Hilando fino en Elche contra la soledad de los mayores y el estrés de los jóvenes

"Suele pasar que estás trabajando, los niños son pequeños y cuesta encontrar tiempo, pero ahora que ya están grandes he querido enseñarme". Pepa Sánchez está en una etapa vital tranquila y dedicándose varias horas a la semana a preparar con esmero tapetes y abanicos hechos con encaje de bolillo, que en muchas ocasiones termina regalando a las sobrinas.

Como ella, más de 200 socias de la Asociación de Bolillo y Artesanía de Elche y comarca celebran que el colectivo cumple veinte años desde que cinco mujeres —Teresa, Gloria, Pepita, Toñi y Antonia— decidieron que lo artesanal no debía perderse y que la amistad podía coserse, nudo a nudo, en un ambiente que lucha contra la soledad de los mayores y que incluso en los últimos años se está convirtiendo en un refugio contra el estrés para el público joven, que ha encontrado en ciertas técnicas manuales una vía de desconexión total.

Grupo de artesanas elaborando piezas con bolillo en Las Clarisas de Elche / Áxel Álvarez

Exposición

Para conmemorar la redonda efeméride, la asociación expone hasta el próximo domingo, 29 de junio, en la capilla de Las Clarisas una completa muestra con más de 200 trabajos que muestran desde colchas para la cama de ganchillo y barcos en miniatura con la vela confeccionada con este tipo de tejido hasta prendas de vestir customizadas con macramé, bikinis de bolillo, sombreros, conchas bordadas o incluso joyería entre un sinfín de artículos.

Todos estos trabajos están hechos a través de medio centenar de técnicas distintas como la palma blanca, el esparto o el bordado que pueden contemplarse de 10 a 13 horas, y de 16 a 18 horas este viernes y sábado, así como de 10 a 13 horas el domingo, cuando se pondrá el broche a la cita.

Trabajo en directo

El espacio resulta acogedor ya que las artesanas, además, muestran su trabajo en directo con las máquinas a pleno rendimiento. Se respira la concentración y algún consejo entre compañeras susurrado entre algún que otro chasquido de los palillos mientras entrecruzan hilos con una precisión casi matemática entre patrones fijos.

Una ilicitana muestra el trabajo con la técnica del bolillo / Áxel Álvarez

“Para muchas personas mayores, esto es su momento del día. Si no estuvieran aquí, estarían en casa", refiere Encarna Rodríguez, una de las socias, mientras anima a la gente a probar. Luz Divina Pastor, compañera, insiste en que para ella ese nivel de dedicación que requiere esta artesanía le sirve "como terapia para distraerte y olvidarte, engancha".

Ambas están orgullosas de que cada vez noten que hay más jóvenes interesados y también muchos hombres integrados en el colectivo y que han participado en los 50 talleres que se han venido realizando desde que se agruparon en 2005, fruto de los cuáles se hace posible esta demostración.

Antonia Miralles, presidenta de la asociación de bolillos, muestra prendas de vestir artesanales / Áxel Álvarez

Rescatar ajuar

Eso sí, estar al frente de la dirección es otra cuestión. Antonia Miralles preside el ente desde sus orígenes porque hasta el momento nadie ha querido relevarla, por lo que sigue en primera línea para que esta pasión que alimentan en grupo no se pierda, ya que incluso está sirviendo para rescatar cierto ajuar que descendientes no quieren, como ocurrió este jueves cuando una señora ofreció dos juegos de cama porque sus hijas no lo querían.

Muestra con distintos tipos de encaje / Áxel Álvarez

Han llegado a recibir, incluso, múltiples modelos de bolillos de madera con más de un siglo de historia que procedían de la tatarabuela de una mujer afincada en Madrid que se ha hecho socia, entre los fondos que custodian.