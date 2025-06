Cuando los ángeles no llevan alas en Elche: Noah, con solo cuatro años, ya es un ejemplo de superación

En la pequeña localidad de Los Montesinos, en la Vega Baja, el pasado miércoles no fue un día más. Fue el último del primer curso para Noah Manjavacas Martín, un niño de solo cuatro años, pero con una historia de superación, humanidad y milagros cotidianos que podría llenar bibliotecas. A su lado, su madre, Eva Martín Ortiz, se despide del aula con la emoción contenida y una gratitud que desborda. Noah es un niño increíble que nació con atrofia muscular espinal infantil del tipo Werdnig-Hoffmann, una enfermedad rara, neuromuscular, compleja y degenerativa, pero que ha vencido muchos pronósticos, y lo ha hecho rodeado de un ejército de ángeles que no llevan alas, pero sí batas, tiza en mano y corazones enormes que se funden en un compromiso inquebrantable. Noah es tratado por la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Hospital General de Elche.

Un diagnóstico devastador, una esperanza incipiente

Su madre recuerda que, “cuando Noah tenía apenas un mes de vida, no movía un músculo”. El diagnóstico fue demoledor: AME tipo I, una de las formas más severas de esta enfermedad. Hasta hace pocos años, esta dolencia implicaba una esperanza de vida de apenas un año. Pero Noah pertenece a una nueva generación de niños con AME que están recibiendo tratamientos innovadores gracias a la investigación médica. Cada cuatro meses, acude al Hospital La Fe de València para que le pongan una inyección directamente en la médula espinal, una terapia que no solo frena la degeneración, sino que “ha permitido que Noah mejore. Hoy puede mover los dedos, manejar una silla de ruedas eléctrica con sus manos, utilizar una tablet comunicadora con gran destreza, e incluso mantenerse de pie brevemente si se le ayuda”, explica su esperanzada mamá, que destaca sus avances, pero sobre todo uno ocurrido este año y que llegaba justo después de los Reyes Magos. “Lo más importante para nosotros es que Noah puede ir al colegio. Esa victoria lo cambia todo, porque está donde tiene que estar, en el lugar que le corresponde. Porque él, a nivel cognitivo e intelectual, está perfecto. Y el cole le ha cambiado la vida y le ha dado ilusión”, asegura Eva Martín.

Noah se comunica con su enfermera a través de una tablet en la que están marcadas sus principales necesidades / Áxel Álvarez

La lucha por el derecho a una educación digna

Desde el principio, Eva y su marido supieron que su hijo tenía el derecho -y la capacidad- de ser escolarizado en un colegio ordinario. "Es un niño muy inteligente", dice su madre. Pero Noah necesita asistencia sanitaria constante, “porque una crisis respiratoria puede poner su vida en peligro en cuestión de segundos. El problema: no existe un protocolo ni un recurso oficial que contemple la figura de una enfermera escolar en exclusiva para un niño”, relata. Pero ahí es donde entran los ángeles.

Sofía Clar, médico de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Hospital General de Elche, se convirtió en el primer eslabón de esta cadena de humanidad. "No te preocupes que Noah va a tener una enfermera", le dijo un día. Eva lo recuerda como el punto de inflexión. La doctora no solo lo dijo: “Nos ayudó a moverlo todo. La Conselleria de Sanidad, la de Educación, reuniones con el Defensor del Pueblo, informes médicos, pedagógicos. Y, poco a poco, las puertas se abrieron”, explica.

Noah tiene 4 años y necesita estar acompañado constantemente por la enfermera que le ha asignado la Conselleria de Sanidad para poder asistir a clase / Áxel Álvarez

Un regalo de Reyes: su enfermera

Durante el primer trimestre del curso 2023-2024, Eva tuvo que estar presente todo el horario escolar. De 9 a 14 horas, todos los días. Pero el 8 de enero, justo después de las vacaciones navideñas, llegó el milagro: la conselleria asignó una enfermera en exclusiva para Noah. "Fue nuestro regalo de Reyes", cuenta emocionada Eva. Y llegó el segundo ángel, el que Sanidad enviaba tras la carta escrita por los padres solicitando un único, “pero reconocemos que complicado” presente.

La enfermera, que había entrado en bolsa sin saber para qué puesto la llamaban, aceptó de inmediato. Se preparó con formación especializada, recibió indicaciones de la UHD, y montó una pequeña estación médica en el aula: oxígeno, aspiradores, material para una reanimación, todo al alcance de la mano. “Está claro que esto no lo haces si no amas a los niños”, dice Eva. Y Noah se ganó su cariño desde el minuto uno. Como pasó con sus compañeros y profesores. Cómo no querer a un ser tan puro que atrae ángeles, aunque no tengan alas.

Noah y su clase: una historia de amor

"Todo el mundo lo quiere", dice su madre riendo, aún sorprendida. Los niños se abalanzan para llevar su silla, quieren estar con él, jugar con él, pintan a su lado, hacen plastilina juntos, inglés, educación física, lo que haga falta. “Una compañera, Vega, es su sombra, su amiga, su fan número uno. Es que no lo suelta. Todo el rato abrazándole, besándole...”, explica muy pero que muy emocionada una mujer que también es un ángel, su madre. Andaluza, de Málaga, con una humanidad “que no se pué aguantá”.

La mamá de Noah destaca que su hijo va todos los días feliz a ver a sus compañeros en clase / Áxel Álvarez

El colegio Virgen del Pilar ha sido una bendición. “La dirección, el profesorado, el personal de apoyo, todos se han volcado desde el primer momento”, expone Eva, que también cree que todos ellos son ángeles que han llegado a la vida de su hijo “para que pueda estar donde corresponde a un niño de su edad”. La inclusión no ha sido un concepto, ha sido una realidad. "Cuando fuimos a la primera reunión, había 17 personas sentadas en una sala solo para preparar la entrada de Noah al cole. Ahí supe que no estaba sola", dice Eva, que destaca la labor de la enfermera “conseguida gracias a la determinación de la UHD del General de Elche”. Ella se llama Elia, y considera a Noah un ser “muy especial y cariñoso”. El pequeño “va en silla de ruedas y tiene un comunicador por el que pide lo que necesita. Su alimeantación es por sonda y hay que estar constantemente aspirándole, y muy pendiente de él. Necesita una persona todo el día a su lado”. La enfermera también “trabajo con él la coordinación motora. Noah no puede ponerse de pie solo e intentamos que sea poco a poco más independiente, que se mueva un poco con su silla, por ejemplo”.

Elia asegura que “conectamos desde el primer momento. Mi día a día es estar con él en clase y ver lo que necesita y lo que se ha conseguido… Esto sí es inclusión. Noah acaba de cumplir cuatro años y sus compañeros han normalizado la situación de una forma natural e increíble”. Hasta, como cuenta la madre, “una niña de clase pidió a los Reyes Magos una muñeca en silla de ruedas”.

Los compañeros de Noah tienen todos los días muestras de cariño para él / Áxel Álvarez

Además de la enfermera, el centro permitió la entrada durante los primeros meses de los profesionales de Apanee, la asociación de atención temprana de Torrevieja que acompaña a Noah desde pequeño: logopedas, fisioterapeutas, psicólogos. Todo con una única misión: que Noah estuviera cómodo, bien atendido y pudiera participar como cualquier otro niño.

El profesorado: "Hemos aprendido a centrarnos en las capacidades"

La directora del centro, Delfina Saray, aseguraba a este periódico que "contar con Noah ha sido un privilegio, un auténtico regalo. Su escolarización ha supuesto un reto organizativo, sí, pero sobre todo ha sido una experiencia profundamente humana y transformadora. Noah es un niño que requiere cuidados específicos y, por ello, por primera vez en nuestro centro hemos contado con la figura de una enfermera. Esto no solo ha permitido garantizar su bienestar y seguridad, sino que ha abierto camino a una visión más completa y real de lo que significa una escuela inclusiva. Como directora, puedo decir que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi trayectoria. Ver como cada mañana Noah llega al colegio con esa mirada que lo dice todo, es un recordatorio del sentido más profundo de nuestra labor".

Para Delfina, "su sonrisa, su forma de estar y participar en la vida del cole han aportado alegría, sensibilidad y un valor incalculable a nuestro día a día. Su inclusión ha sido posible gracias al compromiso de muchas personas. Juntos hemos formado una red de cuidado y acompañamiento que ha hecho que Noah pueda vivir su escolaridad con normalidad y felicidad. Mención especial merecen sus compañeros y compañeras de aula, que han sido un ejemplo de compañerismo, naturalidad y generosidad".

Desde el primer día, la directora expone que "lo acogieron con cariño y normalidad, convirtiéndose en su mejor entorno, en su grupo de apoyo y juego, en su red de afecto. Han aprendido con él y de él, y estoy de que esta experiencia les ha dejado una huella que llevarán siempre. Hoy puedo afirmar con orgullo que hemos aprendido a mirar más allá de las dificultades, a centrarnos en las capacidades, en el potencial, en lo que cada niño y niña nos aporta y Noah sin duda nos ha dado mucho más de lo que nosotros podríamos haberle ofrecido. Gracias, Noah, por enseñarnos con tu mirada. Gracias a tus compañeros por caminar contigo y gracias a todos los que han hecho posible que este curso haya sido una auténtica de vida".

La madre de Noah se emociona cada vez que ve una muestra de cariño hacia su hijo. "Y son constantes", afirma / Áxel Álvarez

Su profesor en primero de Infantil, Borja Peiró, reconocía que, "a nivel profesional, ha sido un reto muy importante, que acogí con muchas ganas. Tenía mucha ilusión de ver cómo funcionaba en el curso y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, tanto a mí como yo creo que a todos sus compañeros y a todos mis compañeros también. La experiencia ha sido muy buena y ha sido emocionante, la verdad, ver cómo los nenes y nenas lo acogieron, y cómo él reaccionaba con sus compis, buscando en ellos cariño en todo momento y ellos se preocupaban muchísimo por él. Cada vez que entra a clase, se levantan todos corriendo, van a abrazarlo, se preocupan por él, lo quieren cuidar, lo quieren llevar. Ha sido una muy bonita experiencia contar con él y también el hecho de incluir la realidad de la sociedad en el aula".

Su maestro, a nivel personal, sostiene que "me voy con el corazón llenito este año gracias a Noah, de tenerlo a él y todos mis alumnos y a sus familiares como familia y quiero destacar que el papel de la enfermera ha sido fundamental. Sin ella no hubiera sido igual. Elia ha sido enfermera, educadora, maestra, ha sido de todo".

Su profesor resalta que Noah "busca el cariño en sus compañeros" y "cada vez que entra a clase se le acercan todos corriendo" / Áxel Álvarez

Un derecho que debería ser universal

Eva no olvida que no todos los niños con AME u otras enfermedades raras o graves tienen esta suerte. Ella misma sabe de casos en los que familias enteras no han podido escolarizar a sus hijos por falta de medios en su tierra de procedencia. “En Andalucía hay 91 niños con AME que necesitarían enfermería escolar. Y no la tienen”, afirma. “Los padres tienen que quedarse en el aula o los niños directamente no van al cole. Y eso no es justo”, añade.

La historia de Noah no debería ser una excepción, sino un precedente. Eva insiste: "Esto no es un capricho. Si Noah se atraganta con una mucosidad, no hay tiempo para esperar una ambulancia. Tiene que estar alguien ahí. La diferencia entre estar o no estar es la vida. Mi hijo tiene muchos ángeles acompañándole, pero hay uno que es vital, su enfermera".

Por eso, espera que este modelo se replique. Que se creen bolsas específicas de enfermería escolar. Que se entienda que la inclusión no es posible sin recursos. Que los derechos no se peleen, se garanticen.

El colegio de Los Montesinos al que va Noah ha tenido que adecuarse a la situación. Todos están felices de tener al pequeño en sus aulas / Áxel Álvarez

Un día a día más que especial

La rutina de Noah y su familia ha cambiado por completo. Ahora Eva puede hacer su vida, buscar un trabajo, compartir momentos con su marido. “Antes era uno con él y el otro con los hermanos. Ahora podemos estar juntos los cinco, como una familia”.

Sus hermanos mayores, Valeria (once) y Kilian (nueve), también van al mismo colegio. En los recreos, corren a buscarle. En la tablet comunicadora de Noah hay frases como “quiero ver a Valeria” o “quiero ver a Kilian”. Son una piña.

Y Eva, que ha aprendido a navegar por la Administración, la sanidad, la educación, los miedos, la esperanza y las renuncias, lo tiene claro: “A Noah no le salvaron las alas. Le salvaron personas. Personas con corazón, con implicación, con visión. Ángeles sin alas”, sentencia.

Una compañera pidió para Reyes Magos una muñeca en silla de ruedas, "como Noah" / Áxel Álvarez

El futuro: incierto, pero brillante

Noah es un pionero. Su tratamiento es aún experimental, pero cada pequeño avance es un paso de gigante. Mueve más su cuerpo, se comunica mejor, quiere participar. La investigación le ha dado vida. Y el amor de su entorno le ha dado alas. “No sabemos hasta dónde va a llegar. Pero lo que tenemos ahora es esperanza. Y eso ya lo es todo”, admite.

En una sociedad que tantas veces se olvida de los más vulnerables, esta historia recuerda algo esencial: cuando la voluntad se une a la humanidad, ocurren milagros. O como dice Eva: “Cuando los ángeles no llevan alas, es porque están demasiado ocupados empujando la vida”. Nota: Noah se despide del aula por ahora, hasta septiembre, pero no del camino. Su historia ya ha sembrado una semilla. Y ojalá crezcan muchas más como él. Porque todos los niños tienen derecho a aprender, a jugar, a ser parte. Y todos merecen, al menos una vez en la vida, cruzarse con un ángel. Sobre todo si ese ángel se llama Noah.