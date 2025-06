Hola, verano

«Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor»

Escuela de calor, de Radio Futura.

Oiga, que sí, que ya ha entrado sin llamar, y no, no es la representante de Avon, que, como usted bien sabe, siempre llama; ni el cartero, que suele llamar dos veces; ni el del Círculo de Lectores, que es un espécimen extinto, como el triceratops... El que ha llegado con un palillo entre los dientes y contoneándose al ritmo de una melodía pegadiza es el verano, con sus chancletas, sus camisetas vintage y el sombrero de paja, pavoneándose de ser la estación del año con más flow, mi brother.

El verano comienza con el denominado solsticio, término que proviene de las palabras latinas que significan «sol parado» o «de pie», ya que el sol parece detenerse en su movimiento antes de cambiar de dirección, y la palabra «verano» procede del latín vulgar «veranum tempus», que significa «tiempo de primavera». En la antigüedad, se utilizaba este término para describir el buen tiempo y la calidez que precedía al calor intenso del verano actual que se le conocía como estío. Los meses propios del verano, julio y agosto, les deben sus nombres a dos emperadores romanos, a Julio César y a Augusto, respectivamente.

Durante esta estación del año, los días son más largos, las temperaturas son más cálidas y húmedas, y suelen producirse fenómenos meteorológicos muy característicos como son las tormentas eléctricas , pero, además, el verano acarrea algunas curiosidades interesantes, como, por ejemplo, la Torre Eiffel crece unos centímetros debido a la expansión del hierro con el calor, los grillos cantan más rápido con el aumento de la temperatura, las uñas crecen más rápido, los salmones nadan río arriba para desovar, se produce la luminiscencia de las luciérnagas destellando al unísono en la oscuridad y los mosquitos se vuelven todo locos para picar en lugares tan recónditos que uno se pregunta si han ido a la escuela, o si son ninjas o trapecistas del Circo del Sol.

Pero el verano no trae consigo únicamente estos fenómenos curiosos e interesantes, en él se producen actividades costumbristas muy arraigadas en pueblos, zonas rurales o incluso en barrios populares de ciudades de nuestro país, como es la costumbre de sentarse a la puerta de las casas, especialmente por la noche, la cual se la conoce con la expresión «tomar la fresca», «sentarse al fresco» o «estar al fresco». Esta tradición implica salir a disfrutar del aire fresco de la noche para escapar del calor diurno y socializar con vecinos y familiares. «Tomar la fresca» es más que simplemente buscar alivio al calor; es una actividad social que fomenta la convivencia y el intercambio entre vecinos, vamos, es como el Facebook o el Instagram rural o vecinal, pero más interesante, mnemotécnico y emotivo. En muchos lugares, esta práctica se ha convertido en una parte importante de la identidad cultural. Hoy en día, aún podemos comprobar esta práctica social en nuestra ciudad, en barrios como El Pla, Los Palmerales o El Raval, y en pedanías como Torrellano, Las Bayas o La Hoya.

El verano tiene muchas cosas y motivos para vivirlo intensamente, y, además, para todos los gustos. Trae consigo los días de playa, para algunos un disfrute sin igual; para otros, como yo, un martirio insoportable. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta cuando escucho: tengo un plan estupendo para este domingo, ir a pasar el día a la playa, que yo pienso, ¿cómo que genial? ¿Genial es ponerse al sol todo el día, en un metro cuadrado, rodeado de niños jugando a la pelota o de un grupo de reggaetoneros llenos de tatuajes escuchando a todo trapo, canciones con estribillos que dicen que «a ella le gusta la gasolina. ¡Dame más gasolina!», y cuando ya no puedes más, dices, voy a meterme al agua y, tras buscar un hueco, cosa nada fácil, te sumerges en un agua a treinta grados, mientras te sacas las algas de las orejas y así escaldado vuelves a la arena a comerte un bocadillo de tortilla reseco y para que te entre te vas al chiringuito de la playa a comprarte un bote de cerveza, un chiringuito de esos de moda estilo chill out, con cortinas de lino, música ambiente y un tipo detrás de la barra con tres anillos colgándole de la nariz, todo pintado de blanco y decorado con maderas nobles donde cuelga el nombre del chiringuito «Ven que te voy a arrimar como si no hubiera un mañana», algo premonitorio, tras hacerte un hueco entre los cayetanos que habitan este ambiente, le pides una cerveza, el tipo te mira como perdonándote la vida, te da un bote de Amstel y, cuando le dices que te cobre, al escuchar lo que te pide, tú, con los ojos vueltos del revés, le contestas: «Perdona, ¿te has cobrado el bote de cerveza que me has dado o lo que se están tomando todos los que están apoyados en la barra?». Y, cuando te confirman que no, que se ha cobrado solo la cerveza, una lágrima cae por tus ojos, al tiempo que te pica un mosquito ninja. ¡Genial dice! Yo prefiero que me aten a una palmera y me estén dando latigazos hasta que pierda el conocimiento antes que ir un domingo a la playa, pero, para gustos, colores.

Pero el verano tiene aún más cosas propias y originales, es un no acabar, oiga, está la canción del verano, ¿qué me dicen? Un martirio inenarrable y a la vez tan implícito que, sin ella, no hay verano. Son canciones pegadizas con una melodía de esas que se gravan a fuego en el cerebro y no te las puedes quitar de encima aunque quieras y con letras tan intensas y con mensajes tan profundos como para darles un Nobel a sus autores e intérpretes, muchas de ellas van acompañadas de una coreografía para ser bailada colectivamente en las verbenas. De todas ellas tienen un lugar de honor en esta categoría títulos como «La bomba» o «El Camaleón», de King África; «Asereje», de las Ketchup; «Un rayo de sol», de Los Diablos; o las del rey de la canción del verano, Georgie Dann: «El Bimbó», «El negro no puede», «El chiringuito» o «La barbacoa». Dicen las malas lenguas que Apolo, el Dios griego de la música, al escuchar una de estas canciones, desertó de sus obligaciones y ahora se dedica a la venta en el top manta.

También están los helados, que son uno de los postres favoritos del verano. Sorprendentemente, el origen del helado se remonta a la antigua China, donde se mezclaban arroz cocido, leche y nieve para crear una delicia refrescante. Para mí, el verano me evoca los polos de fresa, los de horchata, los polos Flash, el Frigo Pie, los Cornetto y los sándwich de nata. Hoy en día hay sabores para todos los gustos, hasta para los disgustos, pero yo me quedo con el blanco y negro, la horchata, el mantecado y el cucurucho de turrón, ¡díganme antiguo!, pero, para uno que te tomas, por lo de conservar la línea, no te vas a tomar uno de torrezno o de tomillo con arándanos silvestres.

Y qué me dicen de las verbenas y fiestas populares, vamos ya con el bachateo, el verano está lleno de ellas y nos brindan la ocasión inigualable para vestirte todo de blanco y de lino, como si fuéramos ibicencos de toda la vida y participar en una de las cenas de cabasset que se celebran por el litoral, las más cool con motivo de contemplar la luna llena, otras para ir en pantalón corto, chanclas y con una camiseta de Fanta o con una camisa desabotonada de las que se celebran en los patios de un colegio o en la plaza del pueblo y, entre la tortilla de patatas y la magra con tomate, te dan la oportunidad de marcarte unos pasos al ritmo de las orquestas populares, una maravilla sin igual. Un momento interesante de las fiestas populares es el pregón, el acto de inicio y en el que una personalidad del pueblo glosa los parabienes de sus fiestas, sus costumbres y sus tradiciones, invitando a todos, vecinos y visitantes, a participar y disfrutar de la fiesta y de la ciudad. La semana pasada, el alcalde de Elche, don Pablo Ruz, junto a la concejala de Fiestas y su socia de Vox, ante la puerta de la basílica de Santa María, que ya me dirán ustedes que tiene que ver una cosa con otra, anunció que ha sido elegido para glosar el pregón de fiestas Mario Vaquerizo, el vocalista del grupo las Nancys Rubias y marido de Alaska, ¡que no es broma!, aclaraba el alcalde, ante las risas nerviosas de sus acompañantes y el asombro de los periodistas, ¡que es algo divertido!, sentenciaba el alcalde, pero muy divertido parece que no ha sido para muchos ciudadanos por cómo han recibido y valorado el nombramiento en las redes sociales, donde claramente se han posicionado a favor de utilizar el criterio de la vecindad para elegir a la persona que vaya a glosar el pregón de fiestas. Independientemente de las controversia y enfado general que ha provocado el nombramiento, que ninguna culpa tiene el designado, va a ser impagable mirar el balcón del Ayuntamiento el día del pregón y ver el cuadro.

El verano ya esta aquí y lo sé por el calor que hace y no te deja dormir y porque se ha estrenado en los cines «Padre no hay más que uno 36», y es un tiempo con cosas tan buenas como las vacaciones, las terrazas, la siesta, la paga extra, las cervezas frescas y observar a los extranjeros con chanclas y calcetines. Es tiempo de disfrutar, de aprovechar que los días alargan y que estamos vivos, porque, como dijo Mae West, «solo se vive una vez, pero, si lo haces bien, una vez es suficiente».