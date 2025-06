Movilidad espera en un año tener resuelto el problema del tráfico junto al l'Aljub, agravado por el nuevo pabellón

El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, ha anunciado este jueves en Elche, a la conclusión de la junta de gobierno que se ha adjudicado la redacción del proyecto y dirección facultativa para la reordenación del tráfico en el entorno de la rotonda de l’Aljub, con el objetivo de descongestionar una de las zonas más críticas de la ciudad. Allí converge la salida hacia Crevillent y la autovía, la entrada a centros comerciales y, a partir de final de año, los accesos a un nuevo pabellón que se diseñó sin un aparcamiento subterráneo propio. La actuación afectará a varias rotondas y accesos, con una redacción prevista de tres meses y una ejecución estimada entre cuatro y seis meses, para, finalmente, evitar atascos históricos y mejorar entradas y salidas, además de crear zonas de estacionamiento que ahora no existen. A estos dos plazos habrá que sumar uno intermedio, como será el concurso para adjudicación de unos trabajos que es difícil saber en este momento qué costarán, pero que el edil se atrevió a volver a cifrar entre 200.000 y 250.000 euros a falta de lo que diga la redacción ahora encargada. Si todo va bien, en un año estará resuelto.

El proyecto estudiará un tercer carril en la rotonda de l'Aljub o recuperar los semáforos / Áxel Álvarez

Guilabert detalló que el importe base de licitación del contrato ascendía a 24.200 euros, habiendo sido adjudicado por 18.634 euros a la empresa Coordinación de Seguridad y Prevención en la Construcción. ¿Qué actuaciones se prevén? Según explicó, la mejora de la señalización en la calle Rojales y en avenida de la Libertad, la creación de nuevos accesos, con una vía junto a la rotonda de El Corte Inglés que comunicará con la carretera de Crevillent, evitando pasar por la rotonda de l’Aljub, por detrás del Parque de Bomberos. Solución de la que dijo: "proponemos abrir un nuevo vial que dé acceso a la carretera de Crevillent para aquella gente que no quiera ir a l'Aljub evitando acceder a su rotonda". También se plantea habilitar en esta rotonda, punto crítico del tráfico, un tercer carril o implementar señalización semafórica interior (que realmente ya existe, pero que está apagada). Igualmente, se plantea accesos directos al aparcamiento del centro comercial a través de la Ronda Oeste, distribuyendo la carga para que no solo entren por el sur. Un nuevo vial que se construiría junto al gimnasio Forum, facilitando el acceso a la N‑340, lo que ayudará de paso al tráfico hospitalario.

Rotonda de El Corte Ingles, donde se plantea una salida más para rodear el Parque de Bomberos / Jose Navarro

Impacto futuro y planificación estructural

El estudio incluirá un análisis exhaustivo de los volúmenes actuales de tráfico, así como proyecciones que contemplan el impacto del nuevo pabellón inclusivo —con aforo para 3.000 personas— cuyo arranque de actividad (los trabajos deben acabar este próximo mes de julio) requiere una adecuada capacidad vial y, principalmente, estacionamientos. En palabras de Guilabert: “No estamos hablando de un parche, es un estudio en profundidad, vamos a conocer la situación actual del tráfico y además también las previsiones a futuro”. Para asegurar una ejecución efectiva, se espera licitar la obra este mismo año, con previsión de que esté en marcha en el primer semestre de 2026, cuando también el pabellón esté a pleno funcionamiento. El concejal fue crítico con el gobierno de PSOE y Compromís que puso en marcha el pabellón sin plantearse qué hacer con los cientos de usuarios que querrán aparcar allí.

Claudio Guilabert, explicando sobre un mapa el problema y las soluciones / M. Alarcón

La concejalía baraja en el aparcamiento público del centro comercial una planta más de estacionamiento al aire libre

Por ello, precisamente, el proyecto ahora encargado tiene también que encontrar más aparcamiento. En estos momentos, el aparcamiento más grande en los alrededores de propiedad pública es el del centro comercial l'Aljub, pero los gestores del mismo, que muchas veces lo tienen lleno, consideran que no tiene más capacidad para asumir a ese público que quiera acudir a cualquier evento deportivo y están preocupados por las consecuencias que puede tener para los negocios, que al final sea un rechazo aparcar allí. Guilabert dijo que se estudia generar un nuevo aparcamiento en los solares de propiedad municipal de la zona, pero por tamaño y dispersión no ven que pueda ser la solución ni se plantean expropiaciones de suelo. Pero sí se baraja construir una altura sobre el aparcamiento en superficie de l'Aljub que es suelo municipal, pero que en cualquier caso esa es una cuestión que no se está viendo en estos momentos.

Con este plan, el Ayuntamiento de Elche busca gestionar de forma integral el tráfico en uno de los nudos viales más congestionados. La intervención no solo aliviará retenciones crónicas, sino que anticipa el impacto de nuevas infraestructuras con un planteamiento diseñado para ser definitivo y estructural, evitando soluciones temporales.