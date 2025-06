«Antes había poco material y mucho esfuerzo y ahora, mucho material y poco esfuerzo»

El viernes rebautizaron el pabellón del centro educativo con su nombre, antes era Luis Durá Mateu y, aunque agradecido, cree que no se lo merece, sus compañeros sí. Hay una dedicatoria junto al ya "Julio Ramón Arena" que pone: "Por su impulso y dedicación a los equipos de voley del IES Carrús. Por ser pionero en el deporte de base ilicitano". Con eso está dicho todo.

¿Se ha jubilado ya?

No, no. En julio, cumpliré los 70 años. Automáticamente, el día 11 a las 23.59 horas me desconectan.

¿Y cómo lleva eso de ser una jubilación forzosa?

Hombre, cuando uno quiere trabajar, que le digan que tiene que someterse a una jubilación forzosa... Le voy a contar una anécdota. A mi abuelo, que era maestro nacional de la escuela unitaria, en el 62 le llegó la jubilación a los 70 años. Y me han contado mis tías, porque yo no estaba entonces, que dijo en la jubilación, pues entonces no había maestros y solo había dos o tres colegios, porque no había más: ¿por qué me tienes que jubilar si puedo dar más clases? Y eso, que era lo de antes, que había 40 niños de todas las edades.

¿Entonces ser profesor lo heredó de su abuelo? ¿Usted siempre quiso ser docente?

Hombre, yo terminé la carrera y me gustaba eso de dar clases. Estudié Ciencias Geológicas en Granada. Después hice el curso de adaptación pedagógica, que era el CAP antiguo, pude hacer prácticas en Almoradí, con un señor que era Manolo Aldeguer e hice más prácticas de las que tenía que hacer. Terminé ese mismo año, hice las oposiciones y las aprobé.

No eran los tiempos de su abuelo, seguro que había más plazas...

No era como es ahora. Entonces había cinco tribunales en todo el país y seis plazas por tribunal. Saqué la cinco de seis.

¿Y qué destinos tuvo?

Estuve un año en prácticas en Santa Pola y al año siguiente ya entré definitivamente aquí, en el instituto de Carrús. Antiguamente, era Instituto de Bachillerato Carrús.

¿Y no ha conocido más institutos?

No, un año en Santa Pola y después en Carrús. Bueno, estuve tres meses dando en el IES la Asunción porque el profesorado que había no sabía de Geología. Pero siempre he estado en Carrús, nunca me he planteado irme de aquí. He trabajado casi 45 años, este año el instituto va a cumplir en octubre el 50 aniversario, se inauguró en 1975.

Pero ha dado más asignaturas...

Bueno, aquí entonces eran Ciencias naturales. Tenía Geología y había Biología también. Últimamente, como han cambiado las cosas, se da por ámbitos, pues también he dado Matemáticas, Física y Química. En definitiva, damos cualquier cosa aplicada a la ciencia.

Las pistas del instituto Carrús / INFORMACIÓN

"Voy a seguir con lo que estoy haciendo: deporte y enseñanza. Ayudar a aquel que me pida algo"

Pero usted se ha dedicado al deporte en este instituto también...

Sí, no tenía problemas. En un principio compaginaba las clases con el entrenamiento de baloncesto. Entrenábamos en el instituto, salía del entrenamiento, me subía a dar clases, o al revés, daba clases y entrenábamos luego.

¿Y así toda la vida?

Sí, primero baloncesto; y luego ya, a partir del año 92, voleibol.

¿Cambió de deporte por desilusión?

El baloncesto se había hecho muy profesionalizado, se cobraba demasiado por arbitraje y conocía de siempre el voleibol.

Usted ha vivido por y para en el instituto, ¿a qué se va a dedicar ahora?

Voy a seguir con la actividad docente y la deportiva en todo lo que se pueda ayudar. En estos últimos años aparte de dar mis clases a las jugadoras que teníamos de voleibol, que no iban muy bien en Matemáticas, antes de los entrenamientos tenían que hacer ejercicios o no entrenaban. Aquí lo importante es que se saquen algún estudio aparte del deporte. Aunque ha habido gente que, gracias al deporte, pues está ahora donde está. Enfermeras que gracias al deporte han podido ir a estudiar Enfermería.

Julio Ramón, con algunas alumnas y jugadoras del equipo de voley / INFORMACIÓN

Usted realmente no era un profesor al uso de una asignatura al uso...

La gente cuando viene por aquí se acuerda de otros años. De aquí ha salido gente que es catedrática de universidad y muy buenos médicos también, pero aparte también buenos fontaneros. Aquí sale de todo. Tanto por arriba como por las cosas intermedias. También muchos policías locales.

¿Y está ahora mejor o peor la educación que cuando comenzó?

Ahora la educación es distinta. Antes no teníamos materiales, todo estaba en los libros y éramos multicopistas, ¿me entiendes? Ahora tenemos pizarras digitales, muchas más prácticas, ordenadores. La gente antes tenía mucho más interés y esfuerzo y poco material, y ahora hay mucho material y poco esfuerzo.

Julio Ramón, hace algunos días en el IES Carrús, con un homenaje que le pilló por sorpresa / INFORMACIÓN

"Yo siempre digo a los jóvenes que tienen que sacarse algo, por lo menos un ciclo de lo que sea"

¿Y a qué lo achaca?

Posiblemente, la gente de antes conocía a padres y abuelos que habían pasado necesidades e intentaban no ser como ellos. Ahora, como los padres ya no han pasado tantas necesidades, pues los hijos ya no ven el esfuerzo como una cosa importante.

¿Y qué pasa con la falta de autoridad en las aulas?

Ahora hay que saber tratar a la gente. Con aquellos que se pasan, pues tienes que ir de manera diferente a aquellos que se portan bien. Hay de todo en las aulas. Hay gente que se porta muy bien, pero tiene que aguantar a aquellos que no le gusta eso, que están aquí por obligación, que si pudieran no estarían. Antes, a los 14 años iban a hacer una Formación Profesional o te ponían a trabajar. Ahora tienen que estar aquí hasta los 16 años. Y eso la gente que no quiere estar, que quiere irse ya a la obra o a vender en un mercadillo, se nota porque molesta a los que sí que quieren estar. Al final, todos pagan, justos por pecadores, entiendo yo.

El investigador Francis Mojica, quien fue alumno del IES Carrús, dando una charla en el centro educativo / INFORMACIÓN

"De aquí ha salido gente que es catedrática de universidad y muy buenos médicos también, pero aparte también buenos fontaneros. Aquí sale de todo. Tanto por arriba como por las cosas intermedias"

¿Y en qué ha mejorado la educación?

Ahora hay muchas más prácticas que antes no se hacían.

¿Y entiende que los profesores ahora se jubilen tan jóvenes?

Ha habido bastante gente que se ha acogido la jubilación anticipada. También otros que no, ¿eh?, que han estado hasta los 65 e incluso algún año más. Hay gente que tiene que cuidar a los padres, gente que tiene los hijos, ¿me entiendes? Gente también que igual está un poco quemada.

Una pancarta estos días le ha despedido diciéndole que esta es su casa. ¿Va a seguir siéndolo?

Por supuesto. Aquí no tengo yo problema. Incluso en los veranos he hecho de conserje y venía a regar las plantas porque en agosto se cierra, y aquí hay un jardincillo, un huertecillo... En septiembre, con mi vida, voy a seguir con lo que estoy haciendo ahora. En el deporte y en la enseñanza también. Ayudar a quien me pida algo. Yo, a la gente que tengo aquí, que conozco, sabe que tengo que ayudarle para que vaya saliendo para arriba. Así que aquí yo estaré. Cuando haga falta algo, estoy por aquí.

Acceso principal al instituto Carrús, en Elche / INFORMACIÓN

¿Se arrepiente de alguna cosa que podías haber hecho mejor?

Yo no tengo problemas con arrepentirme. Más o menos he hecho lo que tenía que hacer y con eso estoy contento. Duermo tranquilamente ocho horas y hago siesta de hora y media.

Julio Ramón, con compañeros en el acto de este viernes en el pabellón / INFORMACIÓN

Fue director del instituto por tres años, ¿por qué lo dejó?

Yo para eso, igual no servía. A mí me gustaba estar bajo en el suelo. Y las direcciones son otras cosas, pero no me arrepiento de haber estado.

¿Y qué consejo le daría a los chavales?, aunque habrá dado muchos...

Yo tengo aquí gente que ha estado jugando a voleibol en la Superliga, pero que no tiene nada. Yo siempre les digo que tiene que sacarse por lo menos un ciclo de lo que sea. El deporte se acaba. Les digo que «tienes que sacarte algo para vivir».