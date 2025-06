Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent: «El teatro va a salir. El conseller ya no me llama Lourdes, sino Chapí»

Tras pasar el ecuador del mandato, la alcaldesa crevillentina, Lourdes Aznar Miralles, hace balance -tras la última entrevista en INFORMACIÓN, hace un año- de su acción de gobierno destacando una veintena de proyectos ya materializados o en marcha, a la vez que reconoce que sigue en el horno la guinda del pastel: la apertura del Teatro Chapí. Y hay más:«Seguimos adelante con la piscina y lo que sí está en un segundo plano es la reforma del Mercado de Abastos. Los mercaderes no se ponen de acuerdo», explica.

Conocía profesionalmente los ayuntamientos, pero como funcionaria. Tras dos años de alcaldesa, ¿qué ha aprendido?

En primer lugar, a estar al otro lado de la barrera. Yo soy funcionaria desde hace 30 años, pero es muy diferente estar en primera línea y tomar las decisiones. Me dicen que deje a un lado la mentalidad de funcionaria, y eso precisamente estoy aprendiendo. Y también a dirigir un gran equipo, una plantilla enorme, con el equipo de gobierno y con la Corporación municipal.

Lo mejor

¿Con qué se queda de estos dos años?

Con todo lo que estoy aprendiendo de mi pueblo y con ese cariño que, te diría, casi a diario noto en la gente de mi pueblo.

¿De qué se arrepiente?

He tomado decisiones en estos dos años que a lo mejor no han sido las más acertadas, pero cuando las he tomado siempre ha sido pensando en mi pueblo y en la gente de Crevillent. Con los años te das cuenta de que tienes más experiencia en esto de la política, porque yo era muy novata. Pero si en algo no he acertado, humildemente, se rectifica, pero ya lo digo: siempre todas las decisiones que he tomado han sido pensando en mi pueblo.

El Teatro Chapí

Primer gran proyecto y también gran escollo. ¿Ha avanzado en un año en algo el Teatro Chapí?

Sí; lo que pasa es que va más lento de lo que esperábamos. Ya está todo cerrado de forma favorable para que la titularidad del edificio pase a ser del Ayuntamiento. A partir de ese momento es cuando podremos licitar las obras imprescindibles para poder abrir el teatro. Porque al teatro, como hemos dicho muchas veces, le falta muchísimo. Pero nosotros vamos a intentar ahora, en un primer momento, hacer lo indispensable para abrir. Ya tenemos el proyecto de esas actuaciones imprescindibles redactado para que, en el momento que el edificio sea de titularidad municipal, podamos licitar inmediatamente.

¿Tiene miedo a que acabe el mandato y no pueda inaugurarlo?

No tengo miedo. Es una ilusión que tengo y me llevaría una decepción, pero no la contemplo. El Teatro Chapí va a salir. Estamos peleando todas las semanas. El conseller ya me ve y me dice: «Chapí, Chapí», en vez de Lourdes me llama «Chapí». Creo que va a ser una realidad.

La piscina

¿Y cómo se encuentra el proyecto de la piscina municipal?

Aunque algunos se empeñan en decir que el PP no quiere piscina, sí la queremos. De hecho, ya se ha realizado una memoria técnica por parte de la oficina municipal y ahora estamos pendientes de terminar los pliegos para empezar la licitación de la redacción del proyecto que nos dé la obra. Primero tiene que ser el proyecto y después será la obra. Ya sé que la Administración es muy lenta, más de lo que nos gustaría a los políticos. Y el decir, como hemos oído recientemente, «no a la piscina, no al Chapí»… No es la actitud correcta. El Gobierno anterior compró los terrenos en el año 2020 y no fue capaz de poner la primera piedra, ni siquiera de aprobar el expediente de licitación en cuatro años.

¿Hay dinero para la piscina?

Sí, sí. La consignación presupuestaria está tanto para la redacción como para la ejecución de las obras. La idea es iniciar el procedimiento, estar encima del expediente, de la contratación y, en cuanto sea posible, arrancar. La construcción sé que no va a empezar este año, porque es un proceso que dura unos meses y estamos en junio. Hay que ser realistas. Pero, bueno, si no empezamos, no terminamos, y nosotros vamos a empezar.

Respecto al centro comercial, aunque de titularidad privada, también va con retraso...

La empresa ya tiene la licencia de construcción hace unos meses, pero han modificado el proyecto por una cuestión interna, ajena al Ayuntamiento. Estos días precisamente he hablado con el promotor y me dijo que ya estaba subsanado el problema y que quieren empezar a partir de septiembre y que esté acabado el año que viene. Es importante aclarar que no se trata de un centro comercial como tal, sino de una zona comercial, similar a las de la carretera donde está Decathlon, con varios negocios. No, no viene Zara, como muchos vecinos preguntan.

El Mercado de Abastos

¿En qué situación está el proyecto del Mercado de Abastos?

Está un poco en «segunda parrilla de salida», porque, tras reunirnos con los mercaderes, vimos que ni ellos mismos tienen claro qué quieren. Algunos han reformado sus puestos recientemente y no quieren cambiarlos. Al final, quizás tengamos que tomar la decisión desde el Ayuntamiento. En estos momentos hemos dado prioridad al Teatro Chapí, la piscina y a las plataformas únicas en el centro. No hemos abandonado el mercado. Recientemente hemos visitado otros municipios para ver cómo gestionaron ellos la salida de los mercaderes -con casetas, alquilando una nave, etc.- porque hay una dificultad evidente: los mercaderes necesitan seguir trabajando durante la reforma. Y hay que habilitarles un espacio grande y adecuado. Seguimos trabajando en eso, aunque no se vea.

¿Qué proyectos sí han podido ejecutar en estos dos años?

Muchos. En el sector industrial, logramos recepcionar el polígono I-6 del Boch tras más de dos décadas. Se han dado pasos en el polígono de Villa Rosa y en el desarrollo del nuevo sector I-1, cuyo proyecto ya ha sido presentado y está pendiente de informes. También se han mantenido reuniones con propietarios de suelo para ampliar áreas industriales. Se han instalado toldos en el Parc Nou. Se ha puesto en marcha el taller de empleo y se han reabierto los kioscos del Calvario y la zona deportiva, así como el CRIS, un centro fundamental para el acompañamiento de personas con enfermedades mentales. Se ha conseguido el compromiso para un segundo centro de salud y ya se ha ejecutado la ampliación del dispensario de San Felipe. También se han creado 230 nuevas plazas de aparcamiento. En embellecimiento urbano contamos con la alfombra floral en la calle Estores, murales y retratos en la calle Primero de Mayo y expresiones de arte urbano bajo el puente de San Sebastián.

El centro con plataforma única

¿Hay otras nuevas obras?

Está en su fase final la redacción del proyecto de plataforma única en el centro, para mejorar la accesibilidad y la estética del corazón urbano. En deportes, se ha reformado el anillo de running del Félix Candela, se ha construido una nueva pista de baloncesto en Ronda Sur y están próximos a inaugurarse los nuevos vestuarios en la Ciudad Deportiva Juanfran Torres. Asimismo, se ha mejorado el parque canino, se han renovado espacios infantiles y se han plantado más de 200 árboles.

¿Y en cultura y deportes?

Hemos recuperado eventos como la Gala del Deporte y se ha celebrado con éxito la carrera 10K en ruta. En el ámbito cultural, se ha mantenido el nivel de actividad con propuestas de calidad, incluyendo conciertos y espectáculos de artistas internacionales como Ara Malikian, así como ciclos de monólogos que han llenado por completo la Casa de Cultura.

¿Qué se ha hecho en materia de seguridad ciudadana?

Trece agentes de la Policía Local han sido profesionalizados tras recibir formación en el Ivaspe y se han adquirido dos nuevos vehículos para Protección Civil, una demanda histórica.

Crisis de gobierno

Hablando de Policía Local, ¿por qué se reestructuró el Gobierno municipal tras la crítica de funcionarios a la edil del área?

La reestructuración no se debió a un problema puntual con la Policía Local. Ya estaba planificada con mucha antelación. Era una cosa estudiada y ese problema se solventó. Hoy por hoy, la plantilla está muy motivada, y el nuevo concejal de Policía Local lo está haciendo muy bien y cuenta con el apoyo de toda la plana mayor y de la plantilla. Están trabajando muy bien con el respaldo de la Corporación. Yo creo que en todas las casas hay problemas que en el día a día surgen, se solucionan y se sigue avanzando. Estamos muy contentos y muy orgullosos de la plantilla que tenemos y de cómo están trabajando.

¿Por qué abrir ahora el melón del PGOU?

Desde el inicio del mandato, hemos detectado muchas problemáticas urbanísticas: falta de grúas, de construcción, y polígonos sin recepcionar, que impiden pedir subvenciones o hacer mejoras. Se ha creado una comisión con consenso de todos los grupos políticos para estudiar caso por caso, y se va a licitar un contrato de asesoramiento urbanístico especializado. El objetivo: modernizar el Plan General y facilitar tanto el crecimiento residencial como industrial.

Relación con Vox

¿Cómo es su relación con Vox? ¿Habría cambiado su forma de gobernar si hubiera tenido mayoría?

Está claro que no somos partidos iguales, por eso no estamos en la misma lista. Tenemos muchos puntos en común y algunos no. Son cosas puntuales. La mayoría absoluta te daría la tranquilidad de que muchas cosas puedes llevarlas adelante solo, pero la verdad es que el día a día se desarrolla con toda normalidad, no hemos tenido ningún problema. Somos personas normales y no puedo decir que hayamos tenido encontronazos en asuntos importantes.

En el plano político autonómico, ¿cómo ve la gestión que realizó Carlos Mazón de la dana?

Carlos Mazón, en estos momentos, está haciendo una labor excepcional en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Las ayudas llegan, son reales, y se está actuando en colegios, hospitales, centros de salud y mayores. Lo que llega desde Valencia no está llegando desde Madrid. Pero, además, el presidente no se olvida de los municipios como Crevillent, que aparece en los Presupuestos de la Generalitat. Para nuestro municipio hay consignados un millón para el Teatro Chapí, 50.000 euros para iniciar los estudios de la circunvalación, y está el compromiso firme del segundo centro de salud. Hoy por hoy Mazón está trabajando muy duro en la reconstrucción de Valencia y sin olvidar al resto de municipios.

Dimisión de Mazón

Habla usted de «en estos momentos», «hoy por hoy», pero, ¿qué opina de su gestión el día exacto de la dana?

No soy la persona competente para valorar porque no tengo toda la información. Si tuviera la información, a lo mejor podría aventurarme, pero no es así y no creo que sea la persona adecuada para juzgar un situación en la que no estuve.

¿Cree que la demanda de dimisión tiene tintes políticos?

El tiempo lo dirá. En una legislatura de cuatro años hay decisiones más acertadas, menos acertadas, pero hoy creo que el trabajo se está haciendo es excepcional. Mazón ha peleado mucho unos presupuestos y ha conseguido sacarlos adelante, cosa que no ocurre en otras administraciones, que están a otras cosas. Estamos viendo casos de corrupción diarios en el PSOE y ya no son cosas puntuales. Parece como que la corrupción ha llegado, se ha quedado y ahí está, y esas cosas no las podemos decir del Gobierno valenciano. Entonces, creo que hay dos años por delante, queda mucho trabajo, queda mucho por hacer en Valencia, y se está haciendo.

El futuro

¿Cómo se ve usted dentro de dos años?

Con más arrugas, más vieja -bromea y ríe-... Me veo con la satisfacción de haber trabajado mucho por mi pueblo, con las mismas fuerzas y ganas para seguir luchando por los proyectos que Crevillent necesita y, si lo que quiere decir es que si volveré a presentarme, Dios dirá. Cuando mi gente, mi grupo y mi partido valoren el trabajo hecho, ya se verá. Tengo proyectos a largo plazo, y no todos se verán en este mandato, me encantaría verlos terminados.