Elche pagará 3,7 millones por un solar en El Toscar usado hace años como parking

De los 15,7 millones de euros que va a pedir el Ayuntamiento de Elche como préstamo en 2025, la cantidad más importante se destina a pagar una sentencia por lo que ha resultado siendo una desastrosa operación urbanística, heredada de anteriores gobiernos que supondrá un desembolso de casi 1,7 millones de euros (más los intereses). El resto del dinero del crédito pendiente de concesión (14 millones) irá a inversión pública, bienes y contratos de gestión.

La decisión que acabó en los tribunales fue una permuta de terreno, acordada hace algo más de dos décadas por un gobierno socialista, en aquel momento, con Diego Macià al frente, que va a costar al cabo de más de dos décadas a las arcas públicas algo más de 3,7 millones de euros. De ellos, 2,1 millones de euros se abonaron en 2022 por el gobierno anterior, encabezado por Carlos González, sin advertir socialistas ni sus socios de Compromís que aún quedaba lo peor: esperar el resultado de la sentencia, pero por si acaso era preciso consignar esa cantidad, que era la fijada en el justiprecio, con el que ninguna de las dos partes estaba de acuerdo por eso se llegó al Jurado Provincial de Expropiación de Alicante. El alcalde, Pablo Ruz, no ha hecho sangre de este asunto, pese a que desde el pasado noviembre se conoce en los servicios jurídicos municipales una resolución y contra la cual no cabe recurso. Dado como es el regidor de recordar la herencia de los «pufos», que es la palabra que utiliza -como también hacía su antecesora en el PP, Mercedes Alonso- pero que en esta ocasión no lo ha hecho.

Una imagen de la parcela afectada por la expropiación en el Toscar, en Elche / Antonio Amorós

Siendo alcalde Carlos González se pagaron 2,1 millones por el justiprecio y el resto, se abonará a préstamo

Esta resolución da la razón a los propietarios en su derecho indemnizatorio por un terreno en el barrio del Toscar, colindante con las calles Emilio Sala Hernández, Manuel Campello y Cortes Valencianas, por el cual se interesó en su día el Ayuntamiento ilicitano. ¿Para qué?. Nadie lo sabe, pero a día de hoy es un aparcamiento en superficie y gratuito. Tres mil metros cuadrados que han salido por un ojo de la cara: 3,7 millones de euros y aún ha habido suerte porque el fallo dice que la finca tiene un valor superior, que eleva hasta los 5,4 millones de euros, pero, por el principio de congruencia, no se puede conceder al expropiado más de lo que solicite en la hoja de aprecio. Aún ha habido suerte.

Operación

Lo curioso del caso es que esta operación debería haber salido gratis al Ayuntamiento que negoció con los propietarios (una promotora) una permuta de suelo. A cambio de esta parcela ofrecía un suelo de propiedad municipal en Santa Pola que, pese a ser monte público, era urbanizable. Pero además, los dueños de la parcela en El Toscar, que saldrían beneficiados, ofrecieron unos locales en la calle Uberna donde se situaban las oficinas del departamento de Urbanismo por lo que el Ayuntamiento dejaría de pagar el alquiler. Pero el Ayuntamiento de Santa Pola, que nada tenía que ver, no descatalogó ese suelo como forestal, lo que truncó la posibilidad de construcción. Al cabo de varios años, en los cuales el Ayuntamiento dejó de pagar el alquiler y también ocupó la parcela del Toscar, que era un solar de uso dotacional; es decir, que no podía iniciarse proyecto privado sobre ella, los propietarios, viendo que la permuta no iba a ser posible, comenzaron a pleitear para cobrar por los locales de Urbanismo y también para lograr que se les expropiara la parcela del Toscar. Ganaron en los tribunales ambas cosas aunque, es cierto, por los alquileres solo pudieron reclamar los cuatro últimos años. Ahora, al cabo de dos décadas, sí percibirán un muy buen pellizco.

Calle Uberna, donde se sitúan dependencias de Urbanismo en locales de alquiler / Antonio Amorós

Precio elevado

¿Por qué tiene este solar un suelo de precio tan elevado? Porque se ha tenido en cuenta el precio de valoración ahora y en función de dos conceptos: aprovechamiento sobre rasante y bajo rasante (por encima y por debajo del terreno). El primero asciende a 3,4 millones de euros y el segundo, a algo más de 2 millones de euros, lo que da al Tribunal de Expropiación ese valor final de la finca de 5,4 millones, aunque la resolución solo da los 3,7 millones pedidos por los expropiados. Es curioso, pero en esa manzana queda un segundo suelo, de algo más de 680 metros cuadrados, de otro propietario, que en 2022 el gobierno socialista barruntaba adquirir.

No es esta la única sentencia por expropiaciones a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Elche, y aún queda resolver los acuerdos con los dueños de terrenos por los que pasará el último tramo de la ronda, que se espera supondrá más de 8 millones de euros para las arcas públicas, aunque después se quiere reclamar este monto al Gobierno de España por dejar la obra inconclusa, pero ser aceptada por el anterior gobierno municipal.