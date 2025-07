Elche importa el modelo energético de autoconsumo de Crevillent para fomentar el ahorro en la factura eléctrica

Elche se convirtió este miércoles, y hará lo propio el jueves, en el epicentro nacional de la transición energética al acoger el II Encuentro Nacional de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. La jornada, coorganizada por el Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Crevillent y el Grupo Enercoop, reunió en la primera jornada a cerca de un centenar de expertos y técnicos de toda España para compartir experiencias en torno al desarrollo de comunidades energéticas locales.

Uno de los grandes objetivos de este foro es impulsar proyectos de producción de energía solar compartida sobre cubiertas de edificios públicos, colegios, instalaciones municipales e incluso comunidades de vecinos, con un impacto directo en la factura eléctrica de los hogares. En este modelo, los usuarios pueden ahorrar hasta un 15 % del coste anual, sin necesidad de inversión inicial.

Elche impulsa un modelo más justo y participativo

El concejal de Medio Ambiente de Elche, José Antonio Román, fue el encargado de inaugurar el encuentro y destacó la apuesta decidida del Consistorio por fomentar este nuevo paradigma energético: “Elche es hoy la capital nacional de las oficinas de transformación comunitaria. Apostamos por un modelo más democrático, que llegue a la gente y le permita contrarrestar el poder de las grandes compañías eléctricas”, afirmó.

Román subrayó que la OTC de Elche, adjudicada a Enercoop y puesta en marcha en abril, ya presta servicio a la ciudadanía a través del portal otcelche.es y de acciones divulgativas y de promoción de las comunidades energéticas en barrios, distritos y pedanías. “Estamos realizando seminarios, charlas y acompañamiento técnico a vecinos que quieren montar una comunidad energética. La oficina está dando ya servicio real”. El siguiente paso es que sea el propio Ayuntamiento ilicitano el que proyecte iniciativas concretas. “Estudiamos la instalación en edificios públicos de placas solares, pero contando con participación de los vecinos en la comunidad energética. Por ejemplo, en un colegio. Los vecinos de alrededor podrían participar en el proyecto y, cuando el centro no aproveche la energía porque hay vacaciones, es fin de semana o por las tardes, que sean los ciudadanos los que puedan utilizarla”.

El centro de congresos Ciudad de Elche acogía este miércoles el II Encuentro Nacional de Oficinas de Trasformación Comunitaria / INFORMACIÓN

Ahorro sin inversión y acceso universal a las renovables

El director general del Grupo Enercoop, Joaquín Mas Belso, destacaba que Elche reúne unas condiciones “óptimas” para este modelo de comunidades energéticas por su elevada densidad urbana en el núcleo principal y por contar con numerosas pedanías con núcleo urbano, donde se podrían desplegar instalaciones piloto que luego escalen a todo el término municipal: “Visualizamos proyectos en edificios públicos del centro y en cada pedanía. Es una ciudad con un potencial enorme y que está apostando de una forma determinante por esta tecnología. A partir de los primeros proyectos, daríamos a conocer el modelo, con pilotos en cada pedanía y, una vez se conozca y se le dé forma al modelo desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social, crecer en escala, ir generalizando la producción energética renovable y participativa en todo el municipio de Elche”.

Joaquín Mas fue claro al explicar por qué las comunidades energéticas son una solución práctica, inclusiva y sostenible. “Este modelo permite a cualquier familia ahorrar en su factura desde el primer día, sin necesidad de inversión inicial. Lo hacemos mediante un sistema de pago por uso: el usuario consume, ahorra y con parte de ese ahorro paga la instalación. En nuestras iniciativas de Crevillent conseguimos ahorros del 15 % de la factura. Si la media de una familia es pagar 1.000 euros al año, en nuestro caso ahorrarían 150”, detalló.

El director general de Enercoop, la diputada medioambiental de Cáceres, la alcaldesa de Crevillent y el concejal de Medio Ambiente de Elche / INFORMACIÓN

Mas subrayó que las comunidades energéticas rompen barreras técnicas y económicas, haciendo posible el acceso a las energías renovables incluso para quienes viven en pisos, no tienen tejado propio o no pueden afrontar el coste de una instalación solar. “Una comunidad energética permite producir energía en un lugar no protegido o más favorable, y llevarla a los vecinos que viven en zonas donde no sería viable una instalación”, indicó.

Beneficios

Así, una comunidad energética es una solución para facilitar el acceso universal a las fuentes renovables. "Estamos escuchando permanentemente en los medios de comunicación que tenemos que transitar energéticamente, hacer nuestros deberes en la transición energética, pero no todo el mundo puede hacerlo por igual por motivos económicos, sociales o incluso técnicos. No todos vivimos en una vivienda unifamiliar con un techo disponible, la mayoría vivimos en edificios de viviendas donde tenemos muy poca superficie para el consumo. Y además tenemos una barrera social que es ponernos de acuerdo los vecinos para efectuar una inversión. Una comunidad energética resuelve todo eso. También resuelve problemas técnicos, por ejemplo, en núcleos urbanos con arquitectura protegida. El que vive en Ronda, Málaga o en Toledo, con una teja árabe o de pisada preciosa en la cubierta y protegida con buen criterio, ¿tiene que pagar ya de por vida la energía más cara? Pues no, una comunidad energética permite producir la energía en un espacio no protegido y trasladarla, darle una solución a aquellos que se encuentran viviendo en el núcleo poblado y engalanando la ciudad con sus tejados".

El II Encuentro Nacional de Oficinas de Transformación Comunitaria ha sido organizado por los ayuntamientos de Elche y Crevillent y por el grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís / INFORMACIÓN

Según Mas, este modelo energético "también permite acceder a las energías renovables a aquellos que no tienen recursos económicos. No todos tenemos 4.000 o 5.000 euros para invertir una instalación de autoconsumo. En un modelo de comunidad energética podemos tener ahorros desde el primer día sin inversión inicial. De eso va una comunidad energética, de ayudarnos a hacer nuestros deberes en la transición energética y ahorrar en nuestras facturas".

Alianza territorial con raíces en Crevillent

El modelo que ahora se extiende en Elche tiene como referente la pionera experiencia de Crevillent, cuna de la primera comunidad energética cooperativa de España, impulsada hace ya un siglo por la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, empresa matriz del grupo Enercoop. La alcaldesa crevilletina, Lourdes Aznar, celebró esta cooperación entre municipios vecinos: “La empresa que gestiona la OTC de Elche es de Crevillent y cuenta con todo nuestro apoyo. Vamos de la mano porque creemos en este modelo. Hoy la gente puede aprender muchísimo y llevarse la mochila cargada de iniciativas”.

Aznar confirmó que en Crevillent ya funcionan dos proyectos de autoconsumo colectivo sobre suelo público, con gran aceptación por parte de la ciudadanía y generando los primeros ahorros económicos a las familias.

Cáceres: experiencia rural con impacto social

Desde otro extremo del país, la diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Cáceres, Angélica García, compartió su experiencia coordinando la OTC provincial, que da servicio a municipios muy pequeños. Subrayó la importancia de este tipo de proyectos para luchar contra el despoblamiento y revitalizar la economía local: “Trabajamos para empoderar a los vecinos a gestionar su propia energía. En Cáceres esto ayuda directamente a las pymes, a reducir costes y a fijar población en el territorio”, explicó.

También destacó la colaboración técnica con Enercoop, que les presta asesoramiento y transferencia de conocimiento para escalar el modelo de forma adaptada al medio rural.

La jornada profesional se ha celebrado en el centro de congresos Ciutat d'Elx y este jueves visita varios proyectos en Crevillent / INFORMACIÓN

Con este encuentro, Elche se consolida como referente nacional en innovación energética local, recogiendo el testigo de Noblejas, sede del primer encuentro, e importando el exitoso modelo cooperativo de Crevillent a su propio territorio. El resultado: un camino claro hacia el autoconsumo colectivo, la sostenibilidad y el ahorro en la factura eléctrica para los ilicitanos.