Las drag queens en Elche: "Ahora todo es muy normal, pero hemos pasado de todo, desde que nos insultaran a que nos tiraran piedras"

«Ahora todo es muy normal pero antes éramos considerados raros, diferentes, la excepción, y hemos pasado de todo en estos treinta años, desde que nos insulten a salir corriendo de los sitios o que nos tiren piedras. Pero ha cambiado el cuento porque nos ven en televisión, en todas las fiestas, los niños ya no se asustan, ya saben lo que es una drag queen, que ni yo mismo lo sabía cuando empecé». Antonio Torres es Imperio cuando se enfunda en sus tacones y se contonea con las pelucas y los trajes que salen de su ingenio. Este vecino de la Vega Baja, transformista desde la década de los noventa, aprovecha la conmemoración del Orgullo LGTBIQ+ para celebrar que la expresión artística que defiende está atravesando una época dorada porque hay más conciencia social, aunque todavía queda camino por recorrer.

De bodas a residencias

El salto más crucial es que las drag queen han pasado de ser vistas solo en la noche a convertirse en las protagonistas en bodas, anuncios publicitarios o incluso animando a ancianos en las residencias, con lo que su trabajo se ha convertido prácticamente en terapia para el alma y en una forma de reivindicar la disidencia, la libertad.

«Lo que hacemos es muy completo y atractivo porque cantamos, bailamos, contamos chistes, hacemos monólogos, interactuamos y eso atrapa mucho». Relata Imperio a INFORMACIÓN que tras la pandemia de coronavirus, época que fue crítica para los artistas, los espectáculos resurgieron con más fuerza porque la gente quería reírse y pasarlo bien. Hasta hace diez años combinaba su trabajo de albañil con dar vida a su alter ego, a quien dedica ahora todo su esfuerzo, y reconoce que de aquellos inicios, pasando por discotecas como Pacha Torrevieja a la actualidad se les ha dado voz y son aclamados por un público cada vez más diverso.

ESPECTÁCULO DRAG / Matias Segarra

Confiesa que en su arranque le llovieron desprecios reduciendo su trabajo a ser «un marica pintao», mientras que ahora está orgulloso de que se las considere una «comedy queen» y sea, junto a sus compañeras, las reinas indudables de los selfies después de cada show. Este artista fue de los primeros en España que pudo casarse en 2005 al legalizarse el matrimonio igualitario y en casa tienen muy normalizado su oficio, «porque desde pequeños mis hijos me han visto maquillarme y travestirme».

Alen Santander también ha perdido la cuenta de los kilómetros que ha hecho recorriendo salas de toda España con el único propósito de despertar sonrisas y que quienes están al otro lado del camerino, los focos y el escenario se evadan de los problemas, con algo único que le emana del corazón: el arte.

Apuesta en Elche

Este cántabro se estableció en la provincia de Alicante hace unos años y ha llegado a convertirse en la estrella de la casa de Rumore Circus Cabaret, en Elche, un local con ambientación circense y guiños al burlesque y cabaret que, después de dos años en funcionamiento, está dando la oportunidad a estrellas de la escena drag, cantantes y bailarinas de tener su hueco, todo en un «universo ambiguo y vibrante» en el que no hay espacio para «la mala educación ni el aburrimiento», y que está uniendo a jóvenes y mayores.

Los artistas Alen Santander y Rubi Show se preparan para un espectáculo / Matías Segarra

Así lo trasladan desde la propia dirección de este establecimiento que puso en marcha Jesús Ojeda, propietario también del restaurante Los 7 pecados, desde donde también apuesta por los shows los sábados después de las comidas. El empresario vio la necesidad de apostar por este formato, que hasta la fecha no se había visto en la ciudad, hasta el punto de que han llegado a pisar las tablas ilicitanas transfomistas de todo el país e incluso referentes del universo Drag Race España que, de alguna manera, ha dado una gran visibilidad a la comunidad. Se da el fenómeno de que es mayor el número de visitantes de otras ciudades en busca de este lugar de desconexión.

Shows en directo

Emma Torrecillas, actriz y cantante de musicales, recuerda con nitidez el primer show drag que vio en directo, a los 20 años en Sevilla. «Recuerdo emocionarme. Y no entendía por qué ese tipo de ocio no existía en mi ciudad», cuenta. Años después, la ilicitana sostiene que Rumore, donde ahora actúa, vino a llenar ese vacío y para ella se ha convertido en ‘El templo’, un lugar seguro, de respeto y armonía, «un espacio donde puedes ser sin miedo a ser». La artista revela que para ella su participación ha tenido un impacto directo en su desarrollo profesional, subrayando la importancia de contar con espacios que programen espectáculos en vivo de forma habitual. Además, destaca el valor de compartir cartel con transformistas: «Me enriquece como artista y como persona».

Carlos Samuel, veterano en teatro musical, vocalista en orquestas e incluso con debuts en programas como Cover Night y Got Talent, está compartiendo su voz cada fin de semana con artistas drags, y relata que también se ha nutrido de ellas como artista porque ha podido conocer más en profundidad lo difícil que a veces se lo han puesto en ciertos escenarios «muy desagradecidos y en ocasiones con un público incluso hostil».

Cuidar los detalles

«Elche ha aceptado muy bien los espectáculos y todos los locales que estén bien hechos con gusto como este, y ofrezcan un show, nos cuida a los artistas y la imagen a la ciudad de que no todo vale para ganar dinero», apunta Alen Santander, que empezó a «tontear» en el mundo del transformismo por 1988, en unos años en los que era complicado tener un reconocimiento fuera de los círculos nocturnos, mientras que ahora nota que han conquistado el espacio que merecían.

«Estamos en una época súper brillante por ese respeto que te muestran que hace unos años era más bien risas e insultos, y ahora nos ven como el alma de la fiesta». El artista, que se dedica por entero al transformismo, admite estar atravesando una etapa pletórica de trabajo, con el móvil algunos días que no para de sonar con ofrecimientos para acudir a eventos privados muy dispares y a cualquier hora.

De funerario a sacar sonrisas

Ximo Álvarez trabaja por el día como funerario en un tanatorio y después de una extenuante jornada, que emocionalmente hablando suele dejarlo sin energía, ve a través de su personaje como Euphoria el elixir perfecto para recargar pilas por las noches. Desde Benidorm coge varios días a la semana la furgoneta para emprender una ruta que suele acabar a altas horas de madrugada por salas como la ilicitana, espacios en los que entrega su particular humor y propuestas estéticas atrevidas como trajes láser.

Empezó a ejercer como drag en 2016 desde la cuna de esta expresión: Canarias. Reconoce que la noche «quema bastante» y en su caso dejó de dedicarse por entero a los espectáculos para tenerlos solo como un incentivo económico y un disfrute personal, que le permitiera, sobre todo, «decidir donde y cuando» quería actuar.

Emprender desde dentro

Caso diferente es el de Rubi Show, que empezó a hacerse un nombre en 2021 después de haberse dedicado desde los 16 años al baile hasta llegar a ser profesor, faceta que alterna con la de transformista. «El mundo drag me permite adaptar las actuaciones a mis emociones y mis estados de ánimo», manifiesta mientras se da los últimos retoques desde Rumore para el pase de la tarde de este sábado. Aplaude formatos como el de esta sala, «ya que muchos locales, por no decir casi todos, no están preparados porque no tienen espacio, buen sonido o buena iluminación».

Precisamente, el alicantino ha decidido ahora emprender en la capital de provincia cogiendo las riendas de un local, Cienfuegos, para apostar por espectáculos drag, «porque se lo duro que es y es mi pequeña aportación a la comunidad ya que muchas veces no somos bien tratadas por empresarios que no valoran todo el trabajo que hay detrás». Realidades hay tantas como drags dando todo de sí para seguir inspirando a nuevas generaciones, que tendrán el reto de mantener esa explosión de vivacidad, garra y hambre de aplausos.