Me las quitan de las manos

Llevo una semana que no me da la vida para seguir en los medios de comunicación o en redes sociales las andanzas, presentaciones, publicaciones e ideas que nuestro hiperactivo alcalde tiene desde que se levanta hasta que se acuesta, todas ellas, históricas, inéditas e inauditas, oiga, algo nunca visto por estos andurriales, que menos mal que tengo a mano el Trankimazin que, si no, acabo como don Quijote, confundiendo palmeras con gigantes con melena, y no quieras tú saber cómo tienen que estar los miembros del Gobierno municipal y los veintitantos asesores municipales, que por nadie pase: que ahora se le ha ocurrido poner macetas en el puente de la Virgen, todos a aplaudir; que ahora se le ocurre plantar árboles en la calle Vicente Blasco Ibañez, todos a hacer la ola; que ahora se le ocurre convertir en plataforma única la calle Major del Pla, todos corriendo a tirar una cohetá; que son las doce, todos a rezar el Ángelus; que se le ocurre nombrar a Mario Vaquerizo como pregonero de las Fiestas, todos a sonreír aunque no sepan por qué; que se le ocurre darse una vuelta por el pueblo en bicicleta, todos a tararear desde el balcón del Ayuntamiento la canción de Verano Azul, mientras que Claudio Guilabert grita: «¡Acuérdate de ir a ver a Chanquete!»; que se le ocurre presentar el proyecto de Jayton, otra vez corriendo a tirar otra cohetá y a sonreír, no, aquí tocaba aplaudir, es que no hay forma; que se le ocurre visitar un establecimiento de venta de piensos para gallinas y abonos varios que se ha inaugurado en la pedanía de Alzabares Bajo, todos a bailar en la puerta la coreografía del Gangnam Style... ¿O era el de la Macarena? Yo que sé, se dicen unos a otros, tú baila, mientras que llega un concejal vestido con chaqué y sandalias, mientras apenado dice: «Es que no sabía qué tenía que ponerme, todo un sinvivir».

A pesar del estrés que implica esta hiperactividad, que hay que pasarlo, cosa nada sencilla, me dice un asesor mientras hace la ola, aplaude, sonríe y se dispone a prenderle fuego a una traca, yo considero que la observación del entorno y la generación de ideas es algo esencial para poder implementar la política local de hechos que mejoren la vida de los conciudadanos. Ejemplos ilustrativos de cuanto decimos existen en la historia, por ejemplo, Isaac Newton. Muchos vieron caer una manzana, pero solo a él se le ocurrió a partir de esta observación elaborar la Ley de la Gravedad. Por ello, al alcalde le gusta ser omnipresente, salvo en la lectura del manifiesto y en la manifestación LGTBI, en la que se ausentó un año más. No sean mal pensados, seguro que tendría algún compromiso ineludible como visitar el partidor de una acequia o emparejarse la mesa de trabajo, que luego todo es un lío y, de esa actitud ubicua que caracteriza al alcalde, nacen cientos, qué digo cientos, miles de ideas, algunas de ellas brillantes, como es la instalación de climatización en las cinco escuelas infantiles municipales, lo cual va a mejorar la calidad de la vida de los niños que a partir del próximo curso las utilicen. Una buena idea, señor alcalde.

Pero no todas las ideas que se tienen pueden ser magníficas. Hay buenas, otras regulares, otras malas y también esta lo del Plan Estratégico 2025-2035, denominado + por Elche, que esta semana ha sido presentado por el alcalde en el Centro de Congresos ante una amplia representación de la sociedad civil: empresarios, sindicatos, profesionales, artistas, funcionarios, funambulistas y los revisores de la ORA, un plan que, más que una idea, es un deseo, una aspiración, una propensión, que se origina en una ocurrencia, se cimenta en un par de reuniones-merienda con algunos de los agentes sociales, económicos, profesionales y culturales de la ciudad, no con todos ni con todos los partidos con representación en el pleno municipal, que como plan estratégico, desde un punto de vista jurídico y económico, carece de metodología y criterio científico, porque ya dirán ustedes cómo se puede diseñar una planificación estratégica general con base en un par de reuniones, donde, recuerdo, alguno de sus asistentes declararon en su día que no sabían para que los habían convocado, por lo que se deduce que muy preparados, preparados, no estaban y como todo plan que contiene actuaciones demoradas a lo largo de un periodo tan extenso como son diez años y que carece de soporte económico y de presupuesto alguno, más que un plan es una intención, un deseo, una voluntad política, que desgraciadamente tiene alguna puntada con una profunda carga ideológica, como es desestimar cualquier recurso para la construcción de centros de menores no acompañados, que uno se pregunta: ¿Qué tiene esto que ver con un plan estratégico? Ya se lo digo yo, nada. Un dato importante de este plan es la toma en consideración del río Vinalopó como elemento vertebrador urbano, lo cual está muy bien. Hoy en día es un espacio para que algunos corran, otros anden y otros paseen al perro, pero ni en esta consideración se ponen de acuerdo todos los agentes políticos locales. Para el equipo de gobierno lo que se tiene que hacer es reurbanizarlo; para otros, en concreto, Compromís, lo que se debe hacer es renaturalizarlo, y es que la oposición es así, inconformista, malvada y con el corazón negro. Pero cómo queremos que estén con lo que está cayendo, que ni el diluvio universal, oiga. Por un lado, Compromís que ha decidido separarse a tiempo parcial y por la mitad, no del todo, de la formación de Sumar, para mandar a una de sus diputadas al Grupo Mixto junto a Ábalos, seguro que estará entretenida, como antes hizo Podemos, incidiendo la izquierda del PSOE en repetir sus errores históricos, como son la división y el enfrentamiento, hecho este que electoralmente supone la pérdida cuantitativa de representación. Qué premonitorios fueron los Monty Python en La vida de Brian cuando plasmaban irónicamente los enfrentamientos entre el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Así son ellos, los más de lo más de la izquierda y de la progresía.

Luego está el PSOE, y su portavoz municipal, Héctor Diez, ¡hijo de mi vida!, qué lástima, parece el Coyote, que siempre se lleva todos los golpes, que si no son suficientes las trampas dialécticas marca Acme que le tiende un alcalde que es como el Correcaminos, incansable, rápido y sagaz, se une el riesgo de derrumbe electoral del partido por el asunto de corrupción que le asola y que nada más y nada menos ha llevado a prisión al que hasta hace un par de semanas era el secretario de Organización del partido, y la peña silbando y mirando al suelo, como si con ellos no fuera. Lo que es de traca es lo de mi prima, doña María Jesús Montero, que hace unos días ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, y sufrió quemaduras de primer grado y ahora, no contenta con el ridículo que hizo, ante el encarcelamiento del que era el número tres del partido, no se le ocurre decir otra cosa más que se trata de un asunto de esa persona, que nada tiene que ver en la actualidad con el partido, y lo hace así, sin inmutarse. Solo le ha faltado decir: «Pero, ¿ese señor quién es?». Vaya un nivel, Maribel. Así nos va. Como dice un chiste de Forges, donde aparece un político dirigiéndose a la multitud congregada: «O yo, o el caos, y todos al unísono dicen: el caos». Ánimo, Héctor, no sé si de peores hemos salido, pero si te consuela: «Más se perdió en Cuba y volvieron silbando».

Por eso, lo del plan estratégico aquí lo dejo, una idea que para lejos me lo fías y que hoy por hoy no es más que un deseo y un anuncio, interesante sí, como el de Ariel, que limpia más blanco y que el tiempo dirá si fue una idea como la que tuvo Newton o la que tuvo el que quiso ponerle puertas al campo. Suerte con la intención.

Por todo cuanto antecede, menos mal que la semana se ha acabado, que ha sido de locura, donde ha habido tiempo para que la Capella del Misteri fuera y volviera de París, para celebrar San Juan, el Corazón de Jesús e incluso ha habido tiempo para celebrar mi cumpleaños, ahí no es nada. Gracias a todos los que se acordaron de felicitarme, también gracias a los que no se acordaron, no tenían por qué, lo que sí que no puedo agradecer son los regalos recibidos, porque no he recibido ninguno, ni un boli Bic, ni una camiseta aunque sea de publicidad de esas de Yoplait o de Soberano, ni siquiera unos míseros calcetines de esos de Punto Blanco, nada, ni un regalo, ni una tarta para apagar las velas. ¡La Virgen del Amor Hermoso! Se ve que mis hijos sabían que el único regalo que me hace ilusión de verdad es un amigo de cuatro patas con el que compartir paseos, caricias, alegrías y compañía, y, como no pudieron conseguirlo, decidieron no regalarme nada. Hicieron bien, y yo seguiré esperando siempre ese regalo que me deben. Al igual, algún día se hace realidad, porque como dijo Gabriel García Marquez: «Uno no envejece por cumplir años, sino por dejar de tener sueños». Y yo sigo teniendo muchos, y entre ellos es volver a contar con un amigo de cuatro patas.