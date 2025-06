Elche celebra este sábado EmergeFest con bandas locales y arte sensorial

El Centro de Cultura Contemporánea L’Escorxador de Elche será este sábado 28 de junio, entre las 20 horas y las 12 de la noche, el escenario del primer festival local dedicado a bandas emergentes, EmergeFest. El evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, contará con la participación de Los Diablillos, A Contrarreloj y Tragicomedia, tres grupos ilicitanos que buscan abrirse camino en el panorama musical.

Una noche de música en directo con sabor local

EmergeFest pretende ser una plataforma para que el talento joven tenga un espacio propio. El certamen nace con vocación de continuidad y con el respaldo de la concejalía de Cultura de Elche. Según los organizadores, el objetivo es “dar visibilidad a las nuevas bandas de la ciudad y fomentar el tejido cultural local”. El formato elegido —una noche de actuaciones consecutivas— busca dinamizar el ocio juvenil con una propuesta artística hecha desde y para Elche.

La velada promete ser un escaparate sonoro para propuestas muy distintas: desde el pop con tintes nostálgicos de Los Diablillos, al rock alternativo de Tragicomedia, pasando por los ritmos más enérgicos de A Contrarreloj. La programación está pensada para atraer tanto a jóvenes como a amantes de la música en directo.

Últimos días para visitar la muestra sobre Velázquez

La oferta cultural del fin de semana se completa con dos exposiciones de gran interés que llegan a su fin. La primera es “Diego Velázquez. La valentía del pintor”, una muestra multisensorial que permite al visitante ver, oír, oler e incluso tocar recreaciones de algunas de las obras más representativas del maestro sevillano.

Desde su apertura el pasado 2 de mayo, la exhibición ha sido una de las más visitadas de la temporada en la Sala Kursaal. Ahora entra en sus últimos días, ya que cerrará definitivamente el domingo 29 de junio. Entre las piezas que forman parte de la experiencia destacan versiones inmersivas de Las Meninas, La rendición de Breda y La Venus del espejo.

Sala de exposiciones del Gran Teatro con la muestra interactiva sobre Velázquez / Matías Segarra

El acceso es gratuito, y el horario de visita se extiende de martes a domingo, en tramos de mañana y tarde. La exposición está pensada para todos los públicos y ha recibido elogios por su capacidad de acercar el arte clásico desde una perspectiva sensorial poco habitual.

Exposición de bolillos con visitas guiadas

Por su parte, el espacio cultural de Las Clarisas acoge hasta el mismo domingo 29 de junio una exposición conmemorativa del 20 aniversario de la Asociación de Bolillos de Elche.

La muestra ofrece una retrospectiva del trabajo artesanal desarrollado por esta entidad local a lo largo de dos décadas. En ella se pueden ver piezas tradicionales de encaje, herramientas antiguas y ejemplos del proceso creativo. Además, incluye visitas guiadas los martes, jueves y domingos, que permiten conocer de primera mano la historia de este arte textil.

El horario de apertura es de martes a sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas. Para participar en las visitas guiadas, es necesario reservar previamente por teléfono o correo electrónico con la propia asociación.

Desde el Ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a “aprovechar esta oportunidad única de disfrutar del talento local en sus múltiples formas: música, pintura y artesanía”. Todo ello, además, con entrada libre en los tres casos, lo que convierte este fin de semana en una excelente ocasión para conectar con la vida cultural ilicitana.

Programación

1.- GRAN TEATRO / GRAN TEATRE

C/ Kursaal, 1, 03203 Elx, Alacant

Escuela de danza María Segarra “BAILANDO POR LA VIDA”

GALA BENÉFICA AMACMEC

Domingo 29 de junio a las 20:00 h

Precio: 10 €

Venta de entradas: vivaticket.es

Exposición interactiva sobre Velázquez en la sala de exposiciones del Gran Teatro / Matías Segarra

2.- SALA KURSAAL - GRAN TEATRE

C/ Kursaal, 1, 03203 Elx, Alacant

Acceso desde La Glorieta / Accés des de la Glorieta

Exposición: Diego Velázquez. La Valentía del Pintor

Del viernes 2 de mayo al domingo 29 de junio.

Martes a jueves de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 21:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Lunes cerrado

Acceso gratuito

3.- L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elx, Alacant

EMERGEFEST, organizado por la Concejalía de Juventud

Sabado 28 de junio desde las 20:00 h hasta las 00:00 h

Acceso gratuito hasta completar aforo.

4.- L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elx, Alacant

Escuela de verano bilingüe: Arte con mucho cuento (Art with stories to tell)

Del jueves 19 de junio al viernes 18 de julio (de lunes a viernes) de 10:30 a 13:30 h

De 5 a 12 años

Lugar: Sala de Plàstiques + Sala Imatge

Información e inscripciones en arteconmuchocuento@gmail.com y WhatsApp 661 86 89 77

4.- L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elx, Alacant

Exposición: Natural P(R)INT, de María Teresa Durá

Del viernes 13 de junio al domingo 10 de agosto

Inauguración: viernes 13 a las 20:00 h

Lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h

Sábado, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Domingo, de 10:00 a 13:00 h

Lugar: Sala Lanart

5.- LA LLOTJA

Carrer José María Castaño Martínez, 13, 03202 Elx, Alacant

Teatro: Tenebrosísimo Cabaret

Viernes 27 de junio a las 21:00 h

Sábado 28 de junio a las 21:00 h

Precio: 11 €

Venta de entradas: vivaticket.es

Teatro: Las Arrecogías

Domingo 29 de junio a las 20:00 h

Precio: 10 €

Venta de entradas: vivaticket.es

6.- LAS CLARISAS

Passeig Eres de Santa Llúcia, 03202 Elx, Alacant

Exposición: 20 Aniversario de la Asociación de Bolillos de Elche

Del viernes 6 al domingo 29 de junio

Inauguración: 6 de junio a las 18:00 h

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h

Visitas guiadas: martes, jueves y domingos.

Cita visitas guiadas: 600391847 y 669572313, y en el correo asocbolilloselcheycomarca@gmail.com

7.- CINE ODEÓN

Carrer Juan Ramón Jiménez, 18, 03295 Elx, Alacant

Filmoteca: Por todo lo alto

Del miércoles 25 al domingo 29 de junio

Pases: miércoles a sábado: 17:30 / 20:00 / 22:30 h

Domingo: 17:30 / 20:00

Nacionalidad: Francia

Duración: 103 minutos

Sinopsis: Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida...

Información general de la filmoteca

Entrada general: 3 €

Miércoles (día del espectador): 1,50 € (gratis con la targeta dorada del Ayuntamiento)

Jueves: gratis para estudiantes de secundaria, bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años (acreditándolo con el carnet del centro educativo).

Filmoteca en VOSE: jueves en las proyecciones de las 20.00 y 22.30 h, la pel·lícula serà en versión original subtitulada.

Informació i venda d’entrades en www.instanticket.es i taquilla del cine Odeón, 45 minuts abans de cada sessió.

8.- BARRIOS Y PEDANÍAS

PUÇOL. Zona colegio, junto al Museo.

Teatro comedia: Escampa que llueve, con la Cía. Els Teatrer’s

Sábado 28 de junio a las 19:00 h

9.- ORDEN TERCERA

Plaza Reyes Católicos 20 b, 03204 Elche, Alicante

Exposición: Inferno, de Jorge Jaén Limiñana

Del viernes 20 de junio al domingo 20 de julio de 2025

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Inferno es un proyecto fotográfico que invita al espectador a embarcarse en un recorrido a través de los espacios metafóricos que conforman el infierno en el imaginario del autor, capturando la decadencia de nuestro propio mundo y retratando el castigo que sufren los “condenados”. Las imágenes en Inferno son una ventana a la desolación y la desesperación humanas, incitando al espectador a examinar su propio papel en la construcción y perpetuación de los males sociales en busca de la introspección y el cambio.

10.- LONJA MEDIEVAL

Plaça de Baix 1, 03202 Elx, Alacant

Exposición: Trabajos de alumnos de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater

Del sábado 31 de mayo al viernes 15 de agosto de 2025

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Organiza la Escuela de Pintura de la Fundación Mediterráneo.

11.- MACE. SALA D’EXPOSICIONS TEMPORALS

Plaza de San Juan 6, 03203 Elche

Exposición: Estadios Conscientes, Episodios Cotidianos, de Moisés Gil

Del viernes 25 de abril al domingo 24 de agosto

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Moisés Gil es un reconocido escultor, Catedrático del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles (Universitat Politècnica de València). En esta exposición propone una reflexión escultórica sobre la fragilidad del ser humano en la cotidianidad contemporánea. Como él mismo dice: “Evito lo grandilocuente para detenerme en lo cotidiano, en aquello que afecta al ser humano desde lo más íntimo y personal. Mis figuras tensas, de musculatura marcada, simbolizan ese esfuerzo continuo al que estamos sometidos cada día”.