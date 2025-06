El melón de Carrizales vence el calor y la producción superará los 500.000 kilos

Remontada después de unos años flojos por las inclemencias meteorológicas y las plagas. Productores del melón de Carrizales de Elche tienen puestas las esperanzas en que esta campaña superarán el medio millón de kilos o que incluso alcancen los 550.000 después de unas malas rachas en las que ha costado sobrepasar el límite de los 300.000. Tampoco lo quieren decir muy alto porque el éxito con esta variedad dependerá de que el tiempo siga de parte del dulce fruto con sello ilicitano de aquí a agosto. Una parte de los agricultores comenzó tras la noche de San Juan a recolectar las variedades tempranas que empezaron a cultivarse hace algo más de dos meses.

Se espera que los números mejoren respecto a años malos como los anteriores por dos cuestiones. Por un lado, los productores han aumentado la superficie delicada al melón hasta unas 25 hectáreas y este 2025 hay unos 14 productores adheridos al paraguas del parque agrario de Carrizales, dos más que en la pasada campaña.

Campaña tardía

De igual modo, las sensaciones son buenas porque buena parte de los cultivos son tardíos, con lo que el granizo que se registró en abril sólo picó una pequeña parte de la plantación. Ahora la vista está en que el grueso de los ejemplares, que empezarán a recolectarse a mediados de julio y agosto, no terminen dañados si hay una fuerte radiación solar. Es por ello que para alcanzar una buena cuota de mercado habrá varios condicionantes. El principal será que las temperaturas se mantengan estables y no se sucedan demasiadas jornadas tórridas de 38 a 40 grados que malogren el producto, que por ahora tiene un calibre óptimo de unos tres kilos.

Frente al contexto de las temperaturas extremas, los agricultores están apostando por ciertos productos que reduzcan la exposición solar como el caolí, un mineral similar a los polvos de talco que se utiliza para proteger los frutos y las hojas. A pesar de las intenciones, no termina de ser suficiente del todo y se recurre a otras técnicas como cubrir el melón con paja y hierba, invento que tampoco es duradero cuando vienen rachas de viento o tras riegos a manta cada dos semanas, como puede ser prácticamente en el 90% de los casos.

Cambio climático

De igual modo, con el cambio climático lo que cada vez cuesta ver más es que las campañas puedan mantenerse hasta septiembre u octubre porque detectan que «las matas no aguantan agostos tan fuertes y agua tan mala, se junta que hay mucha salinidad y con tanta no tiene una salud, con lo que se hace buen producto pero hace poco y no puede volver a florecer hasta septiembre como hace cinco o seis años», apunta Fernando Antón, presidente de la comunidad de regantes de Carrizales, quien matiza que pese a que el melón es de excelente calidad se nutre de aportes del río Segura que en su mayoría es agua reutilizada hasta en cuatro ocasiones que llega a los azarbes con una cantidad elevada de salinidad.

Pocos hongos

Por otro lado, por ahora el sector se congratula de que no han experimentado casos notables de melones afectados por hongos ya que se han sucedido pocas jornadas con lluvia y altas temperaturas que favorezcan por la humedad la proliferación de microorganismos que den al traste con la cosecha.

Y es que aunque las amenazas siempre están, detectan que la incidencia de insectos como el pulgón ha bajado, lo que depende en parte a las «armas» que cada productor emplee en sus tierras. Antón refiere que en su caso emplea una agricultura integrada, con lo que hace frente a los pequeños depredadores con azufre y a través de reservorios de fauna auxiliar, lo que le ahorra dinero en ciertos tratamientos fitosanitarios.

15 hectáreas

José María Argilés, gerente de la comercializadora La Colorá y la marca Valiente El Burrito, es uno de los grandes productores de Carrizales, que ha pasado de cultivar unas 10 hectáreas a 15 esta temporada, la gran parte de variedades tardías, y espera que la producción llegue a los 400.000 kilos, un 40% más que en el último ejercicio. Eso sí, todavía no tiene clara la rentabilidad, teniendo en cuenta que habrá un incremento del precio de venta al consumidor, que no repercutirá en el agricultor, si no para asumir el aumento del coste de producción. Para esta campaña se prevé que el kilo se encuentre entre 1,80 y 2 euros en mercados de proximidad cuando en 2024 rondaba 1,50 euros, «pero es que solo coger una tahulla de melones ya vale 1.000 euros y sólo una planta de melones 35 céntimos», resalta Argilés. Aún y así, el promotor de esta firma, que está asentado en el linde entre Dolores y Elche, tiene la convicción de que la clientela responderá igualmente «porque el melón se vende como agua», y por eso programan la plantación por tandas para dar a basto para recolectar y suministrar.

Francisco Valero es productor y además vende su género en la verdulería Del Camp que regenta junto a su mujer en la calle Sucre. Traslada que la clientela se está quejando por el precio del melón y en este sentido quiere incidir en que la subida hasta los 2,50 euros el kilo al por mayor atiende a que la mano de obra y los recursos materiales para plantar se han disparado un 70%. «Otros años compraba una bandeja de melón con 140 matas por 40 euros y ahora son 51 euros». n