Duro ataque de PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE en el pleno de Elche

El momento más tenso del pleno del Ayuntamiento de Elche se produjo este lunes después de que Vox incluyera en el orden del día una moción de urgencia para debatir la situación en España tras la investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que implicado a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP apoyó la iniciativa a una hora en la que ya se conocía que la Fiscalía había solicitado prisión para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán tras declarar en el Supremo.

Lo que comenzó como una solicitud formal para exigir elecciones anticipadas y condenar la presunta corrupción que rodea al entorno del presidente Pedro Sánchez, derivó en una cascada de reproches, agravios y acusaciones personales entre los portavoces de Vox, Compromís, PP y PSOE. Hubo insultos e improperios de todo tipo por parte de Rodil y Ruz contra Sánchez y el PSOE. Esto le dijo Ruz al Gobierno y al presidente: "Colonizador de la Justicia, RTVE, el CIS, ADIF y hasta de los prostíbulos; corrupción flagrante que nos avergüenza; Tito Berni, prostitución, diputados, cocaína; cloaca de corrupción (varias veces); Pedro Sánchez se los lleva a todos por delante; y corrupción de aprendices".

Mientras que Vox le decía a Sánchez: "Mafioso, inmoral; trama corrupta organizada; Justicia e instituciones parasitadas; prostitución, cocaína y demás vicios (en el contexto del caso Koldo); el que sostiene un gobierno corrupto se convierte en cómplice (en referencia a los socios del PSOE); Sánchez es un capo de la mafia; estercolero (para definir al gobierno de Sánchez); Sanchismo (usado como sinónimo de corrupción estructural); socios cómplices que no permiten tener elecciones libres; no gobierna solo, gobierna con terroristas" (referido a Bildu); España está siendo destruida sistemáticamente por este gobierno; gobierno ilegítimo" (al decir que no ganó las elecciones); y los tibios son el vómito de Dios (a quienes no se oponen abiertamente al PSOE)".

Aurora Rodil (Vox) / INFORMACIÓN

Vox

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, abrió el fuego político con un discurso cargado de denuncias directas, donde repasó una larga lista de casos de presunta corrupción que, según ella, afectan al núcleo del Gobierno central y al PSOE. Entre ellos mencionó el “caso Koldo”, el de Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno—, el de David Sánchez —hermano del presidente—, y la implicación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Rodil no escatimó en calificativos, asegurando que España está gobernada por “una trama corrupta organizada” liderada por un “mafioso inmoral” como Pedro Sánchez. Su intervención incluyó además referencias explícitas a prostitución, cocaína y “tentáculos de corrupción que alcanzan a la justicia y a organismos constitucionales”.

Rodil propuso en su moción que el pleno del Ayuntamiento condenara “en forma rotunda” los casos de corrupción que afectan al Gobierno, exigiera la retirada del apoyo parlamentario de sus socios y pidiera la convocatoria de elecciones generales. Su tono fue directo, apocalíptico y sin concesiones, afirmando que “la corrupción institucional ha parasitado todas las instituciones del Estado”.

Esther Díez (Compromís) / INFORMACIÓN

Esther Díez: Ataque a la hipocresía de Vox

La portavoz de Compromís, Esther Díez, rechazó la moción de Vox criticando que detrás de la aparente lucha contra la corrupción se escondía un objetivo político: tumbar al Gobierno de coalición progresista. Subrayó que, a diferencia de lo que sucedió con décadas de corrupción del PP, ahora se están proponiendo y ejecutando medidas para evitar que hechos similares se repitan. En su intervención, sacó a relucir la multa de más de un millón de euros que Vox tuvo que pagar por financiación irregular y acusó al partido de tener “cinismo político” al hablar de limpieza institucional mientras “tapan a dirigentes corruptos como Mazón”.

Díez también apuntó que Vox y PP, socios de gobierno en la Generalitat, han desmantelado organismos como la oficina antifraude creada por el anterior Ejecutivo de izquierdas, y se refirió al caso del gerente de Turismo en Elche condenado por la trama Gürtel, que ocurrió —según recalcó— mientras Pablo Ruz, actual alcalde, era portavoz del PP local. Terminó su intervención reivindicando la “coherencia” de Compromís, que según afirmó, “no tiene casos de corrupción” y ha demostrado su compromiso con la transparencia.

Ruz y concejales, durante el pleno / INFORMACIÓN

Pablo Ruz (PP): “España está siendo colonizada”

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, apoyó el contenido de la moción de Vox, denunciando una supuesta “colonización” del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ruz arremetió contra el PSOE afirmando que lo que hoy vive España “es una corrupción asfixiante” mucho más grave que la que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Aseguró que el PSOE ha “colonizado la justicia, la Fiscalía, RTVE, el CIS, y hasta los prostíbulos”, haciendo referencia a casos como el “Tito Berni”.

El popular recordó también el escándalo de los ERE en Andalucía, acusando a los socialistas de robar 600 millones destinados a parados, y dijo que la absolución de muchos de los responsables fue posible gracias a un Tribunal Constitucional “colonizado”. Ruz, no obstante, evitó entrar en la polémica generada por su pasado como secretario del PP local durante casos de corrupción como Gürtel en Elche, aunque sí respondió afirmando que “jamás” dio una patada política a Pablo Casado, como le había acusado Esther Díez.

Hector Diez / INFORMACIÓN

Héctor Díez (PSOE): “No nos van a dar lecciones los que destrozaron pruebas a martillazos”

El portavoz del PSOE y miembro del equipo de gobierno, Héctor Díez, respondió con dureza a las acusaciones de corrupción lanzadas por Vox y PP. Consideró “muy desafortunado” que el alcalde Ruz calificara la corrupción del PP como de “aprendices” frente a los escándalos actuales que afectan al PSOE. Recordó que cuando estalló el caso Gürtel, ni Ruz ni el PP local pidieron dimisiones ni condenaron públicamente a Bárcenas o Rajoy.

Díez también defendió el proceder del Partido Socialista en la gestión de los casos actuales, afirmando que los implicados deben ser expulsados del partido, se les debe retirar el acta y deben ser juzgados. Añadió que la actuación de la Fiscalía, que ha pedido prisión preventiva para algunos implicados, demuestra que “no está al servicio de Pedro Sánchez” como denuncia Vox. En uno de los momentos más tensos del debate, Díez comparó la actuación judicial con la entrada de la UCO en Ferraz —donde se pudo clonar la información de los móviles— frente a la entrada en Génova, donde, según afirmó, “las pruebas fueron destrozadas a martillazos”.

El socialista también reprochó a Ruz su falta de gestión local: “usted quiere hablar mucho de Pedro Sánchez y poco de Elche, y eso denota sus carencias”, dijo, aludiendo a problemas municipales como el retraso en las citas médicas, los impagos a funcionarios o el abandono de jardines públicos.

Rodil redobla la ofensiva: “España vive un proceso como el de Venezuela”

En su segunda intervención, Aurora Rodil se reafirmó en sus palabras, insistiendo en que España sufre una “corrupción institucional que ha parasitado el Estado”. Con tono dramático, afirmó haber cenado recientemente con un exalcalde venezolano que vive exiliado en Madrid, y aseguró que dicho político le dijo que lo que vive España recuerda al proceso bolivariano de Venezuela: “primero tomaron la justicia, luego los medios, y después quitaron al pueblo el poder de votar”.

Rodil acusó a los partidos socios del Gobierno de ser “cómplices” de un sistema corrupto y reiteró que “Sánchez caerá porque la justicia lo tiene acorralado”. Respondió también a las acusaciones de Compromís asegurando que “los ilicitanos sí se preocupan por España” y negó que su partido carezca de propuestas: “Vox está personado en todas las causas judiciales junto con otras asociaciones”, afirmó.

Nuevo cruce con Compromís: religión, cinismo y la Gürtel

Esther Díez replicó con ironía a las referencias religiosas de Rodil, preguntándose “el empacho que debe llevar Dios” tras el pacto de Vox con el PP en la Comunidad Valenciana. Denunció que desde que entraron a gobernar han desmantelado herramientas clave contra el fraude, y subrayó que Compromís no tiene ninguna causa abierta por corrupción. Volvió a recordar que Pablo Ruz era secretario local del PP cuando en el Ayuntamiento de Elche se produjeron hechos vinculados a la trama Gürtel, lo que, a su juicio, resta legitimidad a sus ataques. Concluyó que el debate debía centrarse en las soluciones y no en el “cinismo político”, y pidió altura de miras y medidas consensuadas contra la corrupción. La moción presentada por Vox salió adelante y puso en evidencia la polarización política que también se vive a nivel municipal.