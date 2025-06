Emotivo homenaje del IES Carrús de Elche a Julio Ramón por su jubilación

En lo personal, conocí a Julio Ramón, Julio para todo el mundo, en el instituto Carrús. Él como profesor y yo como alumno. De eso hace 40 años. De los dos, estoy seguro, soy el único que se ha hecho mayor. Lo ves y no ha cambiado. Siempre fue capaz de tener un trato de tú a tú con los estudiantes, siempre nos trató como adultos, siempre encontró una palabra amable. Quería aparentar ser autoritario, casi un cascarrabias, pero no sabía. A muchos, y me incluyo, nos enderezó el camino en nuestras vidas de un modo u otro. Fue en un tiempo díficil, de necesidad, donde había que pedir prestado a algún profesor una pelota de baloncesto para pasar los recreos o cubrir la ausencia de un profesor porque nadie tenía una, ni tras pasar los Reyes Magos por casa. Él nunca se negaba por mucho que gruñera. Pero quizá lo más importante es que te enseñara a pensar. A mirar las cosas desde otro prisma y lo hacía en sus clases, mientras sonreía cuando sus estudiantes chupaban minerales para adivinar en mitad de un examen cuál era.

Años después descubrí a una persona ejemplar, que se desveló por los demás. Viene a mi memoria su dedicación a Juan de Dios, un cura que daba por aquellos años Religión, sí Religión en el antiguo Bachillerato, y que puso en marcha, con muchos alumnos, y algo de ayuda de Camilo Sexto, Paloma San Basilio y Jesucristo Superstar, el germen de lo que fue el grupo Jerusalem.

Y en eso, en la persona, Julio superó al profesor con mayúsculas.

Gracias Julio.