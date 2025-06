Nominado al Nobel y ahora premio "Defensores de la salud": el Hospital del Vinalopó homenajea en Elche al descubridor de la leucemia

La figura del doctor Francisco Mas Magro brilló este miércoles con luz propia en la edición XV de los premios Defensores de la Salud, celebrada en el Hospital Universitario del Vinalopó, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del centro ubicado en Elche. El hematólogo crevillentino fue homenajeado a título póstumo por una vida dedicada al estudio de la leucemia, en un acto donde se reivindicó su huella imborrable en la medicina española y su vinculación con este hospital, que hoy lleva "orgullosamente" su nombre, según expresaba su actual director, Rafael Carrasco.

El doctor Mas Magro fue propuesto al Premio Nobel de Medicina en 1953 y, aunque nunca lo recibió, su legado permaneció vivo, como quedó patente en una ceremonia cargada de simbolismo, emoción y ciencia. “Gracias a personas como las que hoy reconocemos, pudimos seguir avanzando hacia una sanidad de excelencia, con los pacientes como eje de todas nuestras decisiones”, afirmó el director gerente del centro, el doctor Rafael Carrasco, que añadía que con este homenaje "se trata de saldar una pequeña deuda pendiente con Mas Magro, que da nombre a nuestro hospital. Él representa valores como la perseverancia, el talento, la búsqueda de la excelencia, la cercanía, el amor por la tierra”.

Recogía el galardón su nieto, que a su vez estuvo acompañado en el acto por sus nietos, el también doctor Francisco Mas-Magro Magro, que exponía que "para mí es un orgullo. Me he pasado 66 años intentando mantener viva la memoria de mi abuelo y este homenaje del Hospital del Vinalopó creo que le hace justicia y que él también, desde donde esté, debe estar orgulloso y muy feliz. Es cierto que había una cuenta pendiente con él. Inicialmente, el hospital iba a llamarse Hospital Vinalopó Doctor Mas Magro. Luego hubo problemas… No quiero entrar en detalles, pero su nombre se quedó en segundo plano. Me conformé con eso, pero sí, me gustaría que estuviera en la fachada".

"Me he pasado 66 años intentando mantener viva la memoria de mi abuelo y este homenaje del Hospital del Vinalopó creo que le hace justicia" Francisco Mas-Magro — Médico y nieto del Dr. Mas Magro

El representante de la familia Mas-Magro destacó que "mi abuelo era un hombre excepcional. Era el típico abuelo sabio, sordo como una tapia, que me decía: ‘Háblame flojito, que estoy sordo. Cuanto más me gritan, menos oigo’. Le encantaba leer. Me hablaba de geología, astronomía, ciencia… Era un sabio de verdad. Fue un referente mundial como descubridor del virus de la leucemia, pero también era referente en tuberculosis y en alergia, de lo que ya publicó en 1919. Un año después, un americano publicó algo similar… Y a él le dieron el Nobel. En 1953 mi abuelo fue propuesto para el Nobel por su teoría viral sobre la leucemia humana, pero España estaba en dictadura y no hubo apoyo político suficiente. Se quedó sin premio".

El director del Hospital del Vinalopó de Elche entrega el premio al nieto del hematólogo crevillentino Francisco Mas Magro / Áxel Álvarez

Investigadora del alzhéimer y pacientes centenarios

La otra gran galardonada de esta edición fue la doctora Mercè Boada, neuróloga y referente internacional en la investigación del alzhéimer. Su trayectoria profesional se caracteriza por un firme compromiso con el avance científico y el acompañamiento a pacientes y familias que convivieron con esta enfermedad. Lidera, además, el desarrollo del primer ensayo vacunal para la prevención del alzhéimer.

El acto también rindió un simbólico homenaje a la longevidad, con la participación de tres pacientes centenarios del Departamento de Salud del Vinalopó: Rosario Ballester Rocamora, Carmen Miralles Lozano y Manuel Moreno Tomás, residentes en Elche, Aspe y Crevillent, respectivamente. Estas personas recibieron un caluroso aplauso como representantes de la superación, la fortaleza y la calidad de vida en edades avanzadas. Su experiencia vital fue reconocida como un ejemplo de esperanza para toda la comunidad sanitaria. "Estamos muy agradecidos por todo y por la suerte que hemos tenido de llegar aquí", expresaban, en "un día de sorpresa y alegría grandes".

Homenaje a los pacientes longevos en los XV premios Defensores de la Salud del Hospital del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Reconocimiento a la trayectoria profesional

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la distinción a los 20 profesionales con mayor antigüedad en el hospital, quienes iniciaron su labor desde la apertura del centro el 1 de junio de 2010. Provenientes de distintas categorías, estos trabajadores simbolizaron el esfuerzo, la estabilidad y el compromiso compartido que marcaron los 15 años de actividad del Departamento de Salud del Vinalopó. Actualmente, más de 300 profesionales continúan formando parte del equipo original.

El doctor Ramón Navarro, quien ejerció como director gerente entre 2010 y 2019, también participó en el acto y recibió el reconocimiento institucional por su liderazgo basado en la escucha activa, la innovación y el compromiso con la modernización del sistema sanitario de la comarca. Navarro recordaba cómo fueron los comienzos: "Año y medio o dos antes de abrirse el hospital, unos cuantos estábamos en un piso alquilado cerca de aquí. Fue interesante seguir la obra porque pudimos corregir algunas cosas técnicas durante el transcurso de los trabajos. Sinceramente creo que este hospital es un hospital para ‘copiar y pegar’. Está muy bien diseñado. Fijaos que tiene 15 años, y mirad cómo está: el suelo, los ascensores, las instalaciones… Está francamente bien".

Sobre el origen de los premios, el exgerente expresaba que "fue una iniciativa de empresa. Pensamos que sería interesante reconocer a personas o entidades que colaboraran en promocionar la salud. Cada año se entrega a alguien que lo merece. Este premio me emociona porque coincide con el 15 aniversario del hospital. Es un reconocimiento y lo agradezco mucho. Es una satisfacción que todavía se acuerden de uno, ya jubilado".

"Sinceramente creo que este hospital es un hospital para ‘copiar y pegar’. Está muy bien diseñado. No es que haya que renovar la concesión, habría que extenderla mucho más" Ramón Navarro — Exdirector del Hospital del Vinalopó

A preguntas de INFORMACIÓN sobre la reciente renovación de la concesión, Navarro destacaba que "es cuestión de sentido común. El sistema de concesión administrativa ha funcionado muy bien. Es más eficiente, reduce las listas de espera y mejora la atención al paciente, que es lo que debe importar. Durante los años que estuve, los cinco hospitales de concesión eran siempre los primeros en los rankings de calidad de la conselleria. No es que haya que renovarlo: habría que extenderlo más”.

Asistencia institucional y cierre artístico

El evento contó con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y varios representantes de ayuntamientos cercanos como Crevillent y Aspe, este último con su alcalde, Antonio Puerto. También asistió Begoña Comendador, secretaria autonómica de Sanidad, quien inauguró el acto destacando el papel del hospital como ejemplo de sanidad cercana, innovadora y humana. Ruz expuso antes de la gala "la importancia de acompañar al Hospital Universitario del Vinalopó en este acto de reconocimiento, subrayando el compromiso del Gobierno local con la sanidad pública y con un modelo de colaboración público-privada que, según dijo, funciona y debe seguir siendo supervisado y mejorado". Por su parte, la edil de Vox Aurora Rodil reivindicó "el valor del hospital en sus 15 años de trayectoria -con cinco más ya confirmados- y señaló que los problemas de la sanidad pública son estructurales, como la falta de profesionales o plazas MIR, y no atribuibles a los centros. Este es mi hospital, lo conozco de primera mano y sé que se trabaja con cercanía y esfuerzo por el paciente”, concluyó.

Andrea García pintó durante el acto un cuadro para conmemorar el aniversario del Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

La jornada finalizó con una intervención artística en directo de la ilustradora Andrea García, conocida en redes como @aandriiiu, quien pintó un gran lienzo conmemorativo del XV aniversario del Hospital Universitario del Vinalopó, cerrando así un emotivo y significativo acto de homenaje a la salud, la ciencia y las personas.