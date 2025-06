La Policía Nacional desarticula en Elche una trama que colocaba drogas enmascaradas como CBD

Vendían vapeadores, cremas y geles íntimos con CBD a estancos y tiendas especializadas de toda España que en realidad eran ilegales porque superaban con creces los niveles de sustancias nocivas del cannabis. Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha desarticulado en Elche un entramado criminal radicado en la ciudad que ofrecía artículos con un contenido en THC (principio activo de la marihuana que ocasiona efectos agudos a nivel físico y mental) hasta siete veces superior a lo permitido por ley.

La operación, que se desarrolló simultáneamente en otras ciudades de la provincia en las que se introdujeron los artículos, como Alicante, Elda, Santa Pola y Almoradí, así como en Valencia, Albacete, Logroño y Tudela del Duero, terminó con cinco detenidos en Elche como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La Policía Local hizo saltar la alerta

El caso se inició en noviembre del 2024 después de que la Policía Local de Elche detectase en sus controles rutinarios de tráfico un incremento inusual de conductores que daban positivo en las pruebas antidrogas en tetrahidrocannabiol o THC, un cannabioide de la planta de la marihuana con efectos altamente psicoactivos.

Lo curioso es que todos coincidían en que no habían consumido sustancias estupefacientes, pero sí confirmaban que habían usado productos con CBD, otro cannabioide que se extrae de la planta de la marihuana que no es psicoactivo, y que, por tanto, no produce alteraciones negativas, y que se vende legalmente en España por sus beneficios terapéuticos siempre y cuando los productos contengan menos del 0,2% de THC.

Empresa

Con esa información inicial, el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Elche de la Policía Nacional inició una investigación centrada en identificar la empresa que estaría detrás de estos hechos, y analizar la cantidad de THC que poseen esos productos a la venta.

Junto con el grupo de Delincuencia Económica, llegaron hasta un entramado criminal de origen español, afincado en Elche, que estaría dedicado presuntamente al blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas.

"Comercio al por menor"

Enmascaraban desde 2022 la venta de sustancias estupefacientes bajo el objeto social de una empresa registrada para el comercio al por menor y al por mayor de flores, plantas, semillas, así como accesorios ornamentales de decoración floral, cuando en realidad se dedicaba en exclusiva a la importación y venta de productos de CBD que distribuía a nivel nacional.

Bolsas con cogollos de marihuana intervenidos por la Policía Nacional / INFORMACIÓN

En cuanto a los análisis realizados a los productos que comercializaban bajo esta apariencia legal, éstos revelaron que, el porcentaje de THC era de un 1,4%, es decir, siete veces superior a lo permitido por ley, lo cual, considerando que el porcentaje de THC en la marihuana, varía entre el 2% y el 25%, dependiendo de la cepa y método de cultivo, mostraba claras evidencias del alto contenido en THC que tenían estos productos.

Entre esos productos objeto de la investigación había desde vapeadores, flores (incluidos los cogollos), hasta cremas, cosméticos e incluso geles íntimos y lubricantes que superaban esos niveles aptos.

Redes sociales

En cuanto al modo de operar del entramado, utilizaban redes sociales y vídeos en páginas web, para publicitar estos productos como una «experiencia de consumo segura», influenciando notablemente en los consumidores, llegando a incrementar sus ventas de forma exponencial en un 19.500%, pasando en solo tres años de obtener unos beneficios de 20.000 euros el primer año, a más de dos millones de euros en el tercer año, blanqueando así presuntamente el dinero de sus acciones delictivas.

Con esta maniobra, la organización criminal, consiguió dar apariencia de legalidad a su actividad ilícita de tráfico de drogas, introduciendo en el mercado legal sustancias estupefacientes, haciendo creer de forma preocupante a los usuarios, indican desde la Comisaría, que estaban consumiendo sustancias inofensivas para su organismo, cuando en realidad consumían droga sin saberlo, con el consiguiente impacto a la salud pública.

Tres entradas y registros

Durante el operativo, se practicaron tres entradas y registros en Elche, donde se incautaron 11.744 dosis preparadas para su venta, 181 kg de sustancia en bruto envasada al vacío y 3.000 euros en efectivo. También se inspeccionaron 20 establecimientos, entre estancos y tiendas CBD de las nueve localidades mencionadas donde se comercializaba con estos productos, incautándose un total de 1.192 dosis predispuestas para su venta al público.