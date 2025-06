La Acequia Mayor acuerda dar un ultimátum a Ruz para que pague por el riego del Palmeral de Elche

La asamblea general de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano acordó este pasado domingo exigir por escrito al Ayuntamiento de Elche que pague el canon por el uso y disfrute del agua que sirve para regar el Palmeral Histórico de Elche, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 y que este próximo 30 de noviembre conmemorará el 25 aniversario de aquel acontecimiento. El acuerdo se adoptó en la asamblea general, una de las dos que tienen lugar al cabo del año (la otra es en noviembre-diciembre para aprobar nuevo presupuesto) y que sirvió de cierre al balance del pasado año, que acabó en pérdidas y donde se dio cuenta de la imposibilidad que ha encontrado la junta de gobierno que preside el abogado Francisco Picó para llegar a un acuerdo con los distintos negociadores municipales después de que el pasado año se eliminara la subvención municipal de 70.000 euros destinados a la conservación de la red. De ahí el desfase con el que acabó 2024. En el caso de no atenderse esta petición, los más de 400 comuneros han facultado al presidente para reclamar en los juzgados este canon. Se da la circunstancia de que el propio Ayuntamiento de Elche, como regidor síndico que es, estaba convocado a la reunión, pero su representante, el concejal de Agricultura Juan de Dios Navarro, excusó su presencia. Igual, de haber asistido, se habría sabido los motivos de esta decisión municipal cuando el pasado mes de marzo el diario ya publicó las tiranteces entre ambas instituciones por este asunto.

La Acequia Mayor forma del patrimonio protegido por la Unesco / Áxel Álvarez

¿Cuánto le reclama la Acequia Mayor al Ayuntamiento?. En concreto, 7 euros por hora de agua, y al mes vienen a ser unos diez mil euros de media. Este dinero no paga el agua, solo los gastos de mantenimiento de las acequias y partidores, sueldos de los empleados, etcétera, como ocurre con el resto de personas o empresas que compran agua a la centenaria comunidad ilicitana. La Acequia Mayor hizo tabla rasa con los gastos que podría haber reclamado al Ayuntamiento perteneciente a 2024, el primer año que dejó de cobrar una subvención a través de una adenda introducida en 2020 en el convenio aprobado en el año 2000 al cabo de cinco años de la «pantanada» provocada por la rotura de la compuerta de la presa del pantano, que era de madera. Aquel acuerdo se fraguó por el entonces alcalde, Diego Macià, porque los comuneros no podían soportar las obligaciones que exigía la Confederación Hidrográfica del Júcar, como la compra de una nueva compuerta hidráulica. En 2020, el alcalde Carlos González firmó una adenda a aquel acuerdo por cuatro años y 70.000 euros para ayudar al mantenimiento de la red de acequias, que forman parte de la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Un tanto alzado

Al concluir en 2023, la Acequia Mayor intentó firmar una nueva adenda, lo que fue imposible durante 2024 porque el Ayuntamiento de Elche se había negado a negociar las condiciones planteadas ante lo cual la comunidad de propietarios no le ha quedado otra que, al no poder cobrarle el agua como síndico que es, por un derecho centenario para abrevar a los animales, sí al menos en la parte que le corresponde por la conservación y esta se mide por horas de agua. El canon no tiene efecto lucrativo, es decir, no se obtiene beneficio con él y es un tanto alzado en previsión de los gastos que ha acarreado el mantenimiento el año anterior.

Pantano de Elche, un paraje de indudable valor medioambiental / Áxel Álvarez

El mayor "consumidor" La adenda que se firmó en 2020 para justificar la subvención a la Acequia Mayor recogía que entre los años 2004 y 2015 la Acequia Mayor del Pantano había dispuesto de 78,4 millones de metros cúbicos de los cuales el Ayuntamiento de Elche dispuso para el riego de palmeras de un total de 52,9 millones de metros cúbicos. Es decir, el 67,4 % de todo el agua que habían dispuesto los propietarios había ido destinada al Ayuntamiento de Elche con el fin de regar los huertos de palmeras. Durante ese periodo, los gastos de los comuneros ascendieron a 1,9 millones de euros y, si el municipio hubiera pagado el 67,4 % le habría correspondido abonar 111.650 euros anuales. La adenda justificaba que pagar a razón de 70.000 euros anuales no cubría ni siquiera los gastos anuales que le generaba a la Comunidad de Propietarios el que Elche regara sus huertos. El documento decía que aquel acuerdo, que se firmó por cuatro años, «fue un avance dentro del equilibrio de prestaciones y es evidente que no puede entenderse como de ‘índole en absoluto lucrativo’ dado que dicha aportación aun así es inferior al gasto prorrateado correspondiente».

Se da la circunstancia que, pese a esta tirantez entre ambas instituciones, el pasado mes de abril la Acequia Mayor cedió al Ayuntamiento de Elche su red de canalizaciones para poder utilizarla a fin de impulsar las aguas regeneradas desde la depuradora de Algorós y que el gobierno municipal pretende que le sirvan para proyectos ambientales, como la plantación reciente de girasoles o de plantas forrajeras, como se hacía antaño.

Otros asuntos

No fue este el único asunto de interés en la reunión, donde se abordó el convenio con la Diputación de Alicante que ha hecho posible que estén concluyendo los trabajos de rehabilitación del Canal del Desvío que sirve para llevar las aguas de mayor calidad del Vinalopó fuera del cauce del propio río desde hace más de un siglo, pero que llevaba muchos años en desuso por su progresivo deterioro.