El PSOE acusa a Ruz de criminalizar a los menas e invisibilizar a la comunidad LGTBI

El grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Héctor Díez, volvió a hablar este viernes del plan estratégico a diez años vista presentado el jueves por el equipo de gobierno de PP y Vox, y lo resumió con estas palabras "Pablo Ruz no es el alcalde de todos, el documento criminaliza a los menores migrantes e invisibiliza las políticas LGTBI". Según el edil, que se postula como candidato de su partido para 2027, “no solo ha reducido a la mínima expresión la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, sino que vincula la perturbación de la paz social con menores inmigrantes”.

En declaraciones al término del acto municipal acto en el que se leyó el manifiesto LGTBIQA+. Díez lamentó que el equipo de gobierno aproveche el Plan Estratégico 2025-2035, “un documento que debería ser de consenso”, para “colar ideología racista y xenófoba”, en referencia a uno de los puntos de la página 96: “Desestimar cualquier recurso para la construcción de centros de menores no acompañados en nuestro municipio que pueda perturbar la paz social”.

“Ruz dice a las familias venidas del extranjero para labrarse un futuro lejos de conflictos armados y de la pobreza que sus hijos no son bienvenidos porque perturban la paz social”, añadió con dureza porque, a su juicio, es una incoherencia que venda que el Plan Estratégico 2025-2035 “pone en el centro a las personas”, como dijo Ruz el jueves en la presentación, cuando la mitad de los habitantes de la localidad no han nacido en Elche. “¿Ahora resulta que los migrantes ya no son bien recibidos?”, se ha preguntado Díez.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche / INFORMACIÓN

Orgullo

Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Socialista señaló que "Ruz no ha asistido a la lectura del manifiesto y ha reducido el Orgullo LGTBI a la mínima expresión, con un texto sin pena ni gloria y arrinconando la bandera arcoíris, además de confinar el resto de actos en l’Escorxador, sin que haya más actos por la ciudad”. Añadiendo a continuación que "si le molesta la celebración, no es el alcalde de todos”, recordando que en un plan de más de 200 páginas para trazar el futuro de Elche y a una década vista, “no haya ni una referencia a las personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas”. Lo que le llevó a concluir que, "por cómo actúa el señor Ruz, parece que le moleste este día y quiere que pase pronto”.

El portavoz socialista dejó claro que las políticas por las que apuesta son las que hacen “de Elche una ciudad diversa y plural, como siempre ha sido”. Además, animó a que las personas que apuesten por un municipio plural y diverso “se movilicen contra las políticas rancias negacionistas y casposas de Pablo Ruz, concluyó.