Las obras del Mercado Central de Elche: restos que pueden ser recientes pero obligan a pasar por Cultura

Autobús urbano a las pedanías, la adquisición del edificio de Nuevos Riegos El Progreso, flores y árboles en las calles, toldos en el centro... Sin embargo, si hay algo que marcará el mandato del actual bipartito de PP y Vox, y, en particular, del alcalde, Pablo Ruz, eso es la rehabilitación del Mercado Central de Elche. Por tratarse de un problema enquistado desde hace ya demasiados lustros, pero también por lo que implicará en el modelo de ciudad del futuro más próximo. De ahí la importancia que tiene cada paso que se da en la plaza de abastos que ahora se está rehabilitando. Una recuperación que comenzó con el pie cambiado, sobre todo después de que, a poco más de una semana del inicio oficial de las obras, llegara un informe de la Dirección Territorial de Cultura, dependiente de la Generalitat Valenciana, en el que se hablaba de carencias y deficiencias administrativas y técnicas, y se pedía un nuevo proyecto de intervención arqueológica, así como un proyecto de restauración-conservación, puesta en valor y musealización de los Baños Árabes. El escrito, en cualquier caso, tendría una aclaración posterior en la que se remarcaba que eso solo afectaba a la zona de los restos islámicos, pero que la ejecución podía comenzar. Ahora bien, aunque los trabajos se iniciaron sobre el terreno el 22 de abril, los plazos no comenzaron a contar hasta el pasado 26 de mayo, una vez que el Consell dio el plácet a los proyectos arqueológicos, con un plazo de ejecución de doce meses.

Así es el anteproyecto del Mercado Central de Elche. / INFORMACIÓN

La ejecución

Es en este contexto en el que la ejecución del edificio se ha venido desarrollando, plazos al margen, hasta el extremo de que, en algo más de un mes, pese a que los tiempos no han contado, se han aprobado certificaciones por cerca de 81.000 euros, y, de momento, se fija el grado de avance en un 1,28%. Además, ha sido tiempo más suficiente para que la previsión de liquidación ya haya experimentado un incremento del 0,06%, en teoría, según se justificó hace unos días en el consejo de la empresa municipal Pimesa, por las diferencias de medición detectadas hasta la fecha. Una variación que ha llevado a que si inicialmente el contrato se adjudicó a la UTE integrada por Involucra SL, Alcudia Servicios y Obras SL, y Gestaser Obras y Servicios por 7,3 millones de euros, o 8,8 millones si se tienen en cuenta los impuestos, ahora se contemple una subida de entorno a los 4.000 euros.

¿Del anterior edificio?

Sea como fuere, lo más reseñable en el primer mes y medio ha sido la aparición, como quedó constancia en una visita a finales del mes de mayo, de una cámara o aljibe bajo el pavimento de la planta baja del Mercado Central, en la zona que da la plaza de las Flores, de manera que ahora hay que ver cómo se debe actuar, en el sentido de si hay que rellenarla y cegarla.

A priori, según fuentes consultadas por este periódico, parece un aljibe o depósito de almacenamiento de líquido que habría aparecido una vez derribados los aseos de la planta baja, y que es relativamente reciente. Hasta el extremo de que, a falta de los análisis definitivos, todo apunta a que podría ser de la construcción inmediatamente anterior al actual Mercado Central, según estas mismas fuentes. Sea como fuere, ya se están acomentiendo los correspondientes trabajos arqueológicos para tratar de confirmar ese extremo y, a partir de ahí, se le dará traslado a Cultura, para tomar la decisión de qué se hace: si se rellena, se ciega, se condena o se adopta otra medida.

Las máquinas trabajando este martes frente al Mercado Central, en la zona de la plaza de las Flores. / Áxel Álvarez

«Incidencia»

No obstante, se da por hecho que no supondrá mayor problema. Tanto es así que se habla de «incidencia», e incluso en el último consejo de Pimesa no se vieron alterados los plazos, establecidos en 15 meses, a contar desde el 26 de mayo pasado, cuando se formalizó el anexo al acta de comprobación y replanteo y el comienzo de las obras, pese a que la ejecución había arrancado el 22 de abril. Todo después de que la Conselleria de Cultura diera luz verde a la excavación arqueológica, con un plazo de 12 meses, tras los reparos del documento emitido por la dirección territorial. Así las cosas, ahora se establece el final de la rehabilitación para el 28 de agosto de 2026, de manera que, de cumplirse las fechas, el céntrico edificio renovado sería una realidad nueve meses antes de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Seprona

Además, en paralelo, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han estado visitado la zona en los últimos días, para controlar la gestión de residuos que se está haciendo en el entorno. Una inspección que fuentes consultadas sostienen que es rutinaria en actuaciones de esta envergadura. Eso no quita, sin embargo, para que la presencia de los agentes haya levantado cierta expectación en el entorno, como ocurre con cualquier movimiento que se produce en el Mercado Central, dado los antecedentes que tiene el proyecto a estas alturas.

Estado que presentaba la planta baja del Mercado Central de Elche tras las catas, antes de que se tapara. / INFORMACIÓN

La adjudicación

La UTE formada por Involucra SL, Grupo Alcudia Servicios y Obras SL, y Gestaser Obras y Servicios es la que se hizo con la adjudicación del Mercado Central por 8,8 millones de euros -impuestos incluidos-, lo que supuso una rebaja del 22,1 % respecto al importe por el que salió a licitación el proyecto, que ascendía a 11,3 millones, con el IVA incluido. La actuación, en total, abarca cerca de 3.500 metros cuadrados entre el edificio y la zona exterior, y el nuevo Mercado estará compuesto por 24 puestos, además de áreas gastronómicas y de restauración en los extremos del inmueble.

El parking

En cuanto al parking, el alcalde de Elche aseguró hace solo un par de semanas en una entrevista en este periódico que están trabajando ya en el proyecto de viabilidad y se mantiene firme en que el plan a es la plaza de las Flores, sin dar más detalles de cuál es la alternativa si esa opción se frustra, más allá de que será en el entorno de la plaza de abastos. Su idea, en este sentido, según afirmó, es que las obras del aparcamiento al menos puedan estar adjudicadas antes de la cita con las urnas de 2027.