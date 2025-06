En pleno verano y con críticas vecinales: Elche repara de urgencia el paseo de Arenales

El Ayuntamiento de Elche ha comenzado esta semana los trabajos de reparación del Paseo de la avenida San Bartolomé de Tirajana, en Arenales del Sol, centrándose en dos tramos concretos que presentan importantes roturas provocadas por las raíces de las palmeras. Uno de ellos, el más extenso, alcanza los 25 metros de longitud entre los números 67 y 69 de la avenida.

Quejas por el momento elegido

Las obras llegan tras un año de reclamaciones vecinales por el mal estado del firme, que había generado situaciones de peligro y caídas hasta que el área fue vallada. A pesar del alivio que supone su inicio, no han faltado las críticas. Varios residentes de la zona han mostrado su disconformidad por el momento elegido para acometer las obras: “Siempre se opta por el verano, cuando más calor hace y cuando más gente hay. No es el mejor momento ni para los vecinos ni para los trabajadores”, señalan.

Las obras de reparación del paseo de San Bartolomé de Tirajana para reparar dos zonas con roturas por las raíces de las palmeras / Matías Segarra

El nuevo suelo no será como el original

Otro de los puntos que ha generado quejas es la falta de uniformidad con el pavimento original del paseo. El nuevo suelo no será de mármol como el existente, sino de otros materiales en tonos granate, gris y blanco, lo que ha llevado a muchos a considerar que el resultado final será “un parche”. Algunos apuntan que el alto coste del mármol original ha llevado a optar por una solución más económica.

El nuevo pavimento para el paseo de Arenales del Sol es distinto al que había / Matías Segarra

Satisfacción; “por fin”

También hay vecinos de la zona que han recibido con satisfacción la actuación, destacando que “por fin se ha encontrado un pavimento que permite intervenir en una zona que llevaba demasiado tiempo en mal estado”, aunque también reconocen que las obras llegan con retraso.

Las raíces de las palmeras han provocado el levantamiento de numerosas baldosas del paseo de Arenales del Sol / Matías Segarra

“La próxima semana finalizarán las obras”

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, se ha mostrado comprensivo con las molestias que causan las obras, que son habituales por otro lado, siempre que se ejecutan, pero ha anunciado que los trabajos finalizarán muy rápido, la semana próxima, por lo que estos problemas van a ser de muy pocos días. Guilabert ha querido aclarar que el gobierno municipal “está cumpliendo con una reivindicación histórica, que era comenzar en este caso la reparación, aunque de manera puntual en los puntos más críticos, del paseo Arenales del Sol, donde el pavimento se ha levantado por las raíces de las palmeras. Es algo muy específico, es una operación quirúrgica de uno de los puntos que estaba en peor estado y poco más”.

De manera paralela a esta actuación puntual, “estamos elaborando un proyecto de reforma de todo el espacio, porque es un paseo que, por la disposición de las palmeras, se encuentra levantado en todos los puntos del mismo”. El concejal de Espacios Públicos considera que “lo más importante es que este gobierno está trabajando en este proyecto de todo el paseo, que va a consistir en nuevo pavimento y en la modernización de un espacio clave para el turismo y el desarrollo de la pedanía”.

El concejal de Espacios Públicos asegura que en una semana los trabajos estarán terminados y con el final terminarán las molestias / Matías Segarra

Por otro lado, en cuanto a la estética del firme, el edil remarcaba que “ya no es posible encontrar el mismo material con el que se hizo este paseo hace dos décadas. Ya no se fabrica y hemos tenido que optar por un nuevo material. Sabemos que no es el mismo pavimento, pero lo que queríamos dar es una solución inmediata a ese problema que suponía el riesgo de tropiezo de los vecinos, visitantes, turistas o de aquellas personas que iban a a a pasar un día en la playa. Por eso lo importante es que hemos solucionado en este caso uno de los problemas en este paño del paseo”.