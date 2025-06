Investigadores de la UMH de Elche descubren el código genético "secreto" que convierte el cólera en letal

Un equipo del Grupo de Genómica y Evolución Microbiana de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en colaboración con el Hospital St. Jude de Memphis de Estados Unidos, ha desentrañado un misterio clave en microbiología: por qué solo unas pocas cepas de una bacteria común, Vibrio cholerae, pueden causar pandemias de cólera. El hallazgo, publicado en la revista científica PNAS, representa un importante avance en la comprensión de cómo emergen los patógenos humanos a partir de bacterias ambientales. El estudio revela que la forma más peligrosa del cólera surge gracias a una combinación específica de genes y variantes que le dan ventaja en el intestino humano. Esta investigación podría abrir nuevas vías para predecir y prevenir futuras epidemias de cólera.

Una combinación genética única marca la diferencia

El estudio, liderado por el investigador de la UMH Mario López Pérez y el profesor Salvador Almagro-Moreno del St. Jude, ha analizado más de 1.840 genomas de V. cholerae para entender los mecanismos evolutivos detrás del cólera pandémico. Han identificado once grandes grupos dentro de esta especie bacteriana, siendo el grupo pandémico parte de un linaje compartido con cepas ambientales.

Una gráfica del estudio de la UMH sobre el cólera que concluye que solamente un pequeño grupo de cepas de la bacteria es capaz de causar la enfermedad en humanos / INFORMACIÓN

“El resultado es que solamente un pequeño grupo de cepas de la bacteria Vibrio cholerae es capaz de causar la enfermedad del cólera en humanos, a pesar de la amplia diversidad de esta especie en la naturaleza”, explica Mario López Pérez, primer firmante del artículo.

La clave, según los investigadores, reside en un complejo “cuello de botella” genético. Para que una cepa se convierta en patógena y capaz de originar epidemias globales, debe reunir varios factores: un fondo genético con adaptaciones previas a la virulencia, la incorporación de genes clave como CTXΦ o VPI-1, su disposición modular específica y variantes alélicas únicas.

“Sólo cuando todos estos elementos coinciden, una cepa puede convertirse en un clon patógeno con capacidad pandémica”, señala Almagro-Moreno.

Lo que hace única a la cepa pandémica

El estudio revela que las cepas que han causado pandemias tienen una ventaja competitiva decisiva en la colonización del intestino humano, pero carecen de utilidad en su hábitat natural. “Curiosamente, las características genéticas que permiten a la bacteria del cólera infectar a los humanos no les sirven de nada para prosperar en su medio natural”, comenta López.

En el entorno acuático, donde la bacteria vive en libertad o asociada a cianobacterias, moluscos o crustáceos, estas adaptaciones no representan ningún beneficio. Esta aparente contradicción biológica resalta la complejidad evolutiva de los patógenos: lo que los hace mortales en humanos los hace invisibles en la naturaleza.

Posibles aplicaciones para la salud pública

Más allá del conocimiento básico, los resultados del trabajo abren posibilidades prácticas. El modelo analítico empleado puede servir para anticipar el surgimiento de patógenos a partir de bacterias ambientales, vigilando genes específicos y variantes alélicas que actúan como indicadores de riesgo. “Nuestro modelo de análisis se podría aplicar a otras bacterias ambientales para entender cómo emergen clones patógenos a partir de poblaciones que, en principio, no lo son”, destaca López Pérez.

El estudio también revela que elementos genéticos clave -como el clúster del lipopolisacárido O1 o las islas de patogenicidad- presentan una modularidad y una distribución desigual entre las cepas ambientales, lo que contribuye a su escasez en la naturaleza.

El trabajo de los investigadores de la UMH de Elche sobre el cólera ha sido publicado en la prestigiosa revista científica PNAS / INFORMACIÓN

El ADN que marca la pandemia

A nivel molecular, los investigadores han identificado variaciones alélicas concretas en genes como tcpA, toxT, VC0176 o VC1791, esenciales para que una cepa pueda sobrevivir y multiplicarse en el intestino. Al sustituir estas versiones por otras presentes en cepas ambientales en modelos experimentales, las bacterias pierden completamente su capacidad de colonizar al huésped.

Los ensayos, realizados en un modelo de ratón lactante, demuestran que algunas de estas mutaciones, como las del gen tcpF, son tan cruciales que su sustitución elimina por completo la infectividad de la cepa. Otros genes, como hsdS o rfbT, muestran un impacto más moderado, pero siempre acumulativo.

Las mutaciones se comportan, además, de manera no lineal y aditiva: al combinar varias de ellas en una sola cepa mutante, el efecto sobre la capacidad de infección se multiplica. En el caso de una cepa con seis mutaciones ambientales, los investigadores observaron una pérdida total de la colonización intestinal, pese a que mantenía intactas otras funciones vitales como el crecimiento, la motilidad y la formación de biopelícula.

Los investigadores de la UMH llevaron sus estudios sobre el cólera a crustáceos / INFORMACIÓN

De los laboratorios al campo

El equipo de la UMH también ha demostrado que estas mutaciones específicas, aunque letales para la capacidad de infección humana, no afectan a la supervivencia de la bacteria en sus hábitats acuáticos. Utilizando modelos de colonización con cianobacterias, moluscos y crustáceos, los científicos comprobaron que las variantes alélicas "humanas" no ofrecen ventaja alguna fuera del intestino, lo que refuerza la hipótesis del cuello de botella: la pandemia se origina por un conjunto de coincidencias genéticas muy poco probables en la naturaleza.

La historia evolutiva que traza el estudio se resume en una secuencia de eventos genéticos -desde adaptaciones básicas hasta adquisiciones específicas de genes móviles y alelos únicos- que culminan en la emergencia del clon pandémico. Una especie de "mosaico genético" que, cuando se completa, da lugar a una cepa con poder de desencadenar brotes letales.

Gráfica del estudio de la UMH de Elche sobre el cólera / INFORMACIÓN

Un modelo para anticipar crisis

El trabajo ha sido financiado por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, la Burroughs Wellcome Fund, y en España por el proyecto “MICRO3GEN”, gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cofinanciado con fondos Feder. Las implicaciones de este descubrimiento van más allá del cólera. Los investigadores plantean que este tipo de análisis filogenético y funcional puede aplicarse a otras bacterias para identificar posibles futuros patógenos emergentes.

“La emergencia de las cepas pandémicas del cólera está limitada por ‘cuellos de botella’ genéticos específicos”, explican desde el equipo investigador. De esta forma, el hallazgo de la UMH y el St. Jude no solo ayuda a entender mejor el pasado del cólera, sino que puede contribuir a prevenir epidemias futuras gracias a una vigilancia genética más precisa y proactiva.

Acceso al estudio completo:

López-Pérez, M. et al. (2025). Allelic variations and gene cluster modularity act as nonlinear bottlenecks for cholera emergence. PNAS, 122(22), e2417915122. https://doi.org/10.1073/pnas.2417915122