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, valorada en 1,2 millones de euros, para justificar los sobreesfuerzos que se realizan por los agentes a lo largo del año. Cómputo y cuantía que queda fuera de las horas extra que realiza el resto de trabajadores de la casa consistorial y que se excluye en esta información. El resto de funcionarios, y esto lo ha reconocido el propio equipo de gobierno, podía realizar horas extraordinarias sin que existiera una autorización previa de un superior, algo con lo que se ha cortado no hace más de dos meses. El Ayuntamiento de Elche ha llegado a dar en este mandato a un solo funcionario gratificaciones por encima de los 5.000 euros en un solo año, según fuentes municipales, algo que pasa con disimulo en las juntas de gobierno y de lo que no se informa, en parte, para no genera agravios comparativos. En cambio, es cada vez más habitual ver que en estas se aprueban antes de su realización y están tasadas.

Funcionarios del Ayuntamiento de Elche, en la OMAC / Áxel Álvarez

PP y Vox no hablan en público de este asunto. La pregunta que el gobierno local no contesta, porque no lo reconoce, es por qué en junio se están pagando horas extra realizadas en la primavera de 2024, es decir de hace un año, si no hay problemas económicos. Durante las próximas juntas van a seguir autorizándose pagos porque hasta el final del pasado mayo estaba pendiente de abono más de 1.400 de los más de 5.500 que se autorizaron para horas extra en 2024, lo que, insistimos, no incluye los servicios de refuerzo que se realizaron. Esto supone que hay cerca de 240.000 euros que se adeudan a los funcionarios por su trabajo el pasado año, una circunstancia que ya ha criticado, sin resultados, Comisiones Obreras. De entre esas horas pendientes de abono se encuentran, por ejemplo, las de la dana de Valencia con un total de 140 servicios.

Por departamentos

Todos los servicios han realizado horas extra en 2024. En Aperturas, por valor de 17.000 euros; en la Asesoría Jurídica, por 5.000 euros; en Biblioteca y Archivo, por 3.000 euros; en Bienestar Social, por 10.000 euros; en Comunicación, por 2.200 euros; en Cultura, por 29.000 euros; en Deportes, por 169.000 euros; en Educación, por 39.000 euros; en Empresa y Empleo, por 4.800 euros; en Fiestas, por 13.000 euros; en Gestión Tributaria, por 12.000 euros; en Informática, por 18.000 euros; en Intervención, por 4.000 euros; en Mantenimiento, Parques y Jardines, por mil euros; en Alumbrado y Mantenimiento, por 7.800 euros; en Atención al Ciudadano, por 24.000 euros; en la Oficina Presupuestaria, por 5.000 euros; en la Oficina Tramitadora, por 2.700 euros; en Organización y Calidad, por 20.000 euros; en Otros Servicios Generales, por 3.100 euros; en Policía Local, por 1.200 euros; en Prevención de Riesgos Laborales, por mil euros; en Recursos Humanos, por 53.000 euros; en Relaciones Institucionales, por 16.000 euros; en Sanidad, por 200 euros; en Secretaría General, por 14.000 euros; en Servicio Jurídico Urbanismo, por 6.000 euros; en Servicio Técnico Mantenimiento, por 320.000 euros; en Servicios Técnico Urbanismo, por 6.000 euros; en Tesorería, por 900 euros; en Tráfico, por 400 euros; y en Unidad Administrativa de la Policía Local, por 4.000 euros.

Retirada de una palmera en Elche / INFORMACIÓN