Más mujeres que varones se inician en las adicciones antes de cumplir los 15 años

Las adicciones son una forma de la enfermedad neurológica. Una búsqueda patológica de la recompensa o de un alivio a través del uso de una sustancia o bien de otra adicción. No distingue de edades ni sexos. Hace ahora dos décadas que Proyecto Hombre abrió sus puertas en Elche. En la actualidad, lo hace en unas dependencias en la calle Antonio Moya Albaladejo, entre Sor Josefa Alcorta y los girasoles que ha comenzado el Ayuntamiento ilicitano a plantar en los huertos de palmeras de la ladera del Vinalopó. Allí lleva a cabo un programa que el pasado año atendió a 6.528 personas de las cuales un 53 % fueron hombres y el 47 % restante, mujeres. La memoria del pasado año arroja datos preocupantes sobre inicio en el consumo antes de los 15 años, pues un 25,8 % eran mujeres y un 22,6 %, hombres. Y otro dato más: el 33 % de las personas atendidas en 2024 fueron jóvenes. La responsable explicó que existe una demanda creciente de jóvenes necesitados de atención, por ejemplo, por el consumo de sustancias estupefacientes, como el cannabis, que no deja de ser un primer escalón hacia otras drogas y/o adicciones. Por ello, advirtió de un preocupante aumento de casos a partir de esos 15 años que tratan en su programa FARO. Durante 2024, casi 1.700 jóvenes participaron en talleres preventivos en institutos y más de 100 jóvenes y familias fueron atendidos en el programa de prevención.

La responsable de Proyecto Hombre, en un momento del acto / Matías Segarra

Esta no fue una estadística, la de mujeres jóvenes y adicción, que se conociera de un día para otro, sino que indica una tendencia desde tiempo atrás. Por este motivo, hace ya dos años la asociación puso en marcha un plan específico dirigido a mujeres, según explicó la presidenta de Proyecto Hombre, Consagración Jareño. «En tratamiento directo estamos en una relación de 80 - 20, ocho hombres por dos mujeres, pero la adicción tiene género y las mujeres vienen con un estigma mayor. Trabajamos con las familias de forma paralela. Un grupo (de terapeutas) tiene a los usuarios directos y otro, a sus familias. El porcentaje mayor de las personas que se movilizan para que vengan ellas mismas o venga un familiar, son mujeres: madres, tías, hijas, hermanas,... Son las que están ahí, haciendo ese proyecto paralelo, por eso decimos que en Proyecto Hombre hay muchísimas mujeres», explicó.

Autonomía

Es importante destacar que el tratamiento sobre mujeres con problemas de adicción y/o en situación de riesgo de exclusivo aumenta su grado de autonomía personal e inclusión social en hasta un 88 %. De ahí que no solo se desarrollen programas terapéuticos, para los enfermos, sino preventivos, que suman al resto de la familia. Y, aunque son 40 las plazas de tratamiento, en estos momentos se está atendiendo en Elche a 92 personas, más del doble, porque esta no es una lista de espera al uso. Esto supone que haya más de 350 personas, entre usuarios y familiares, formando parte de tratamientos que tienen como principal objetivo, la reinserción laboral porque muchos llegan allí cuando lo han perdido todo, hasta su dignidad, aunque no sea el caso de los más jóvenes aún.

Las instalaciones de Proyecto Hombre en Elche / Matías Segarra

Instalaciones

Este viernes el alcalde, Pablo Ruz, acudió a conocer unas instalaciones abiertas en 2022 que contaron con una subvención gestionada por el anterior gobierno municipal, pero que se entregó en julio de 2023, con el actual, por 112.000 euros que permitió la reforma de las instalaciones, como reza una placa. Esas más de 6.500 asistencias el pasado año, a través de un equipo de ocho profesionales, situando al enfermo en el centro del proceso terapéutico para identificar las causas que lo inducen a la adicción, lejos de ser una cifra que va a menos, va a más. El convenio con el Ayuntamiento permite el desarrollo de varios programas: FARO, 12-16, Rompecabezas y la Escuela de Familias, con atención individual, familiar y grupal durante todo el año. Proyecto Hombre también colabora en campañas de sensibilización y asesoramiento en prevención de adicciones, trabajando junto a familias, centros educativos y profesionales del ámbito social.

Desde que nació el primer centro de Proyecto Hombre en la provincia, y de ello han pasado 30 años, hay personas de 48 municipios que han recibido tratamiento. Es Elche, con un 34,6 % donde más se ha usado este recurso, seguida de Alicante (14,6 %), Crevillent (4,2 %), Alcoy (3,9 %), Guardamar (3,9 %) o Aspe (2,7 %).