La esencia de Elche aterriza en París

Veintiséis años después de aquella primera y única vez que el Misteri d’Elx visitó la ciudad del Sena para ofrecer un concierto escenificado, la Capella y la Escolanía regresan esta noche de lunes a París. De hecho, ya han aterrizado en el aeropuerto principal de la capital gala, donde vuelven con el recuerdo vivo de un momento clave en la proyección internacional de La Festa: su interpretación en la sede de la Unesco el 12 de abril de 1999, en el marco de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad. La expedición del Misteri la conforma el mestre de Capella, Javier Gonzálvez, y un total de 38 cantantes adultos y 6 niños.

Aquel viaje supuso la internacionalización simbólica de una tradición que, por su propia naturaleza litúrgica, sólo puede representarse íntegramente en la basílica de Santa María de Elche. Sin embargo, el montaje presentado entonces en París logró captar la esencia musical y espiritual del drama asuncionista. Fue un acto cultural, diplomático y patrimonial que marcaría un antes y un después en la historia reciente del Misteri.

Desembarco ilicitano

Todo comenzó días antes del concierto, con la llegada a París de más de 4.000 kilos de material enviado por el Ayuntamiento de Elche para preparar una gran exposición sobre el Misteri y el Palmeral. La sede de la Unesco se transformó para acoger esta muestra. Se instalaron paneles explicativos, maquetas de aparatos escénicos, trajes, herramientas de cultivo y hasta palmeras datileras encaperuzadas, junto a más de 100 kilos de dátiles. La exposición incluía también ediciones facsímiles del Consueta y una gran fotografía del cuadro del siglo XVIII de la Virgen de la Asunción, ya que el original no pudo salir del país por su valor artístico.

Contraportada del diario INFORMACIÓN del día previo al evento de 1999 del Misteri d'Elx en París / INFORMACIÓN

La exposición fue ideada por un equipo técnico del Ayuntamiento, con tres comisarios al frente: Rafael Navarro Mallebrera, Joan Castaño y Vicente Pérez. A ellos se unieron técnicos, montadores, traductores y colaboradores, entre ellos la ilicitana María Dolores Espinosa, responsable de la traducción de todos los textos al francés. Se trataba de mostrar a Europa el arraigo cultural y etnológico de Elche, y convencer a la comunidad internacional del valor universal de sus bienes patrimoniales.

La primera vez fuera de España con escenificación

Aunque en ocasiones anteriores se habían ofrecido fragmentos del Misteri fuera de Elche —como en la Consolata de Turín o en festivales de música sacra—, el de París fue el primer concierto escenificado completo fuera de España. Para la ocasión se preparó un escenario con tres planos: uno para solistas, otro para coros y un tercero para los aparatos del drama sacro-lírico.

El montaje fue cuidadosamente diseñado. Se recreó la cama de la Virgen con una réplica del Museo de la Festa y se colocó una imagen de la patrona ilicitana. Se incluyeron movimientos gestuales propios de la representación, como los abrazos de los intérpretes del Ternari o las reverencias del Apostolado, que acompañaron las actuaciones corales y solistas.

Cantores del Misteri d'Elx en el avión que los ha trasladado a París, donde ya se encuentran para el concierto de este lunes por la noche / INFORMACIÓN

Según relató el entonces mestre de capella, Manuel Ramos, “el aplauso había supuesto un reconocimiento internacional que me llena de satisfacción”. La ovación final superó los tres minutos y el público pidió bises. La sala, con capacidad para 1.250 personas, estuvo prácticamente llena, con una amplia representación diplomática y delegaciones de distintos países.

Un acto institucional de proyección internacional

La cita fue también un acto político y cultural. El embajador de España ante la Unesco, Jaime Ezquerra, recordó que “España ha presentado a Elche con una doble candidatura, con un sitio natural, el Palmeral, y otro cultural, el Misteri”. Por su parte, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, destacó que La Festa era “monumento nacional desde hacía 75 años y el único bien con esa declaración durante más de medio siglo”, subrayando que la propuesta tenía “muchas opciones” y que habría que “pelearla hasta el final”.

Fotonoticia en la portada del 13 de abril de 1999 del diario INFORMACIÓN donde se informaba del concierto del Misteri d'Elx en París / INFORMACIÓN

El alcalde de Elche entonces, Diego Maciá, intervino en francés para explicar que tanto el Misteri como el Palmeral “son dos símbolos de identidad de nuestro pueblo que están íntimamente ligados por la palma blanca, producto de la artesanía local, que aparece en diversos pasajes de la representación”.

También intervino el director de la División de Patrimonio Mundial de la Unesco, quien contextualizó el valor de ambos bienes en relación con la diversidad cultural del Mediterráneo. Al concluir la jornada, Carmen Pérez, directora general de Patrimonio, expresó su emoción al afirmar: “No he llorado de milagro. Me he emocionado del todo”.

París, como antesala de la declaración

Este histórico viaje a París fue parte fundamental en la estrategia que llevó al Misteri d’Elx a ser reconocido por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2001. Tal como señaló entonces Carlos Menéndez en las páginas de INFORMACIÓN, “nunca una salida del Misteri será equiparable a La Festa. Esto sólo se puede producir en Elche... pero los viajes son espectáculo”.

Aquel abril de 1999 no fue sólo una actuación, fue un acto de afirmación cultural colectiva. Un esfuerzo logístico, institucional y artístico que permitió a París escuchar —y aplaudir— una tradición centenaria que durante siglos había permanecido ligada al calendario litúrgico y a los muros de la basílica de Santa María.

oncierto de El Misteri en la sede de la Unesco, en una imagen de la Cátedra Pedro Ibarra / Jaime Gómez Orts

El regreso en 2025: del pasado al presente

Hoy, 23 de junio de 2025, el Misteri d’Elx vuelve a cantar en París. La Escolanía y la Capella de cantores interpretan nuevamente buena parte de la obra medieval evocando aquel concierto que abrió las puertas de la internacionalización patrimonial. Cantarán las piezas principales de La Vespra y La Festa, en un acto de una hora de duración. Y hoy lo hacen en un marco muy diferente y más de un cuarto de siglo después, en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont de la capital francesa, cumpliéndose así un empeño personal del alcalde actual, Pablo Ruz.

Mucho ha cambiado desde entonces. La Festa ya no necesita demostrar su valor ante el mundo, porque forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde hace más de dos décadas. Sin embargo, el regreso a París sirve de recordatorio: de aquel esfuerzo colectivo, de la emoción compartida, y del papel fundamental que tuvo la capital francesa en que Elche conquistara su lugar en la historia cultural del planeta. Hoy, como hace 26 años, los ecos de “Salve Regina” vuelven a escucharse bajo la capital francesa. Y con ellos, la voz de todo un pueblo.