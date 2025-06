Francisco Soler (Elche): «No es ninguna alegría un desfase, pero no nos han faltado 8,5 millones»

El concejal de Hacienda, Francisco Soler, aprovechó este lunes una comparecencia para explicar los motivos de sacar a concurso una subasta por 1,5 millones, un mes después de anular otra por cinco millones, para volver a justificar el desfase de 8,5 millones de euros entre los ingresos y gastos en el presupuesto de 2024 que han obligado al Ayuntamiento de Elche a someterse a un Plan Económico-Financiero (PEF) a dos años vista que aún no ha sido admitido por la Generalitat, como tampoco el préstamo de 15,7 millones de euros que se solicitará este año para poder invertir. «A la hora de hacer las cuentas, me dicen que los ingresos que vienen del propio Ayuntamiento no los puedo contabilizar, de ahí ese desfase de 8,5 millones de euros, pero al Ayuntamiento no le han faltado 8,5 millones», aseveró.

«El problema es que hay ingresos generados por el Ayuntamiento que, por norma contable, no pueden contabilizarse como tales en los documentos oficiales por eso hay ese desfase (...) Insisto en lo mismo, están los ingresos, están los gastos y los gastos se han cubierto con los ingresos», aunque admitió que «ese desfase no es ninguna alegría, ni yo he venido nunca saltando de alegría aquí». También defendió que el presupuesto y el plan económico financiero son «instrumentos vivos: se actualizan en función de lo que va ocurriendo. Los informes trimestrales que damos en el pleno son estimaciones. Conforme pasan los meses, dejan de ser estimaciones y se convierten en realidades». Precisamente esto es lo que la edil socialista Patricia Macià fue advirtiendo al equipo de gobierno sobre el desvío entre ingresos y gastos el pasado año, a lo que Soler le decía que ella se fijaba en una «foto fija». El PSOE ha llegado a asegurar que con el PEF el Ayuntamiento está "casi intervenido".

Venta de solares

En relación a la subasta, ya publicada por INFORMACIÓN, por la que se prevé ingresar 1,58 millones de euros. Se ponen a la venta solares, derechos de aprovechamiento urbanístico y plazas de garaje. El objetivo es garantizar ingresos reales y disponibles con los que respaldar ese PEF. «Queríamos ajustar mucho más el plan económico financiero que mandamos al órgano de tutela, por eso solo incluimos lo que podíamos sacar (a subasta) con seguridad», explicó. De hecho, lo que se subasta ahora «mejora incluso aquellas previsiones»: el consistorio estima ingresar 1.581.137 euros, superando los 1,1 millones incluidos en el PEF, aunque no supo precisar para qué partidas irá destinado en el caso de encontrar compradores. El valor final dependerá de la mejor oferta que supere los precios mínimos establecidos en los pliegos. Los precios no incluyen impuestos y el plazo para presentar propuestas es de 30 días naturales a partir de la publicación del expediente.

Rodil, Ruz y Soler, el día que se anunció el PEF / INFORMACIÓN

El concejal subrayó que esta subasta se ha confeccionado únicamente con bienes que ya están en condiciones técnicas y legales para poder ser vendidos. Esa es la razón, aclaró, por la que no se incluyeron más propiedades en la previsión inicial de ingresos del PEF.

«Nosotros teníamos en el presupuesto unas partidas que se pensaban financiar con venta de terrenos, pero no todos se podían sacar aún», detalló. Las parcelas restantes —hasta completar los 5 millones de euros inicialmente previstos— no se han descartado, pero dependen de procesos urbanísticos aún no concluidos, como reparcelaciones no inscritas. «Somos muy cautos», insistió.

Bloqueadas

Adelantó que si el resto de parcelas actualmente bloqueadas por cuestiones técnicas se desbloquean, se volverán a sacar a subasta a lo largo del año. El Ayuntamiento no ha renunciado a obtener más ingresos por esta vía, pero solo lo hará cuando se cumplan todos los requisitos urbanísticos y registrales.

En cualquier caso, insistió en que el equipo de gobierno no ha tomado decisiones políticas sobre qué sacar o no a subasta, sino que se trata de criterios puramente técnicos. «Cuando cumplen los requisitos legales, los sacamos», aseguró. La subasta, publicada oficialmente el pasado 13 de junio, incluye dos solares: uno de 570 m² en el sector AR-90 y otro de 961,71 m² en el polígono industrial de Carrús. A ellos se suman dos reservas de aprovechamiento urbanístico: una de 5.154,13 m² edificables en el sector 37 y otra de 1.644,66 m² en el área R-32, esta última disponible incluso en fracciones para quien ya disponga de suelo y quiera incrementar edificabilidad. También se ponen en subasta 20 plazas de garaje repartidas en varias ubicaciones tanto en el casco urbano como en pedanías.