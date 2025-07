Plan estratégico o sólo estético

El alcalde, Pablo Ruz, presentó, la semana pasada, lo que ha denominado el Plan Estratégico de Elche 2025-2035. Es un documento que se debió presentar el pasado mes de enero, según se anunció en su momento, y que pretende responder al resumen de una serie de reuniones, con diferentes colectivos que, desde la Alcaldía, fueron convocando en los último meses de 2024.

Se trataba, dijeron, de escuchar opiniones de la sociedad civil sobre el presente y futuro de Elx. Aunque, según muchos de los asistentes, fueron éstos los que más tuvieron que escuchar opiniones, en este caso, del equipo de gobierno y, especialmente, del propio alcalde. Y es que la facilidad verbal de Ruz, proverbial por otra parte, necesita expresarse continuamente lo que da lugar a paradojas como que, frecuentemente, en vez de que sea él el que escucha, sea a él al que hay que escuchar.

Que el plan recoja lo que allí se dijo ya es una cuestión de fe. Es cierto que son 207 páginas, aunque el «corta y pega» abunda en ellas. En gran parte es un refrito de propuestas y debates que suponen todo un clásico en este tipo de temas. Este plan parece responder, más que a una necesidad de Elx, a una necesidad de Pablo Ruz. Éste habrá pensado que, si otros alcaldes han tenido su plan, por qué él no. Además, buena parte de aquellos planes pasados siguen igual que estaban: sin hacerse nada. Con lo cual, parte de la redacción del suyo es más fácil, sólo basta con copiar y actualizar algún dato.

Con planes como éste, y como algunos que ya ha habido, se busca una cuestión más estética que efectiva. Es cierto que, en cada situación, el alcalde de turno busca poner su sello personal, y que se note, faltaría más. Que se haga o no lo anunciado, ya se verá. Frecuentemente se trata de un brindis al sol. Por eso no abundan los compromisos presupuestarios, ni los plazos temporales, ni los acuerdos concretos con otras administraciones, etc. Es un compendio de deseos, sin mucha concreción, o casi una carta a los Reyes Magos en pleno verano.

Una pequeña muestra de su fiabilidad es que el mismo día en que Ruz anuncia su plan, en el que se incluye la actuación en Jayton con el compromiso «mínimo de 240 plazas de aparcamiento», se publica que serán solo 170. Debe ser una de las promesas más rápidamente incumplidas de la historia. Sintomático precedente de cómo puede estar el resto.

Sí es muy preocupante el sesgo ultraderechista que impregna el documento. La negativa a la construcción de centros para acoger menores no acompañados es una muestra de humanismo cristiano muy selectivo e hipócrita. Igual pasa con la prioridad de la defensa de la familia tradicional en una sociedad como la actual. O, como dicen en la página 20, llegar a insinuar que la existencia de subsidios de ayuda es negativa, al decir: «La falta de incentivos de la cultura de trabajo que genera el modelo de subsidio actual, en especial para los jóvenes y los mayores de 45 años». ¿Están planteando la supresión de los mismos?

Es extraño, y más después de la dana, que no se planteen, como objetivo, mayores exigencias de preservación de espacios que se puedan verse afectados al estar en zonas inundables. No se hace ninguna referencia al Patricova o a una mayor protección de la costa. O que se cite, como ejemplo para la regeneración del litoral, el mantenimiento de las casitas del Pinet es sintomático.

Es llamativo que, en un documento que plantea diversas actuaciones urbanísticas de gran importancia, a nivel residencial, industrial, ocio, etc., no se plantee en ningún momento una pertinente revisión del PGOU. Se prefiera actuar a base de modificaciones puntuales de gran impacto para ir adaptando, por la puerta de atrás, el actual Plan General a las ideas del equipo de gobierno. Incluso se recogen, extensamente, unos posicionamientos que cuestionan el modelo del planeamiento urbanístico del Estado que suponen los PGOU.

Se critican los tiempos para su redacción ante el interés por los plazos cortos en el desarrollo urbanístico y, en una loa al municipalismo más localista, figura que la forma más efectiva de gobernanza es la de potenciar el municipalismo y que asuntos como el Palmeral o el Camp d’Elx requieren de más autonomía local y más políticas del Gobierno municipal. Poco más y se pide la insumisión legislativa. No está bien pensar que sólo uno es perfecto, y el resto está de sobra si no piensa igual. La labor de coordinación del planeamiento municipal con las políticas de coordinación territorial autonómica, que regula la Generalitat, están en la legislación desde hace décadas. Y, en determinados temas, se debe trabajar en coordinación en provecho de Elx y del País Valencià. No podemos, ni debemos, ser un cantón tipo Cartagena sólo para algunos temas que interesen puntualmente.

En definitiva, este plan parece un documento muy poco trabajado y nada consensuado. Con objetivos difíciles de concretar por un Ayuntamiento al que el equipo de gobierno PP-Vox está endeudando a pasos agigantados, y no en lo más necesario, y que ya está teniendo problemas en la gestión del día a día, que se pueden acrecentar mucho si el actual modelo de despilfarro de Ruz y Rodil continúa gastando con «pólvora de rey». Y, por otra parte, es un Ayuntamiento que no parece contar para nada, excepto para promesas y más promesas, por parte de la Generalitat y la Diputación. Y con el Estado sería conveniente exigir mejor puntos de encuentro.