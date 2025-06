Vox se desmarca del PP en el pleno de Elche

Pese a ser calificada como una "moción de mínimos" por Compromís o "hipócrita", por el PSOE, la oposición en el Ayuntamiento de Elche ha sacado adelante este lunes junto al PP una iniciativa de los populares, defendida por la concejala Celia Lastra, de apoyo al Día del Orgullo LGTBI, conmemorado el pasado fin de semana. Vox, en cambio, ha rechazado la iniciativa de sus socios. La portavoz Aurora Rodil ha dejado una crítica velada al grupo popular al asegurar que "el centro les ha comprado" a las izquierdas la utilización del colectivo.

Celia Lastra / INFORMACIÓN

Lastra ha estado entre dos fuegos porque conocía con anterioridad la negativa a apoyarles de Vox. La oposición le ha dicho que el PP en realidad no respalda aquello que defendía, sino que era una iniciativa oportunista y que la edil estaba sola en esta batalla. "Esta concejala ha demostrado el compromiso en muchas ocasiones con el colectivo, muchas personas han sufrido odio, violencia, humillación, rechazo, sexilio (la situación en la que una persona LGTBI se ve obligada a abandonar su lugar de residencia por sufrir discriminación) y vulneración de sus derechos humanos. Los derechos los tenemos todos".

Esther Díez / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Esther Díez: "Ruz es sectario"

Esther Díez le dijo que la moción, "es insuficiente en 2025. Es una moción de cuestiones muy genéricas, ni incluye aquello que están haciendo ni se comprometen a sus nuevas políticas. Estamos delante de un alcalde, Pablo Ruz, que no ha ido a ningún acto. No es el alcalde de todos, es uno de los mas sectarios, como lo destacan los colectivos de diversidad en el manifiesto que leyeron el pasado viernes". La portavoz ha recordado que hace un año Ruz en otro pleno declaró que él era protagonista de una campaña homófoba"; se fue 400 kilómetros al día siguiente para que le aplaudieran a usted tras un discurso de Mazón". Y también añadió que en aquel pleno municipal, "usted (refiriéndose a Ruz) calumniando a las fuerzas de izquierda de estar detrás de esta iniciativa. Hoy tiene otra oportunidad para rectificar sobre aquellas calumnias, que no ha quedado acreditado que fueran homófobas".

Mariano Valera / INFORMACIÓN

Valera: "Usted está muy sola"

Mariano Valera, del PSOE, dijo que la moción era "un lavado de cara por el Día del Orgullo, yo sé que es muy dificil su papel (refiriéndose a Lastra) y se lo reconozco yo y las entidades, pero usted está muy sola en esto. Debe tenerlo muy claro por cómo actúa su grupo y sus socios. No se puede enarbolar la bandera LGTBI con la derecha y arriarla con la ultraderecha. Su compromiso queda eclipsado por lo que hace su gobierno, eliminando partidas. No sabíamos si estábamos en una lectura de manifiesto o en un acontecimiento triste. No se puede gobernar con un partido que quiere acabar con todo lo LGTBI (en referencia a Vox). Estas personas no son vulnerables, ni un colectivo frágil. No se puede hablar de ellos como pobrecitos. El colectivo necesita compromisos de su gobierno para conquistar derechos que su partido quiere echar por tierra. Es una moción hipócrita. La votamos por usted, no por su partido".

Aurora Rodil / INFORMACIÓN

"Un lobby regado con millones"

Tras la votación, Aurora Rodil ha explicado el sentido de su voto, "desde Vox nuestro respeto a todas las personas en su sagrada dignidad. No nos metemos en el lecho ni en la intimidad de nadie, pero votamos que no porque negamos que el lobby sea el representante universal de los homosexuales, rechazamos la colectivización marxista de las personas, los utilizan por las izquierdas, aunque el centro les ha comprado tambien el discurso, para instalar la nociva dialéctica del enfrentamiento. Perdieron al proletariado, están perdiendo a las mujeres porque el feminismo radical que enfrenta a hombres y mujeres lleva a la pérdida de las mujeres, que estamos cada vez mas inseguras, con violadores sueltos y muertes todos los días, pero siguen utilizando a las minorías homosexuales contra las heterosexuales. Rechazamos la dinámica neomarxista de este lobby supranacional regado con millones de euros de fondos públicos para utilizar a los homosexuales con fines políticos y de adoctrinamiento social. ¿Hay discriminación homófoba? Sí, especialmente en el mundo islámico y en los países comunistas y aquí en Elche, salvo excepciones, porque yo misma he sufrido discriminaciones. El pueblo de Elche es tolerante y no discrimina y no merece una moción para decir que no discrimina a nadie".

Ruz: "Viven en un mundo distópico"

El alcalde Ruz en otro punto, también referido al apoyo a los actos LGTBI, pero a iniciativa de Compromís, que no salió adelante pese al respaldo del PSOE, por la negativa de PP y Vox, se refirió a este asunto con estas palabras: "Ustedes arriaban la bandera del Paseo de la Estación. Le dicen a la edil Lastra que su grupo no le apoya, viven (refiriéndose a PSOE y Compromís) en un mundo distópico, ¿cómo dice que no la apoyamos? Es absurdo, si la hemos traído nosotros. Lo importante es que hemos aprobado la moción, la izquierda es sectaria e intolerante. Hay que hacer las cosas como ellos dice o eres un intolerante. Hemos defendido lo que hemos tenido que defender".