Desconectados en Torrellano: dos semanas sin servicios sociales ni OMAC

El PSOE de Elche alerta de que la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) de Torrellano lleva dos semanas clausurada por fallos con el internet. Desde el grupo municipal indican que esta deficiencia ha paralizado por completo la atención social y administrativa, impidiendo la tramitación de ayudas de emergencia, vales de alimentos y otras prestaciones básicas para las familias más vulnerables, así como las gestiones habituales. El cierre temporal por problemas técnicos consta en la página web municipal aunque en portales como Google Maps sigue apareciendo que el servicio se presta con normalidad.

Situaciones urgentes

Según Mariano Valera, portavoz adjunto, la falta de conexión impide que los servicios sociales puedan atender situaciones urgentes que requieren inmediatez y acompañamiento. Indican, además, que ni siquiera el personal ha podido fichar durante días y acusa al gobierno de PP y Vox de tener abandonada a la que es la pedanía más grande del Camp d'Elx en la que está en trámite la construcción del nuevo centro social que costará más de cuatro millones y cuyas obras podrían empezar en septiembre.

Acceso al centro social de Torrellano / INFORMACIÓN

Motivos técnicos

Los socialistas refieren a que a la entrada del centro social hay un cartel que dice que por motivos técnicos la oficina está cerrada hasta nuevo aviso, con lo que los administrativos y trabajadores sociales han tenido que ser trasladados, hasta nueva orden, a los centros de Altabix-Universidad, El Altet y Arenales para seguir desempeñando sus funciones, según el grupo municipal. Con ello, los habitantes de Torrellano que necesitan efectuar sus trámites se les deriva al casco urbano o a otras pedanías.

Indica el portavoz adjunto que tal y como les han traladado residentes, desde hace al menos medio año internet ya venía funcionando mal; especialmente tras la instalación de la nueva antena. Por ello le demanda al Ejecutivo local “una conexión de calidad” para poder prestar los servicios del Centro Social de Torrellano sin problemas.

"Dejadez"

Valera insiste en que situación no se debe solo a una cuestión técnica si no que es "fruto de la dejadez de Pablo Ruz y su equipo, que no priorizan lo esencial. Para ellos, los barrios y pedanías no existen. Solo gobiernan para el centro y lo demás lo dejan a su suerte”, reprueba. En esta línea el edil añade que Torrellano, con más de 8.000 habitantes, "merece una atención digna y servicios en condiciones" y manifiesra que esta falta de conexión es "una muestra más de una política que margina a parte del municipio".