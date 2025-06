El pleno de Elche arranca con un edil nuevo y un acuerdo por unanimidad importante

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha comenzado puntual a las 8.30 hora con la jura del nuevo concejal de Vox, Pedro José Sáez, tras la dimisión sorpresiva de Raúl Sempere. El edil ha jurado el cargo junto al alcalde, Pablo Ruz, y ha recibido parabienes del resto de ediles, deseándole lo mejor.

La sesión ha arrancado, como es tradicional, con temas económicos que han salido adelante por el voto del equipo de gobierno de PP y Vox, com la declaración de créditos del presupuesto por no disponibilidad, que el edil Francisco Soler ha defendido que no son proyectos que no se ejecutarán sino que se harán más adelante, por valor de 1,7 millones de euros, entre los cuales hay nichos del cementerio, por ejemplo. El PSOE ha aprovechado para atacar al alcalde por el gasto el farolas o flores en vez de asumir proyectos como este. Soler se ha metido con los socialistas por sus sueldos, asegurando que igual el déficit municipal no hubiera sido de 8,5 millones de euros si no percibieran lo que perciben.

Parque Empresarial

Se ha aprobado por unanimidad la aprobación del estudio de detalle de la ampliación de Elche Parque Empresarial, dividiendo en tres la parcela más grande. Igualmente ha habido acuerdo para la creación de la condecoración "reconocimiento excepcional a la colaboración tras la dana de 2024; aunque el portavoz socialista, Héctor Díez, le ha dicho al alcalde que pague las horas que allí hicieron los funcionarios, lo que no ha abonado, cuando han pasado ya cerca de ocho meses.

La jura del nuevo edil de Elche / INFORMACIÓN

Hace unos instantes, ha habido un acuerdo para aprobar una moción del PSOE para dar una nueva vida al edificio del colegio público de Educación Especial Virgen de la Luz cuando se acabe el actual edificio y los estudiantes sean trasladados.