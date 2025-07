El nuevo Conservatorio de Elche, tres años sin delegación de competencias de Educación

Al cierre de un curso más, la duda que sigue pesando en Elche es cuando verá la luz el proyecto de Conservatorio de Música después de que hayan pasado tres años desde que el Ayuntamiento pidió por primera vez la delegación de Competencias para que la Conselleria de Educación, entonces en manos del Botànic, inyectase la inversión asumida dentro del Plan Edificant. Hasta la fecha no hay un rumbo claro.

Elecciones de por medio, cambios de gobierno y con ello otra ubicación del planteamiento inicial de PSOE y Compromís, pasando del colegio Clara Campoamor a Candalix, han ido postergando esta infraestructura pese a que PP Y Vox han insistido en más de una ocasión en que antes de acabar el mandato en mayo de 2027, si no hay giros de guion, las obras deben estar empezadas.

El alcalde, Pablo Ruz, y la edil de Educación, manifiestan a INFORMACIÓN que este es el único proyecto del Plan Edificant que está paralizado en la ciudad y que pese haberse realizado los trámites municipales solo están pendientes de esa transferencia de competencias para licitar las obras, que superarían los 11 millones de euros.

Pablo Ruz, con el secretario de Educación, Daniel McEvoy, en una reunión para hablar del Conservatorio de Música de Elche / INFORMACIÓN

Achacan que el atasco con la resolución autonómica se debe a que hay ayuntamientos que no han terminado gestionando los fondos consignados y aprobados por la Generalitat, lo que ha terminado afectando a la cuenta de resultados.

Después de idas y venidas con esta futura instalación, en 2019 el anterior bipartito planteó que se ejecutase junto a la Escuela Oficial de Idiomas, pero como una parte del suelo pertenecía a la Universidad Miguel Hernández, lo que conllevaría más tramitación, se terminó optando por el entorno próximo al colegio Clara Campoamor con suelo íntegramente municipal. En noviembre de 2022 se solicitó la delegación de competencias y según explicaron entonces los socialistas se habían cumplido con todos los requisitos técnicos y ambientales para el desarrollo en este entorno.

Con el cambio de gobierno y el desplazamiento propuesto por PP y Vox para llevar el conservatorio a Candalix, se han tenido que ejecutar cambios de calificación de la parcela en el plan general, como la que se aprobó en abril, para pasar de uso dotacional de equipamiento administrativo-institucional a equipamiento educativo-cultural.

Como ya explicó este diario, se dio luz verde a esta modificación sin que el Servicio Territorial de Cultura, dependiente de la Generalitat, diera el visto bueno al informe de impacto patrimonial que le requirió al Ayuntamiento meses antes. El secretario municipal, antes de que se aprobase la modificación, validó que pudiera darse el paso pese a que no hubiera informe favorable de Cultura ya que amparándose en que la ley se determina que el tiempo de emisión de los informes en la tramitación del planeamiento urbanístico es de un mes y, pasado ese tiempo, se continuará con el procedimiento.

Entonces el Ayuntamiento defendió este enclave por tratarse de suelo urbano consolidado rodeado de edificaciones y de huertos de palmeras utilizado actualmente como aparcamiento en superficie "que ofrece una imagen de baja calidad, por tanto, la construcción de un edificio público permitiría finalizar un fragmento inacabado de la ciudad".

Prospección

Fue en enero de este 2025 cuando Ruz aseguró también que no había necesidad de proceder a una prospección arqueológica y por lo tanto de hacer catas en un solar "que hasta quince años eran casas, fábricas y almacenes por lo que no hay más historia. Añadió que en el preproyecto elaborado por el arquitecto municipal Julio Sagasta no se apuntaba a ninguna incidencia.

Hacinamiento

Desde hace dos décadas se viene hablando de la necesidad de ampliar la sede de este centro de enseñanza profesional para acabar con los problemas de hacinamiento y acústica, con la vista en que el alumnado pase de un espacio de 1.200 metros cuadrados a 5.400 en Candalix que abriría la puerta a aliviar listas de espera, ampliar especialidades e incluso disponer de un salón de actos acorde para ensayos y conciertos de coro y orquesta tal y como viene regulado en el decreto de 2010 que marca los requisitos para los centros de enseñanzas artísticas.

Ley

Como el de Elche no dispone de una infraestructura ajustada a lo que marca la ley, tienen que desplazar al alumnado a escenarios como el del Gran Teatro, como ocurrió cinco días entre mayo y junio, lo que para la dirección del conservatorio supone un esfuerzo organizativo extra que no debían asumir puesto que no se trata de actividades extraescolares si no dentro del programa curricular.

Peticiones

El conservatorio ilicitano tiene ya 103 peticiones para el ingreso a los niveles elementales para el próximo curso, y ya adelantan desde el centro que no se podrán tener en cuenta todas las solicitudes. Hay que recordar que el centro mantiene 19 especialidades y para mantener el nivel de matriculaciones deriva a decenas de alumnos al colegio Baix Vinalopó.

Pese a las dificultades físicas que tiene el centro, la Generalitat le está dando incentivos, como el hecho de que el próximo curso el espacio ilicitano sea referente en la provincia de Alicante para formar desde el primer curso en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo eléctrico que implantó hace dos años.

Por otro lado, Educación abrió este martes y hasta el 6 de julio la segunda convocatoria para las inscripciones de las pruebas de acceso de enseñanzas profesionales.