Ruz desacredita el informe europeo que coloca a Elche como una de las peores ciudades para vivir

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cargado duramente este miércoles, a preguntas de INFORMACIÓN, contra el informe del Instituto Europeo de Diseño Urbano, que lidera la Fundación La Caixa, que sitúa a la ciudad en los últimos puestos en cuanto a habitabilidad, diseño urbano, movilidad y sostenibilidad. El Ayuntamiento de Elche, que no ha pedido explicaciones del porqué se ha valorado tan mal a la ciudad, no considera en cualquier caso que dañe la imagen turística, que registra desde enero menos visitas que en el mismo periodo de 2024. Ruz aseguró que se trata de un estudio falso, subjetivo y sin valor real. Y lo dijo con estas palabras: "A mí no me gusta ese estudio porque creo que no es un estudio cierto, no es un estudio real y no valora cómo una ciudad como la nuestra, que prácticamente sin ayuda de nadie se ha hecho sola". El informe, que analiza ciudades de 31 países europeos, más de cien de ellas españolas, donde Elche es la tercera peor valorada en este contexto, bajo criterios de urbanismo, accesibilidad, zonas verdes, calidad ambiental y vivienda, deja a Elche por debajo de ciudades de Bulgaria, Serbia o Bosnia.

Ruz fue tajante al desestimar las conclusiones del documento. “Estos informes los carga el diablo”, afirmó con ironía, y añadió que quienes están acostumbrados a estudios científicos “sabemos que sobre un papel se puede mostrar hasta que el sol no existe”. Para el alcalde, lo más relevante son los datos reales: “Elche crece, y eso es porque cada vez más gente decide venir a vivir aquí”. En este sentido, avanzó que los datos del padrón municipal que se conocerán próximamente “serán espectaculares”, especialmente en lo que se refiere a ciudadanos españoles que se trasladan desde otras comunidades.

Una ciudad que se construyó sola

A su lado, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, también quiso intervenir sobre este asunto e hizo una reflexión más personal sobre su experiencia como vecino: "Elche es ideal para vivir, para criar a los hijos y para que los ancianos vivan felices. Tenemos de todo. Es una ciudad maravillosa, y lo dice una persona que vino de muy lejos y eligió Elche para vivir".

Ruz y Rodil, este miércoles en Elche / M. Alarcón

"A mí no me gusta ese estudio porque creo que no es un estudio cierto, no es un estudio real y no valora cómo una ciudad como la nuestra, que prácticamente sin ayuda de nadie se ha hecho sola" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

La edil de Vox sí reconoció que puede haber aspectos urbanísticos que mejorar: “Que haya crecido de forma un poco caótica, que el urbanismo no sea el ideal, que no hayamos cuidado el patrimonio… puede haber elementos negativos. Pero en conjunto, Elche es un lugar excelente”. El alcalde también recordó que recientemente otro informe —en este caso de una universidad española que no citó— colocaba a Elche como la cuarta ciudad con mayor libertad económica para emprender, en claro contraste con el informe europeo que ahora ha generado polémica. "Hay muchos rankings y hay que darles la importancia justa", dijo el regidor.

Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

“Que haya crecido de forma un poco caótica, que el urbanismo no sea el ideal, que no hayamos cuidado el patrimonio… puede haber elementos negativos. Pero en conjunto, Elche es un lugar excelente” Aurora Rodil — Portavoz de Vox

Urbanismo deficiente

El informe, del que se han hecho eco todas las televisiones, destacando el mal dato de Elche, dice que Elche carece de una estrategia urbana clara, sufre de falta de zonas verdes, presenta conectividad deficiente en transporte público y poca integración de los barrios periféricos. Los autores también critican la pérdida de patrimonio arquitectónico y la expansión urbana desordenada. Mientras, el alcalde insistió: "La calidad de vida de Elche, de sus gentes y la expectativa de vida con que vivimos los ciudadanos es alta y no merece ese puesto, está más que claro. Hay más verdad en la realidad que en algunos estudios. La vida que se vive en Elche es buena y eso nadie lo puede discutir".